Оно расширилось в этом году, расширится и в следующем.

Хотя пилотируемая авиация не очень активно демонстрирует себя в боевых действиях на территориях стран, которым в наследство от богатых родителей досталось огромное количество систем противовоздушной обороны, мыслить рамками подобных конфликтов — контрпродуктивно. В связи с этим от планов по наращиванию количества современной боевой авиации в ВКС России никто не отказывается. Более того, производственные мощности, выделяемые на серийное производство самолётов пятого поколения, постоянно увеличиваются, о чём сегодня сообщил министр промышленности и торговли России Денис Мантуров.

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По его словам, в строй вводится новое высокотехнологичное оборудование, привлекается персонал и создаются новые поточные линии окончательной сборки.

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Данный новостной материал идёт параллельно новости о том, что в войска была передана новая партия истребителей пятого поколения Су-57. Сколько конкретно самолётов входят в «партию», не уточняется, однако важно помнить, что на сегодняшний день их в войсках по прежнему очень мало.