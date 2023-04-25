Об этом сегодня сообщил первый замгенпрокурора России.

Десятилетия развала системы воинского учёта в России осенью прошлого года привели к предсказуемому результату: когда была объявлена частичная мобилизация, многие люди, которые не то что не имеют требуемого боевого опыта, но даже вообще не служили срочную службу, получили повестки. Хотя в большинстве случаев по этим повесткам граждан вызывали в военкоматы для учёта и обновления информации, нередки были и случаи, когда людей призывали непосредственно для дальнейшего участия в боевых действиях. Нарушений за период частичной мобилизации было выявлено вагон и маленькая тележка, но самое главное — это что государство признало нарушения и работало над их решением.

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И вот, сегодня первый заместитель генпрокурора России Анатолий Разинкин, отчитываясь о деятельности в Совете Федерации, заявил, что в ходе работы Генпрокуратуры удалось отменить необоснованную мобилизацию пятнадцати тысяч граждан РФ. Разинкин также отметил факты жалоб не плохое обеспечение мобилизованных, и что ведомство делает всё возможное, чтобы эти факты изначально пресекались, а при появлении — исправлялись.

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Теоретически, решить массу проблем учёта должна цифровизация работы военкоматов вкупе с так называемым законом об электронных повестках. Данная программа подразумевает, что все сведения военнообязанный сможет передавать в цифровом формате, а большую часть рутинной информации, как то — семейный статус, количество детей, имеющиеся болезни и так далее — о нём будут передавать в военкомат непосредственно государственные органы, учреждения образования и больницы.