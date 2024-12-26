Устройства Ulefone во время праздников подешевели вдвое

Начался праздничный сезон, поэтому известная своими мобильными устройствами компания Ulefone запускает привлекательную по ценам рождественскую распродажу. Официальный сайт производителя предлагает скидки до 50% на большой ассортимент ранее представленных устройств. Любой желающий получает возможность стать обладателем качественного смартфона Ulefone по крайне доступной цене. Эта акция заканчивается 31 декабря.Power Armor 18T 5G. Защищённый флагманский смартфон создан для обеспечения долговечности и высокого уровня производительности. Он обладает экраном размером 6,58 дюйма, процессором Dimensity 900, 12 ГБ оперативной памяти, хранилищем 256 ГБ, основной камерой 108 Мп и продвинутой тепловизионной камерой FLIR Lepton 3.5. Это делает аппарат идеальным как для использования на открытом воздухе, так и для повседневного применения. Сейчас на официальном сайте магазина Ulefone он предлагается всего за $449,99.С объёмом памяти 8 ГБ и огромным хранилищем 512 ГБ, Note 16 Pro способен на плавную работу и имеет достаточно места для многочисленных приложений и мультимедийных файлов. Ещё он может похвастаться экраном размером 6,52 дюйма, процессором Unisoc T606 и двойной задней камерой с основной 50 Мп. Купить его сейчас можно всего за $139,99.Надёжный смартфон предлагает доступ к сетям 5G и тепловизор FLIR, созданный для работы в сложных условиях. Этот аппарат не подведёт вас в любом окружении, обеспечивая высокоскоростную связь. Сейчас он стоит $299,99.Обладая тепловизионной камерой FLIR, Armor 9 стал идеальным инструментом для профессионалов в разных областях, которым нужны передовые мобильные диагностические инструменты. Сейчас его можно приобрести по цене $249,99.Модель со встроенными наушниками TWS несёт удобство и инновации в прочном корпусе. Этот аппарат станет вашим за $179,99.Рождественская распродажа Ulefone уже в разгаре, давая скидки до 50%. Это предложение действует до конца года, так что у вас ещё есть время, чтобы воспользоваться такой прекрасной возможностью. Посетив официальный магазин Ulefone, вы сможете получить дополнительную информацию, приобрести приглянувшийся вам телефон и отпраздновать Рождество вместе с Ulefone.