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В Steam произошёл крупный сбой

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Даже у столь крупных, мощных и защищённых систем, как Steam, иногда случаются крупные сбои, приводящие к параличу систем. Первые сообщения о «падении» серверов Steam начали поступать около 19:30 по московскому времени, однако быстро затерялись вследствие их незначительности. К сожалению, спустя короткий промежуток времени сбой перестал носить локальный характер.

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Как рапортуют пользователи, они не могут посетить странички магазина, а также запустить сетевые игры. Если же вы находитесь в автономном режиме и в основном используете Steam для запуска одиночных игр, то никаких проблем быть не должно.

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Несмотря на то, что прошло уже много времени, Valve пока не прокомментировала аварию. Остаётся надеяться, что проблема будет решена в кратчайшие сроки.

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