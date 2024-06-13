Но нужно обязательно выполнить ряд условий.

«Ростелеком» выступает с инициативой укрепления российского IT-сектора, объявляя о создании венчурного фонда «Консоль», который намерен вложить до 8 млрд рублей в отечественные технологические стартапы. Согласно публикации в «Коммерсанте», фонд станет «новым стимулом» для разработчиков системного ПО, облачных технологий и серверных решений.

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«Ростелеком» обозначил, что основное внимание фонда будет направлено на поддержку проектов в ключевых сегментах, таких как системное ПО, облачные и серверные решения, инструменты для управления бизнес-процессами, платформы для искусственного интеллекта и программное обеспечение для интернета вещей.

Инвестирование предполагается в компании, которые находятся на этапе расширения и уже могут похвастаться функционирующими продуктами, продажами и потенциалом для роста.

Для отбора поддерживаемых стартапов в «Ростелекоме» определили ряд критериев, из которых ключевыми становятся наличие разрабатываемых продуктов, подтверждённый опыт продаж, убедительные перспективы роста, а также квалифицированная IT-команда и юридическое оформление прав на разработанное ПО. Более того, в компании планируют привлекать в качестве соинвесторов крупный бизнес, что в очередной раз свидетельствует о наличии интереса к процессу создания и последующего внедрения отечественных IT-продуктов.

Эта тенденция развития венчурного финансирования в сфере IT отражается и в действиях других значимых игроков на рынке. Как пример, основатель компании «МойОфис», Дмитрий Комиссаров, в 2023 году основал венчурный фонд «Стриго кэпитал», куда было вложено 300 млн рублей собственных средств для поддержки перспективных IT-стартапов. Похожую инициативу представил и производитель вычислительной техники GS Group, выделивший около 1,5 млрд рублей на инвестиции в стартапы.