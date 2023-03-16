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Редакция
События в мире Михаил Андреев
Сетевой хоррор по мотивам «Техасской резни бензопилой» выйдет в конце лета
На всех актуальных платформах, в том числе на тех, актуальность которых под большим вопросом.
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С момента анонса сетевого хоррора The Texas Chain Saw Massacre, созданного по мотивам понятно какого фильма ужасов, прошло уже больше года. Информации о проекте с тех пор особо не появлялось — во многом по причине того, что в этом нет никакого смысла вследствие банальности игрового процесса — однако сегодня разработчики всё же собрались с силами и огласили главную информацию: дату релиза. Итак, отправиться на встречу с Кожаным лицом можно будет 18 августа этого года на PC, а также на консолях текущего и прошлого поколений. Иными словами, ни о какой технологичности картинки в боевике речи идти не может.

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The Texas Chain Saw Massacre представляет собой асимметричный сетевой хоррор, в котором маньякам надо преследовать жертв, а тем, в свою очередь, удирать от психопатов. У каждого маньяка и выжившего есть свои уникальные особенности, которыми непременно надо будет пользоваться, дабы эффективно отыгрывать роль.

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#sumo digital #the texas chain saw massacre #gun interactive
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lokky7
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а вы с какой целью интересуетесь?
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