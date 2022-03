The Forest оказалась хорошей игрой, поэтому подождать стоит.

Разработчики из студии Endnight Games решили изменить дату релиза симулятора выживания Sons of the Forest. Как оказалось, проект теперь выйдет не раньше октября текущего года: авторам проекта нужно больше времени на его доводку, планы выпустить его в мае оказались чересчур оптимистичными.

Напомним, Sons of the Forest является продолжением симулятора выживания The Forest. Финальная версия этого проекта обитает в Steam с 30 апреля 2018 года, в активе у него почти 300 тысяч отзывов (95 % положительных).

В грядущей Sons of the Forest игрокам вновь придётся очутиться на необитаемом острове буквально без ничего и заняться привычным в таких случаях делом — выживанием. Здесь всё по канону: собирание предметов, система крафта, кустарное строительство, добыча пищи, общение с врагами.

Ключевая особенность Sons of the Forest по сравнению с оригиналом — больший уклон в хоррор, что, наверное, хорошо. Проект точно выйдет на ПК, а как там будут дела обстоять с консолями — узнаем когда-нибудь потом.