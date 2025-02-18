Ориентировочная стоимость одного Baikal-S — $3 000. Но есть нюанс.

Компания «Байкал Электроникс» объявила о продаже всей первой партии серверных чипов Baikal-S, получив при этом декларацию о соответствии требованиям ЕАЭС. Новая поставка ожидается в конце 2025 года.

В ноябре 2024 года было завезено 1 000 процессоров Baikal-S. Почти все они были переданы крупной компании с госучастием, которая распределила часть по госзаказам и продала другим производителям. Декларация о соответствии ЕАЭС, полученная «Байкал Электроникс» 15 января 2025 года, позволяет начать продажи на российском рынке.

Рынок уже давно ожидает появление российских процессоров. Однако, после разрыва отношений с тайваньской TSMC в 2022 году, их выпуск и продажа были приостановлены. Санкции, введённые Тайванем против России, привели к прекращению производства чипов для России.

Baikal-S серийно производится с октября 2016 года. Процессор спроектирован по 16-нанометровому техпроцессу, имеет 48 ядер ARM Cortex-A75, шесть каналов памяти DDR4 3200 МГц и кэш-память на нескольких уровнях. Тактовая частота процессора составляет до 2,2 ГГц, энергопотребление — 120 Вт. Ожидаемая стоимость одного Baikal-S — $3 000.

Выпуск процессоров на территории России невозможен из-за отсутствия подходящих мощностей. На сегодняшний день, наиболее передовой техпроцесс, освоенный отечественными производителями, составляет 65 нм.

Ранее «Байкал Электроникс» рассчитывала на значительный захват рынка серверных процессоров России, планируя выпуск до 600 тыс. единиц к 2025 году.