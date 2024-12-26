Новогодние праздники становятся лучшим временем для приобретения устройств для уборки дома от Redroad

Новый год уже совсем близко, поэтому многочисленные производители электроники, бытовой техники и других видов товаров стремятся привлечь внимание покупателей скидками на свою продукцию. С этой же целью известный на рынке устройств для уборки дома бренд Redroad проводит свою распродажу. В её рамках предлагаются наиболее низкие в истории этой компании цены на широкий ассортимент устройств. Внушительные скидки сделают покупки выгодными как никогда прежде. Больше не придётся переплачивать за чистящие устройства крупных брендов, поскольку Redroad предлагает ничуть не менее, а зачастую и более, качественные пылесосы по доступной цене. Важны для вас удобство использования или мощность пылесоса, Redroad может удовлетворить эти потребности по выгодной цене.Первоначальная цена: 30 000 рубЦена со скидкой: 19 950 рубПромокод REDROADR1014 на скидку 600 рублейЖелающие проводить автоматизированную уборку дома могут обратить внимание на робота-пылесос Redroad R10 с функцией самоочистки. Благодаря высокому уровню мощности и продуманному дизайну он обеспечивает качественную уборку без лишних усилий. «С R10 мытьё полов ещё не было таким простым», прокомментировал один из обладателей этого пылесоса.Одновременно доступные влажная и сухая уборка, мощность всасывания 4000 Па и эффективная швабра позволяют легко убирать пыль, волосы и мусор, а также эффективно устранять стойкие пятна и следы от ног, чтобы пол заблестел чистотой. LDS LIDAR и инфракрасные датчики быстро и точно просканируют помещение, создадут детальную карту и распланируют наиболее эффективный маршрут уборки, позволяя не пропускать участки и не убирать их лишний раз, очистив дом целиком и не оставив неубранным ни одного закутка.Этот пылесос обладает удобной базовой станцией для сбора пыли. Она может автоматически опорожнять пылесборник, избавляя от необходимости регулярно делать это вручную. Мешок для сбора пыли объёмом 4 литра накапливает мусор на протяжении 90 дней. Когда он заполнится, следует заменить его, избегая прямого контакта с пылью.Первоначальная цена: 38 999 рубЦена со скидкой: 12 963 рубПромокод REDX1803 на скидку 600 рублейЕсли вы хотите стать владельцем беспроводного пылесоса с высокой мощностью всасывания и умными функциями очистки, Redroad X18 является как раз таким. «Я был впечатлен силой всасывания X18, который без труда устраняет грязь даже в глубинах ковра, а функция интеллектуальной регулировки всасывания оказалась очень полезной», рассказал один из владельцев.Обладая внушительной силой всасывания в 33000 Па, пылесос X18 является одним из самых мощных среди когда-либо протестированных. Он легко устраняет пыль, волосы и мусор из ковров; даже частицы размером с небольшое зёрнышко убираются с первого раза. Светодиодный индикатор на передней части насадки подсветит незаметные загрязнённые участки даже в помещениях со слабым освещением, так что пыли негде будет спрятаться. Щётка имеет конструкцию с защитой от спутывания, чтобы не нужно было заниматься её очисткой руками. В результате качество уборки у этого пылесоса сравнимо с предложениями бренда Dyson.Отличительной чертой Redroad X18 является интеллектуальная система распознавания пыли. Она способна точно определять тип пола и объём загрязнения, автоматически изменяя мощность всасывания до оптимального значения без необходимости переключаться вручную. Это делает уборку ещё более простой и качественной.Сильной стороной Redroad X18 являются также высокие показатели защиты здоровья. Он обладает системой четырёхсторонней фильтрации HEPA, которая фильтрует 99,99% пыли и аллергенов и выпускает чистый воздух.Первоначальная цена: 23 000 рубЦена со скидкой: 12 380 рубПромокод RRX171108 на скидку 500 рублейЕсли вам нужен беспроводной пылесос, способный не только эффективно выполнить уборку пыли и грязи, но и удалить клещей, а также имеющий отличное соотношение цены и качества, Redroad X17 станет идеальным выбором. В отличие от мощной модели X18, пылесос X17 получил профессиональную щётку для удаления клещей, которая способна устранить их на матрасах, диванах, одеялах и многом другом. Сейчас такой полезный пылесос доступен по цене ниже обычного.X17 помогает не только с клещами, но и является универсальным помощником в уборке дома. Мотор мощностью 350 Вт и сила всасывания до 25000 Па позволяют пылесосу легко удалять пыль, волосы и мусор с пола. Аккумулятора хватает на 60 минут работы, чего будет достаточно для уборки всего дома за раз. Есть многофункциональная насадка-щётка 4-в-1, передняя и задняя с вращением на 180° и 90°, достаточно гибкая, чтобы справиться с различными сценариями уборки.Кроме того, этот пылесос обладает интеллектуальной системой обнаружения пыли. Это позволяет ему автоматически определять степень загрязнения полов и соответственно регулировать мощность всасывания. Не нужно будет переключать мощность вручную, беспокоиться о неправильном выборе, который приведёт к недостаточно качественной уборке или ухудшит продолжительность работы пылесоса.Первоначальная цена: 39 999 рубЦена со скидкой: 16 424 рубПромокод RW12SE038 на скидку 800 рублейЕсли вы хотите регулярно мыть полы и ищете эффективный и удобный моющий пылесос для выполнения этой работы, Redroad W12 SE может вам понравиться. «W12 SE фантастически справляется с самыми трудновыводимыми пятнами, а функция самоочистки очень удобна», делится мнением один из пользователей.Мощная насадка W12 SE вращается с высокой скоростью 2600 оборотов в минуту. Её жёсткая щетина предназначена для работы в качестве «поломоечной машины», легко очищая стойкие пятна, такие как грязь, жир и напитки. После этого пылесоса полы выглядят как новые. Роликовая щётка самостоятельно очищается в режиме реального времени, эффективно и скурпулёзно моет и протирает пол.Самоочистка одной кнопкой освободит ваши руки от лишней работы. Не потребуется подключать устройство к сети. Вы сможете легко чистить роликовые щётки и трубы когда и где угодно, поддерживая максимальную эффективность работы устройства.W12 SE способен работать от аккумулятора на протяжении 45 минут. Объём резервуара для чистой воды у него составляет 600 мл, для грязной воды 550 мл. Этих значений будет достаточно, чтобы в один проход справиться с уборкой всего дома без необходимости менять воду. Вес в 3,7 кг делает пылесос лёгким и портативным, позволяя носить его с собой.Электролизная стерилизация воды эффективно убивает 99,9% бактерий, сберегая здоровье окружающих. Дизайн с защитой от протечек позволит избежать вторичного загрязнения вашего жилища.Новогодняя акция Redroad 2025 позволит вам стать обладателем самого современного робота-пылесоса с беспрецедентной экономией. Вы можете выбрать подходящий продукт в соответствии с вашими потребностями и обеспечить чистый и здоровый Новый год для себя и своей семьи.