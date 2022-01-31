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Редакция
Новости Software Михаил Андреев
СМИ: В России могут начать выделять гранты на разработку «патриотических» видеоигр
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Как сообщает издание Znak со ссылкой на предоставленный ему пресс-релиз от Институра развития интернета, российское правительство рассматривает возможность выделения грантов отечественным разработчикам, которые будут создавать «патриотические» видеоигры.

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Уточняется, что на государственную поддержку могут рассчитывать не только создатели игр, но и производители иного «национального контента» в цифровой среде. Что касается видеоигр, то под программу попадают проекты, которые будут освещать события Великой Отечественной войны, а также повествовать о специальных войсках и знаменитых разведчиках. Все ли это критерии, пока не до конца ясно.

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Конкурс среди ИТ-компаний стартует в начале февраля. Конкретные суммы не указываются. Стоит отметить, что правительство не первый раз делает акцент на потенциале видеоигр в деле воспитания молодёжи и продвижения конкретных политических идей. Депутат Госдумы Александр Хинштейн, например, считает продвижение патриотизма и истории России через видеоигры очень дальновидным шагом.

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