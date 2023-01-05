У фанатов «Зловещих мертвецов» появился новый повод для радости — свежий трейлер пятого фильма в серии. Данный ролик появился на официальном канале компании Warner Bros. Pictures сразу в двух редакциях. Всё просто: один вариант трейлера содержит все сцены жестокости, тогда как его отцензурированная версия напрочь лишена всех захватывающих дух моментов.
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Доподлинно известно, что Брюс Кэмпбелл, которого принято ассоциировать со «Зловещими мертвецами», не появится в пятой части. в роли уничтожителя нежити Эша. Упомянутый актёр сел в кресло исполнительного продюсера.
Новая часть «Зловещих мертвецов» расскажет историю встречи двух сестёр Бет и Элли. Вторая в одиночку воспитывает троих детей. Но всё, как вы понимаете, идёт не по плану. Дети находят Некрономикон — таинственную книгу в кожаном переплёте.
В трейлере нам также показали одержимых демонами людей, кровь и бензопилу. Основное действие фильма будет происходить в коридорах и квартирах многоэтажного дома в Лос-Анджелесе. Премьера картины намечена на 21 апреля текущего года.