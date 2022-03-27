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Новости Software Игнатий Колыско
Симулятор выживания Sons of the Forest от создателей The Forest выйдет не раньше осени
The Forest оказалась хорошей игрой, поэтому подождать стоит.
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Разработчики из студии Endnight Games решили изменить дату релиза симулятора выживания Sons of the Forest. Как оказалось, проект теперь выйдет не раньше октября текущего года: авторам проекта нужно больше времени на его доводку, планы выпустить его в мае оказались чересчур оптимистичными.

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Напомним, Sons of the Forest является продолжением симулятора выживания The Forest. Финальная версия этого проекта обитает в Steam с 30 апреля 2018 года, в активе у него почти 300 тысяч отзывов (95 % положительных).

В грядущей Sons of the Forest игрокам вновь придётся очутиться на необитаемом острове буквально без ничего и заняться привычным в таких случаях делом — выживанием. Здесь всё по канону: собирание предметов, система крафта, кустарное строительство, добыча пищи, общение с врагами.

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Ключевая особенность Sons of the Forest по сравнению с оригиналом — больший уклон в хоррор, что, наверное, хорошо. Проект точно выйдет на ПК, а как там будут дела обстоять с консолями — узнаем когда-нибудь потом.

#the forest #endnight games
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