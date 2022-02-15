CD Projekt RED только что закончила прямую трансляцию на своём Twitch-канале, которая была целиком и полностью посвящена Cyberpunk 2077. Разработчики начали стрим с показа геймплея на консолях Xbox Series X и PlayStation 5 — соответствующие ролики уже выложены на официальном канале проекта и прикреплены к этой заметке.
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Версии игры для Xbox Series X и PS5 получили локальные тени с трассировкой лучей, нативную поддержку достижений, а также два графических режима:
- режим производительности гарантирует плавную игру при 60 кадрах/c с динамическим разрешением 4К;
- режим трассировки лучей обеспечивает фотореалистичные тени и отражения, а также 30 кадров/c и динамическое разрешение 4К.
На Xbox Series S, к сожалению, выбора графического режима нет, по умолчанию игра на этой консоли работает при 30 кадрах/с в динамическом разрешении 1440p.
Для консолей текущего поколения была улучшена производительность, благодаря чему частота кадров теперь падает гораздо реже, а качество прорисовки повысилось. Также внесены множественные визуальные улучшения, а расширенный динамический диапазон (HDR) сбалансирован для единообразия на всех платформах. Для контроллера PS5 реализована поддержка адаптивных триггеров контроллера, а встроенный в него динамик используется для видеозвонков, звуков текстовых сообщений и всего, что происходит в голове Ви.
Также для игрового устройства от Sony реализована поддержка объёмного звучания при использовании наушников с 3D-звуком и встроенных динамиков телевизора. Поддержка осуществляется на основе технологии PS5 Tempest 3D AudioTech.
Далее в рамках трансляции представители команды CD Projekt RED показали новый контент, который станет доступен на всех платформах уже после установки патча 1.5. Список получился огромный, поэтому мы упомянем самое главное:
- главный герой теперь может персонализировать своё первое жилище в мегабашне H10;
- появилась возможность арендовать квартиры в городе за единовременный платёж (четыре новых варианта, каждый из них уникален);
- некоторые варианты взаимодействия в квартирах Ви дают временные бонусы (душ, сон, кофе);
- появилась возможность менять отдельные элементы внешнего вида Ви, для этого нужно посмотреться в зеркало;
- новые позы для фоторежима;
- расширенные любовные романы с Керри, Ривером, Джуди и Панам — добавлены новые сообщения и варианты взаимодействия;
- добавлены варианты взаимодействия в домах возлюбленных, в том числе возможность спать с ними в одной постели;
- улучшенный ИИ толпы;
- улучшенная система погоды;
- переработанная экономическая система.
Игра на ПК получила поддержку технологии AMD FidelityFX Super Resolution, получила полноценный режим тестирования производительности и много ещё. Полный список изменений содержится на официальном сайте проекта. Патч 1.5 действительно стал крупнейшим апдейтом за всё время существования Cyberpunk 2077 после релиза. Он уже вышел на ПК и консолях, а также на Google Stadia.