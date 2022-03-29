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Обзор и тестирование материнской платы MSI MEG Z690 ACE

MSI MEG Z690 ACE – это флагман для энтузиастов, который скрывает огромные возможности за внешней простотой.
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Оглавление

Вступление

Сам я не жалую флагманские платы на топовых чипсетах, но есть люди, которым, наоборот, нужно именно это, и они не приемлют стандартные модели. Доля здравого смысла тут есть. Раз уж решил собирать систему на самом крутом чипсете, то почему бы не присмотреть вариант получше с большим функционалом, чтобы хватило надолго. Со временем на такие устройства спрос продолжает сохраняться и на вторичном рынке, поэтому его проще продать.

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Но человек осознанно должен отдавать отчёт, что он покупает и зачем ему это нужно. Однако это вовсе не значит, что плата за 20 000 рублей на флагманском чипсете будет хуже, чем модель за 60 000 рублей. В последнем случае, скорее всего, всё будет использоваться по максимуму, а значит устройство должно соответствовать и обеспечивать надёжную и стабильную работу топового процессора при длительной нагрузке. Обычно производитель это учитывает и предлагает больше фаз питания, а также лучшее охлаждение.

Флагманская материнская плата должна обладать множеством современных интерфейсов. Не факт, что все они пригодятся пользователю, но нужно соответствовать статусу. А ещё любители всего эксклюзивного и дорогого по привычке выбирают Intel. Новый виток эволюции, известный под именем LGA 1700, получился странным. Однако разумные люди поняли, что выжать ещё больше из 14 нм техпроцесса невозможно физически. Платформа Intel смогла на равных соперничать с процессорами AMD Ryzen 5000-серии.

А для флагманских процессоров пользователи подыскивают себе соответствующую материнскую плату. Чтобы было быстро, современно и надёжно. Такие варианты стоит искать в линейке MSI MEG или MSI Enthusiast Gaming. В лучших традициях этого модельного ряда компания MSI представила несколько новинок и прежде всего MSI MEG Z690 ACE.

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Для такой модели нужно сразу выбирать флагманский процессор, хорошую оперативную память и самое главное – охлаждение. Простым воздушным кулером тут не обойдёшься. Посмотрим, чем инженеры MSI удивят нас на этот раз.

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Упаковка и комплектация

Коробка не очень крупная, но тяжёлая. Поэтому предусмотрена пластиковая ручка для переноски. Внешнее оформление не совсем обычное и это понятно. Поколение сменилось и нужно немного по-другому представить продукт, чтобы заинтересовать пользователя. Нет ничего лучше, чем показать товар лицом, а точнее изобразить его на упаковке.

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Мы видим тёмный фон и пар от азота, который клубами выходит из-под платы, фрагмент которой виднеется спереди внизу. В левом нижнем углу крупными символами обозначено наименование модели. ACE выделено золотым цветом, как и логотип MSI Gaming в левом верхнем углу.

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Спереди всё лаконично, и основная информация представлена с обратной стороны.

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В самом верху мы снова видим надпись с названием модели. Справа находятся значки Intel. В левой части есть два фрагмента изображения устройства. Вид спереди и сзади. Справа находится шесть вставок с описанием ключевых особенностей, спецификация и схематичное изображение разъёмов задней панели с подписями.

Пора открыть упаковку.

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Сверху находится чёрный картонный лоток с материнской платой, дополнительно упакованной в антистатический пакет. Под ним находится ещё одна коробка поменьше, где разместился весь комплект поставки.

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Информационная составляющая представлена следующим набором:

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  • Users Guide (руководство пользователя);
  • Quick Installation Guide (руководство по монтажу);
  • Комплект наклеек для кабелей;
  • Комплект наклеек на корпус, плату и аксессуары;
  • Благодарственная карта;
  • Брошюра с продукцией фирмы;
  • Регистрационная карта;
  • Карта для участия в мероприятии;
  • Наклейка на корпус с логотипом MSI Gaming на тёмном фоне.

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Диска нет. Плата стоит немалых денег. Уже не просто можно, а нужно такие устройства обеспечивать современными носителями.

Вот такие аксессуары находятся в комплекте.

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  • Четыре кабеля SATA 6 Гбит/с;
  • Комплект креплений для накопителей M.2;
  • Три разных кабеля для подсветки с разными коннекторами.
  • Две отвёртки;
  • Двухсторонняя кисточка;
  • Флешка;
  • Антенна для беспроводного модуля.

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Заглушка на заднюю панель уже установлена на самой плате. Комплект очень солидный, есть всё самое необходимое и даже больше. Например, есть инструменты и средства по уходу. Кисточка нужна не для покраски корпуса или платы, а для чистки пыли. Отвёртки не самые удобные, но они есть и это лучше, чем ничего. И наконец, флешка – разумный выбор в пользу современных носителей информации. Мелочь, но очень приятно.

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Дизайн и особенности платы

Перед нами материнская плата формата АТХ. Её габариты не отличаются от классических и составляют 305 х 244 мм. Внешне устройство выглядит необычно и похоже на воина в золочёной броне. На поверхности можно заметить золотые вставки. Ещё, как ни странно, полностью отсутствует RGB подсветка.

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Печатная плата чёрного цвета, поверхность матовая. Производитель сообщает о восьми слоях металлизации и двух унциях меди на слой. Плата жёсткая, не гнётся и ещё достаточно тяжёлая.

Понятно, что на ней есть несколько радиаторов, но она не лёгкая сама по себе потому, что используются толстые слои меди при производстве печатных плат. Принтов на плате практически нет потому, что есть несколько радиаторов.

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Это флагманская модель высокого уровня. Мы видим развитую систему охлаждения и поддержку большого числа современных интерфейсов. Пластика нет вообще – только металл. Даже слева, над разъёмами задней панели используется металлический кожух вместо пластикового. На нём находится знакомый дракон серии MSI Gaming, который изготовлен сверху. Всё окрашено в чёрный цвет.

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С обратной стороны находится металлическая пластина, которая служит для защиты и усиления печатной платы, а также для теплоотвода.

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С обратной стороны платы элементов мало, но есть знакомые маркеры белого цвета, которые показывают места на плате, где могут находиться втулки на корпусе. Производитель намекает, что неплохо бы их убрать. Светодиодов тут нет, только куча керамических конденсаторов.

Питание на материнскую плату подаётся через основной и два дополнительных коннектора ATX по схеме 24+8+8.

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Такое сочетание разъёмов встречается только на очень производительных платах, которые предназначены для разгона процессоров. Видно, что производитель позаботился о питании как следует.

В левом верхнем углу, рядом с индикатором POST-кодов находится группа из четырёх светодиодов, которые показывают прохождение загрузки и инициализации процессора, памяти, видеокарты и накопителя. Смысл в них небольшой потому, что есть индикатор POST-кодов и смотришь больше на него.

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Для модулей памяти типа DDR5 предусмотрено четыре слота чёрного цвета. C одной стороны используются фиксаторы, а с другой защёлки.

Чтобы активировать двухканальный режим, нужно установить две планки через слот друг от друга. Устанавливать рекомендуется от правого края информационными наклейками к сокету.

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Производителем заявлена поддержка режимов работы DDR5 4800 – 6666+ МГц со штатным напряжением 1.1 В, которое можно увеличивать. Здесь при разгоне необходимо увеличивать напряжение на нескольких компонентах:

  • Memory Controller Voltage – 1.25 В;
  • Memory VDD Voltage – 1.25 В;
  • Memory VDDQ Voltage – 1.35 В;
  • System Agent (FIVR) – 1.25 В.

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Приведены рекомендованные значения. Максимальный допустимый объём 128 Гбайт достигается путём установки четырёх модулей по 32 Гбайт.

Питание процессора выполнено по схеме 19+1+2. Десять каналов сверху и двенадцать каналов сбоку. Это хорошие показатели у материнской платы для сокета LGA 1700.

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На каждый из 19 каналов приходится по одной ферритовой катушке индуктивности и по одной транзисторной сборке Renesas RAA22010540. Они могут продолжительное время обеспечивать нагрузку 105 А.

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Драйверов нет, они интегрированы в сборки, а удвоители находятся с обратной стороны. В качестве основного ШИМ-контроллера используется знакомый чип Renesas RAA229131.

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MSI MEG Z690 ACE позиционируется как универсальное решение для топовых сборок, а также для энтузиастов. Подсистема питания выглядит очень солидно. Подобные компоненты можно встретить только на флагманских моделях и платах самого высокого уровня, каким является само устройство.

Сами процессоры холоднее не становятся, а у новых моделей TDP не поменялся и также составляет 125 Вт у топовых версий. По опыту могу сказать, что мой старенький Noctua NH-D15 не вывозит новую платформу совсем вообще никак. Конденсаторы капсульные, твердотельные, распаяны неподалёку.

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Тепло от транзисторов отводят два крупных радиатора с развитым оребрением. Они соединяются друг с другом тепловой трубкой. Боковой смотрится очень красиво благодаря декоративной сеточке сверху и позолоченной эмблеме в виде дракона.

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Верхний радиатор крепятся двумя винтами с обратной стороны, а боковой четырьмя. Они изготовлены из алюминиевого сплава и окрашены в чёрный цвет, но есть золотые вставки, золотая надпись MEG.

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Поверхность радиаторов шероховатая. Оребрение достаточно развитое. В качестве термоинтерфейса используются серые терморезинки толщиной около 1 мм. Они соприкасаются не только с транзисторными сборками, но и катушками индуктивности. Прижим хороший, что заметно по отпечаткам.

Сверху бокового радиатора находится узор и логотип MSI Gaming. Ниже находится каскад ещё из четырёх радиаторов, которые предназначены для охлаждения SSD M.2 накопителей и чипсета. Самый верхний получает линии непосредственно от процессора, поэтому он автоматически поддерживает PCI-e 4.0. Все остальные обеспечиваются чипсетом и только слот M.2_4 поддерживает лишь PCI-e x4 Gen3.

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Самый нижний радиатор предназначен сразу на два накопителя и пластинка для этого слишком небольшая. Все радиаторы как бы дополняют друг друга и создают общую картину.

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Радиаторы SSD накопителей изготовлены из алюминиевого сплава и окрашены в чёрный цвет. На каждом присутствует терморезинка для улучшения контакта и теплопроводности, а также два винта для крепления к втулкам на плате. Один винт остаётся, а другой вынимается, что очень удобно при монтаже.

Остался только радиатор чипсета, который находится на чипсете.

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Вопреки ожиданиям он достаточно крупный и с хорошим оребрением. Он изготовлен из алюминиевого сплава и окрашен в чёрный цвет. Крепление осуществляется двумя винтами с обратной стороны жёстко.

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В качестве термоинтерфейса используется розовая терморезинка. Теперь, когда все радиаторы сняты, можно увидеть чипсет Intel Z690.

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Чипсет поддерживает до восьми портов SATA. В данном случае справа вбок выведено шесть.

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Выше боковых портов SATA распаяны две колодки портов USB 3.2 Gen1 и две USB 3.2 Gen2. В правом нижнем углу находится разъём для подключения кнопок, индикаторов корпуса, а также кнопки Power и Reset. Рядом можно заметить переключатель. Он переключает две микросхемы BIOS.

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Левее находятся разъём TPM-модуля и две колодки портов USB 2.0.

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Далее по нижнему краю находятся пять разъёмов для вентиляторов и два для RGB подсветки. Один классический 12В, а другой ARGB LED 5B.

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В левом нижнем углу находится отгороженное место для звуковой подсистемы. Здесь мы видим разъём для передней аудиопанели, звуковые конденсаторы и звуковой кодек Realtek ALC4082.

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Всё это сверху закрыто декоративной металлической крышкой похожей на радиатор, но она ничего не охлаждает. Контроллер ввода/вывода и системного мониторинга Nuvoton NCT6687D находится под вторым слотом PCI-e x16.

Выше звуковой подсистемы по левому краю можно обнаружить две микросхемы 2.5G сетевого контроллера Intel I225-V. Неподалёку есть ещё один чип – это Genesys GL3590. Он является хабом портов USB 3.0 и обеспечивает часть их на задней панели.

На этой плате мы видим всего три слота расширения: два PCI-e x16 и один PCI-e x4. Очень удачная компоновка потому, что удалось ещё разместить пять слотов под накопители M.2.

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Все слоты PCI-e x16 обрамлены металлическими рамками. Оба получают свои линии непосредственно от процессора. Они разделяют 16 линий PCI-e Gen5 пополам. Оставшийся слот получает линии PCI-e Gen3 от чипсета. Над верхним слотом PCI-e x16 и между остальными PCI-e x16 находятся пять слотов M.2 для установки накопителей.

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Все, кроме M.2_4 могут работать в режиме PCI-e x4 Gen4. Существуют ограничения на совместное использование, поэтому лучше изучить подробную информацию на сайте производителя.

На задней панели находятся следующие интерфейсы.

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  • Два разъёма Thunderbolt 4 Type-C;
  • Два разъёма miniDP in;
  • Восемь разъёмов USB 3.2 Gen2;
  • Два сетевых разъёма RJ-45;
  • Пять аудиоразъёмов типа minijack;
  • Один оптический выход;
  • Два вывода антенн;
  • Одна кнопка BIOS Flashback;
  • Одна кнопка Clr CMOS.

Беспроводной модуль основан на карте Intel Wi-Fi 6E AX210.

Технические характеристики

Поддерживаемые процессоры 12-е поколение Intel Core i5, i7, i9 в исполнении LGA 1700
Шина процессор-чипсет DMI 4.0 x8
Системная логика Intel Z690
Оперативная память 4 x 288-pin DDR5 DIMM, двухканальный режим, до 128 Гбайт при частоте 4800 / 5200 / 5400 / 5600 ( 6000 / 6400 / 6666 (разгон)) МГц
Слоты расширения 2 - PCI-e x16 Gen5 (х16+x0, x8+x8);
1 - PCI-e x16 Gen3 (x4);
Поддержка Multi-GPU SLI, CrossFireX
Поддержка SATA/RAID 6 x SATA 6.0 Гбит/с портов – Intel Z690; RAID 0, 1, 5, 0+1, JBOD;
5 x M.2 портов – 4x PCI-e x4 Gen4 + 1x PCI-e x4 Gen3 или SATA3 (есть ограничения с использованием SATA портов и линий PCI-e, подробнее на сайте производителя)
Поддержка M.2 SATA/PCI-e Да/Да
Сеть 2 x Intel I225-V;
1 x Intel Wi-Fi 6E AX210
Аудио Realtek ALC4082 – 8-канальный HD аудиокодек
USB 2.0 2 + 4 x USB 2.0 (Intel Z690)
USB 3.2 Gen1 4 x USB 3.2 Gen1 (Intel Z690)
USB 3.2 Gen2 8 x USB 3.2 Gen2 (Intel Z690)
Thunderbolt 4 2 x Type-C (Intel JHL8540)
Системный мониторинг Nuvoton NCT6687D
Питание материнской платы ATX 24-pin, 8-pin ATX 12V, 8-pin ATX 12V
Разъемы и кнопки задней панели 2x Thunderbolt 4;
2x miniDP in;
8x USB 3.2 Gen2;
2x RJ45;
5x 3.5 мм Jack;
1x Optical Audio Out;
2x Ant. Out;
1x BIOS Flashback;
1x Clr CMOS
Размеры, мм 305 x 244
Форм-фактор ATX.

Возможности BIOS

Оболочка не претерпела серьёзных изменений. Перед нами всё тот же CLICK BIOS 5. Основные изменения возможны в каких-то деталях оформления. Все остальные функции не изменились, включая встроенную систему мониторинга и регулировки вентиляторов, а также прошивальщик.

Всё работает чётко и нареканий нет. Инструментарий для разгона тут хороший и всё находится в одном разделе, что удобно. Структура меню не поменялась и поэтому будет очень удобно при переходе с другой модели MSI.

Для большинства пользователей будет достаточно режима EZ MODE, где можно осуществлять основные манипуляции: управлять устройствами загрузки, мониторить систему, включить XMP или активизировать автоматический разгон. Всё действительно делается одним кликом и работает отлично.

И, конечно же, здесь есть список внесённых изменений перед выходом из меню настроек. Компания MSI внедрила эту функцию в пятом поколении своей оболочки, и она действительно очень помогает, особенно, когда долго осуществляешь настройки и вносишь сразу несколько изменений или что-то случайно меняешь по ошибке.

Ещё плата корректно ведёт себя при переразгоне и я почти не использовал кнопку ClrCMOS. И мне понравились два пункта предустановок для памяти. Один заточен под конкретные микросхемы, а другой – просто шаблоны под определённые частоты и тайминги.

Тестовый стенд

Тестирование материнской платы MSI MEG Z690 ACE проводилось в составе следующей конфигурации:

  • Материнская плата: MSI MEG Z690 ACE, версия BIOS 1.11;
  • Процессор: Intel Core i9-12900K (2400/3200 / 3900/5200 МГц база/турбо);
  • Кулер: MSI CoreLiquid S360;
  • Термоинтерфейс: Arctic MX-5;
  • Память: 2 x 16 Гбайт DDR5-4800 Kingston HyperX Beast (Micron);
  • Видеокарта: ASUS TUF Gaming GeForce RTX 3090 OC 24 Гбайт (1395 / 1740 / 1188 МГц (ядро/boost/память));
  • Накопитель: Samsung PM9A1 1 Тбайт;
  • Блок питания: ASUS ROG Strix 750W Gold, 750 Ватт.

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Тестирование

Сборка системы не вызывает сложностей. А использование СЖО позволяет не только проверить возможности системы, но и облегчает снимки тепловизором. При этом околосокетное пространство будет греться сильнее, поскольку ничем не обдувается. Штатные радиаторы отлично справляются со своей задачей.

Основные нюансы платформы связаны с новым контроллером памяти. Он поддерживает три делителя: 1:1, 1:2, 1:4. Самое время собирать систему и начинать тесты.

Уже по видео ясно, что к новой платформе Intel нужен свой подход. Я ещё ничего не разгонял, только в BIOS зашёл и немного поработал с системой, и у меня уже 100°C в нагрузке. С оперативной памятью дела обстоят лучше. Она производства компании Kingston, микросхемы Micron.

AIDA64 Cache & Memory Benchmark:

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AIDA64 GPGPU Benchmark:

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Cinebench R23:

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CrystalDiskMark:

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Посмотрим на работу материнской платы под нагрузкой Prime95 через тепловизор.

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Картина стандартная. Нагрев элементов очень умеренный благодаря большим радиаторам, которые отлично справляются с отводом тепла.

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Встроенный звук

Звуковой кодек представлен микросхемой Realtek ALC4082. Прослушивание осуществлялось при помощи головных телефонов Sennheiser HD569 и акустики Creative GigaWorks T20 SeriesII.

Качество звучания никаких нареканий не вызывает. Звук чистый даже на максимальных уровнях громкости. Кроме этого, я протестировал встроенный звук при помощи программы RMAA и получил следующие результаты. 16 бит, 44.1 кГц

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24 бит, 192 кГц

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Результаты показывают новый уровень качества звуковой подсистемы. Скорее всего, это связано с работой обновлённого кодека Realtek ALC4080.

Заключение

MSI MEG Z690 ACE – это настоящий флагман для энтузиастов, хотя с первого взгляда так не скажешь. За внешней простотой скрываются огромные возможности. Материнская плата демонстрирует уверенную и стабильную работу с процессорами Intel последнего поколения и позволяет осуществлять отличный разгон, как ядер, так и памяти.

Предусмотрено много предустановок для оперативной памяти. Нужно лишь обзавестись хорошим питанием, отличным охлаждением, а ещё желательно отборной памятью и процессором. Без всего этого мы получим современную материнскую плату с нераскрытым потенциалом. Жаль, если подобное устройство будет служить лишь простым оборудованием, но не будет достигать высот в разгоне и демонстрировать высокую производительность. С другой стороны, эта модель относится к группе MSI Enthusiast Gaming (MEG), и в качестве критерия отбора её будущего хозяина выступает солидный ценник. Как и любому инструменту, ей нужно соответствующее оснащение, чтобы она работала на результат.

Кстати, о сиянии. У системной платы такого уровня нет RGB-подсветки. Это нонсенс для современного устройства, где обычно всё моргает и мигает. Дизайн строгий и спокойный без всяких излишеств. Печатная плата толстая и содержит восемь слоёв металлизации по две унции меди. Для разгона есть всё самое необходимое. А для работы с подключаемыми RGB-лентами доступен фирменный софт, много эффектов и синхронизация. Ещё есть светодиоды, которые не связаны с подсветкой и сообщают о неполадках компонентов при запуске, показывают выбранную микросхему BIOS и подсвечивают кнопки. Также есть индикатор POST-кодов загрузки и инициализации. Разгон памяти осуществляется уверенно. Ещё плата может предложить сетевые интерфейсы последнего поколения.

Приятно видеть, что производитель подтянул информационную поддержку и предлагает вместо устаревших дисков современные флешки. Среди прочих достоинств выделю Audio Boost 5 – звук нового поколения, представленный обновлённым кодеком с неплохими параметрами и качеством. Значимых недостатков мне выявить не удалось, перед нами функциональная, современная и универсальная материнская плата, которая порадует не только геймеров.

Андрей Понкратов aka wildchaser

По итогам обзора материнская плата MSI MEG Z690 ACE получает награду:

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Выражаем благодарность:

  • Компании MSI за предоставленную для теста материнскую плату MSI MEG Z690 ACE.

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