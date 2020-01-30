Даже у столь крупных, мощных и защищённых систем, как Steam, иногда случаются крупные сбои, приводящие к параличу систем. Первые сообщения о «падении» серверов Steam начали поступать около 19:30 по московскому времени, однако быстро затерялись вследствие их незначительности. К сожалению, спустя короткий промежуток времени сбой перестал носить локальный характер.

реклама

Как рапортуют пользователи, они не могут посетить странички магазина, а также запустить сетевые игры. Если же вы находитесь в автономном режиме и в основном используете Steam для запуска одиночных игр, то никаких проблем быть не должно.

реклама

Несмотря на то, что прошло уже много времени, Valve пока не прокомментировала аварию. Остаётся надеяться, что проблема будет решена в кратчайшие сроки.