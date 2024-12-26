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Редакция
Новости Hardware Роман Семёнов
Международный дебют OSCAL PILOT 1 приносит первый в мире защищённый смартфон с ИИ и самым громким стереодинамиком 138 дБ
Защищённый смартфон OSCAL PILOT 1 обладает фонариком с двумя светодиодами при цене всего $139

У любителей активного отдыха и профессионалов из разных отраслей защищённые смартфоны пользуются неизменным спросом для работы в сложных условиях. Связана ли эта работа с посещением шумных строительных площадок, путешествиями по знойным пустыням или устранением последствий чрезвычайных ситуаций, подходящее мобильное устройство имеет решающее значение. Таким становится аппарат OSCAL PILOT 1 — первый в мире защищённый телефон с самым громким динамиком мощностью 5 Вт (138 дБ), сверхъярким фонариком с двумя светодиодами и функциональностью на основе искусственного интеллекта. PILOT 1 за сумму всего $139 даёт всё это без ущерба для вашего бюджета. Это в очередной раз подтверждает репутацию бренда OSCAL как ведущего производителя в сфере ориентированных на ценность технологий.



OSCAL PILOT 1 обладает и другими многочисленными достоинствами, созданными для расширения возможностей защищённого смартфона. Давайте ознакомимся с наиболее интересными из них.



Двойной комфорт и двойная безопасность

Созданный для обеспечения удобства и безопасности, OSCAL PILOT 1 поднимает возможности защищённых смартфонов на новую высоту. Его стереодинамик мощностью 5 Вт обеспечивает захватывающее звучание при уровне громкости 138 дБ, более чем на 40% громче типичных смартфонов. Это делает общение и мультимедийные развлечения доступными даже в шумном окружении. Находитесь ли вы за оживлённым рабочим местом или отправились на прогулку на свежем воздухе, динамик PILOT 1 гарантирует, что вы будете слышать громко и чётко.



Также имеется сверхъяркий двойной светодиодный фонарик, разработанный для отличного освещения самых тёмных мест. Поддерживая режим SOS, он станет превосходным компаньоном для движения в темноте, реагирования на чрезвычайные ситуации и обеспечения видимости в отдалённых местах. В совокупности аудиовизуальные функции аппарата PILOT 1 создают продвинутую систему SOS, обеспечивающую безопасность пользователей в критических ситуациях.



Прочность в любых обстоятельствах

Разработанный для функционирования в экстремальных условиях, PILOT 1 отвечает требованиям сертификатов MIL-STD-810H, IP68 и IP69K. Это означает его устойчивость к воде, пыли и падениям. Он достаточно прочный, чтобы без ущерба пережить погружение в воду на глубину до 1,5 метров и падение с высоты 2 метра. Экран Corning Gorilla Glass 5 и рама из аэрокосмического алюминия дают дополнительную защиту. Это смартфон, где долговечность предлагается не в ущерб стилю. От ледяных гор до пыльных рабочих площадок — PILOT 1 готов к любым условиям работы.

Улучшенные фотографические возможности с использованием искусственного интеллекта

Сочетание камер на PILOT 1 с применением технологий искусственного интеллекта переосмысливает возможности мобильной фотографии. Основная задняя камера Samsung ISOCELL 50 Мп и передняя камера 32 Мп выдают снимки профессионального качества даже при недостаточном освещении. Встроенный ИИ-редактор фотографий предлагает такие инструменты, как Magic Eraser, AI Sky Replacement и Portrait Blur. Это позволяет пользователям без труда создавать потрясающие фотографии.



Неукротимая мощность и плавная работа

Беспокойство о необходимости искать розетку остаётся в прошлом благодаря внушительной батарее ёмкостью 15000 мАч. Она способна обеспечивать работу устройства на протяжении нескольких дней без подзарядки. Отправились ли вы в многодневную экспедицию или работаете в длительные смены, такая батарея гарантирует, что вы всегда будете оставаться на связи. К тому же, быстрая зарядка мощностью 33 Вт и обратная зарядка 10 Вт позволят быстро восполнить запас энергии PILOT 1 и подзарядить от него другие устройства поблизости.



Умный экран размером 6,67 дюйма с частотой 90 Гц обеспечивает высокое качество взаимодействия между устройством и пользователем. С ним вы сможете плавно прокручивать контент и наблюдать яркие визуальные эффекты даже под прямыми солнечными лучами. Благодаря яркости в 700 нит и режиму Glove Mode 2.0 экран будет отзывчивым и простым в применении даже в сложных условиях.

Процессор MediaTek Helio G81 вместе с оперативной памятью объёмом до 18 ГБ (12 ГБ физической и 6 ГБ виртуальной) и хранилищем вместимостью 256 ГБ с возможностью установки карт памяти объёмом до 2 ТБ отвечает за плавную многозадачную работу. На этом устройстве нет недостатка в месте для работы, хранения мультимедиа и любых других файлов.

Программное обеспечение даёт высокий уровень взаимодействия

Работая на программной оболочке DokeOS 4.0 поверх системы Android 14, PILOT 1 обеспечивает наиболее плавный и интеллектуальный опыт взаимодействия с пользователем. Такие функциональные возможности, как приложение EasyShare, режим рабочего пространства и улучшенные технологии хранилища означают бесперебойную многозадачность, быструю загрузку приложений и персонализированное удобство работы. Расширенные настройки конфиденциальности, в том числе блокировка приложений и детский режим, обеспечат надёжную защиту как персональных, так и профессиональных данных.



Цена и наличие в продаже

OSCAL PILOT 1 поступит в продажу 1 января по начальной цене всего $139,99. Вы можете оказаться одним из первых 100 покупателей и получить в подарок умные часы X20 OLED.

Купить OSCAL PILOT 1

#blackview #oscal
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