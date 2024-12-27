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Новости Hardware Роман Семёнов
В первый день нового года стартуют продажи защищённого смартфона Ulefone Armor X31 Pro 5G
Появилось видеоописание нового защищённого смартфона Ulefone Armor X31 Pro 5G



Недолго осталось ждать начала продаж линейки защищённых смартфонов Armor X 5G. Долгожданная модель Armor X31 Pro должна стать доступной для покупателей в рамках первой распродажи 1 января 2025 года. Если вы ищете современный и высококлассный защищённый смартфон, вы можете отметить эту дату в своём календаре. Чтобы потенциальные покупатели имели представление о возможностях данного устройства, компания Ulefone опубликовала видео, на котором демонстрируются выдающиеся особенности прочного Armor X31 Pro.



Видеознакомство с Armor X31 Pro:



Видео рассказывает о том, что Armor X31 Pro основан на чипе MediaTek Dimensity 6300, производимом на техпроцессе 6 нм и поддерживающем мобильные сети 5G. Этот процессор обеспечивает плавное и быстрое выполнение повседневных задач, а также без труда справляется с современными играми. Мобильное устройство с поддержкой стандарта 5G способно молниеносно загружать и отдавать файлы и максимально быстро запускать приложения, обеспечивая ощущение комфорта при работе.



Благодаря экрану с диагональю 6,56 дюйма и высокой частоте обновления 120 Гц, Armor X31 Pro обеспечивает захватывающие визуальные ощущения. Яркость экрана достигает 800 нит, в результате чего изображение чётко видно даже во время прогулок или езды на велосипеде на открытом воздухе без лишнего напряжения для глаз.



Для удобства любителей активного отдыха на природе Armor X31 Pro обладает фонариком, расположенным на задней стороне у модуля камеры. Armor X31 Pro имеет быстрый доступ к функции освещения, устраняя необходимость в отдельном фонарике. Используя настраиваемую кнопку или открыв быстрое меню, вы сможете посветить вокруг. Это делает данный смартфон идеально подходящим для различных видов активного отдыха, вроде ночных прогулок с собакой, походов и прочих приключений в темноте. На видео Ulefone сравнивает фонарик с тем, который предлагается на iPhone, и Armor X31 Pro очевидно ярче.



Armor X31 Pro представляет новаторскую функциональность серии Armor X: камеру ночного видения с разрешением 25 Мп. Как показано на видео, такая камера способна выдавать чёткие снимки даже в полной темноте. Эта возможность очень привлекательна для определённой категории пользователей, обеспечивающих меры безопасности в ночное время. Например, это могут быть участники ночных патрулей, шахтёры или ведущие наблюдение за дикой природой. Возможности инфракрасного ночного видения Armor X31 Pro могут быть востребованы во множестве сценариев применения.



Будучи представителем классической серии защищённых телефонов Ulefone X, Armor X31 Pro создан для возможности работать в самом суровом окружении. Он обладает сертификатами IP68 и IP69K, а ещё также соответствует требованиям стандарта MIL-STD-810H. Это прочное устройство может продолжить работать после падения с высоты 2 метра и погружения в воду на глубину 2 метра на полчаса. Предлагая три цветовых варианта и стильный внешний вид, Armor X31 Pro выходит за рамки традиционного внешнего вида защищённого телефона, принося пользователям новый и стильный опыт использования на открытом воздухе.



Armor X31 Pro выходит на AliExpress 1 января 2025 года по цене всего $199,99. В честь начала продаж Ulefone предлагает потрясающие призы, такие как Armor X31 Pro и Ulefone Tab A11 Pro, а также другие смарт-устройства. Посетите официальный сайт Ulefone, чтобы стать участником розыгрыша призов.

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Видеоролик Armor X31 Pro

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