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Ситилинк расширяет ассортимент программного обеспечения продуктами COREL и ABBYY

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Электронный дискаунтер «Ситилинк» расширяет ассортимент программного обеспечения за счет приложений для работы с графикой, видео и текстом. Портфель компании пополнился продуктами разработчиков COREL и ABBYY.

На сайте интернет-магазина компании стали доступны ключи активации для COREL (Pinnacle Studio, VideoStudio, PaintShop, CorelDraw) и ABBYY (FineReader, Screenshot Reader, Lingvo).

«Рынок программного обеспечения меняется. Если раньше пользователи покупали «коробочные» версии, сейчас спрос перемещается в сторону «цифрового формата». Производители предоставляют электронные ключи. Это означает, что клиент в разы быстрее может приобрести нужное решение, не выходя за пределы дома или офиса. Это намного удобнее, - поделился директор по закупкам «Ситилинк» Павел Комаров. - В будущем мы продолжим расширение ассортимента программного обеспечения за счет цифровых версий (электронные ключи и подписки)».

В настоящий момент в портфеле компании электронные ключи для операционных систем Microsoft: Windows 10. Для офисных пакетов и приложений Microsoft: Office home and business, Office home and student, Office 365, Project, Visio. А также годовые и месячные подписки на «365-е офисы» в тарифных планах Basic, Business и Premium.

О компании

«Ситилинк» – российская торговая сеть-дискаунтер, входит в ГК Merlion. На рынке с 2008 года. В инфраструктуре компании интернет-магазин citilink.ru, более 640 магазинов и пунктов выдачи заказов в 360 городах России.

В продуктовом портфеле более 700 мировых брендов и 65 000 наименований компьютерной, цифровой, бытовой техники, других категорий товаров, включая садовую, автомобильную электронику, офисную мебель, канцелярию.

В портфеле услуг – сборка компьютеров, установка техники, подборка расходных материалов, электронные ключи и подписи, защита покупки и имущества, а также иные цифровые услуги. 1 место в исследовании Data Insight «Онлайн-рынок бытовой техники и электроники» (период июль 2018-июнь 2019).

7 место в рейтинге «20 самых дорогих компаний Рунета-2019» по версии Forbes. Единственный онлайн-ретейлер в рейтинге, который специализируется на торговле электроникой и бытовой техникой.
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