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Редакция
Новости Software Игнатий Колыско
Свежее обновление для PS5 сделал встроенные динамики DualSense громче
И не только это.

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Завершилось бета-тестирование следующего обновления для консоли PlayStation 5, теперь оно вышло на всех устройствах. Апдейт сделал звучание динамиков контроллера DualSense громче, но на этом изменения не заканчиваются.

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Теперь пользователи консоли PlayStation 5 во время просмотра чужой игры с помощью функции «Общий доступ к экрану» могут пользоваться указкой, рисовать разные линии и отдельно отмечать важные для прохождения моменты. Встроенным динамикам DualSense и DualSense Edge действительно увеличили максимальный уровень громкости, а при помощи системы на базе ИИ встроенные микрофоны в DualSense и DualSense Edge стали лучше подавлять сторонний шум.

Свежий апдейт для PS5 также добавил возможность настройку, отвечающую за яркость световых индикаторов консоли. Появились три варианта подсветки: яркий, средний и тусклый. Первый в этом случае является вариантом по умолчанию, а для регулировки индикатора нужно зайти в настройки, выбрать пункт «Система» и найти там строку «Звук и свет».

#sony #playstation 5
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