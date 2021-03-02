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Анализ демоверсии Outriders для консолей показал, что игра стабильнее работает на PlayStation 5

У версии шутера для Xbox Series X|S есть проблемы с «фреймрейтом».
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Авторы канала VG Tech на YouTube препарировали демоверсию многопользовательского шутера Outriders от People Can Fly с целью выяснить, действительно ли этот проект работает в разрешении 4K и при 60 fps, как это заявлялось разработчиками. Без нюансов дело не обошлось, но обо всём по порядку.

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Тестированию подверглись версии игры для PlayStation 5, Xbox Series X и S. На всех этих платформах девелоперами используется метод временной реконструкции из предыдущих кадров для построения разрешения 4K. А дела с разрешением в случае с каждой отдельно взятой платформой обстоят следующим образом:

  • PlayStation 5. Максимальное разрешение — 3008x1692, минимальное — 2112x1188;
  • Xbox Series X. Максимальное разрешение — 3456x1944, минимальное — 2261x1272;
  • Xbox Series S. Максимальное разрешение — 2304x1296, минимальное — 1536x864.

Люди на VG Tech отмечают, что версии игры для PlayStation 5 и Xbox Series X выглядят заметно лучше по сравнению с Xbox Series S. У последней наблюдаются визуальные ухудшения, связанные с отрисовкой текстур, качеством теней и дальностью прорисовки. Отображение любой растительности на младшей Xbox Series тоже заметно хуже по сравнению с более дорогими консолями. Ещё удалось выяснить, что у демоверсии Outriders на PlayStation 5 показатель fps заметно стабильнее, тогда как на обеих консолях Xbox Series случались падения до 44 fps.

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Напомним, шутер Outriders должен выйти 1 апреля на PC и всех вышеупомянутых консолях.

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