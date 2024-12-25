Первый в мире защищённый флагманский смартфон от Blackview с ИИ и процессором 4G Helio G100 поступает в продажу со скидкой

Обширная линейка защищённых мобильных устройств популярного производителя Blackview скоро станет ещё больше. Blackview BV8200, первый в мире защищённый флагманский смартфон с поддержкой искусственного интеллекта, предлагает продвинутый процессор 4G Helio G100 для обеспечения скорости подключения уровня 5G, два экрана и два фонарика. Он задаёт новый стандарт возможностей защищённых телефонов, повышая безопасность, улучшая удобство и делая устройство максимально пригодным для активного использования на открытом воздухе.BV8200 меняет представление пользователей о конфиденциальности и удобстве. Это достигается за счёт вспомогательного экрана размером 1,3 дюйма, на котором удобно проверять сообщения и принимать звонки. Этот экран в реальном времени отображает разнообразную информацию, позволяя минимально отвлекаться от своих дел.На этом устройстве вы получите возможность снимать великолепные селфи благодаря передней камере 50 Мп, управлять которой можно на заднем экране. Вы увидите захватывающие визуальные эффекты на основном экране с диагональю 6,5 дюйма и разрешением 2,4K с интеллектуальной частотой обновления 120 Гц. Работать с ним комфортно в любую погоду благодаря режиму Glove Mode 2.0.Созданный в первую очередь для приключений на открытом воздухе, аппарат BV8200 не позволит вам остаться впотьмах благодаря двойному светодиодному фонарику яркостью 170 люмен. Это на 70% ярче прежнего, а дальность луча достигает 18 метров. Отправились вы в поход на природу или дома отключили электричество, фонарик надёжно осветит ваш путь и поможет пожилым членам семьи найти дорогу ночью. В чрезвычайных ситуациях режим SOS оперативно отправляет сигналы бедствия. Продолжительность работы до 33 часов и подводное освещение гарантируют, что смартфон выдержит самые суровые условия. Кнопка питания одним нажатием позволяет быстро переключать режимы работы.В современном динамичном мире моменты, которые стоит сохранить на память, могут промелькнуть очень быстро. Blackview BV8200 поможет поймать их с помощью камеры Samsung ISOCELL GN5 AI 50 Мп и инструментов редактирования с применением ИИ. Эта камера выдаёт чёткие, яркие снимки при любом освещении благодаря сенсору размером 1/1,57 дюйма и диафрагме f/1,88, которые превосходно справляются со своей работой даже при слабом освещении.Отличительной чертой BV8200 становятся инструменты редактирования ИИ. Программное обеспечение AI Magic Eraser удаляет ненужные объекты или людей с фотографий одним касанием. Режим съёмки AI Portrait Mode улучшает селфи с помощью профессионального освещения даже в условиях контрового света. Функциональность AI Sky Replacement улучшает тусклое небо, раз за разом придавая фотографиям безупречную, профессиональную обработку.Blackview BV8200 предлагает высокий уровень производительности за счёт использования процессора MediaTek Helio G100 4G, обеспечивающего скорость уровня 5G. Его восьмиядерный центральный процессор с частотой 2,2 ГГц легко справляется с многозадачной работой. До 36 ГБ оперативной памяти придают устройству плавность. Благодаря хранилищу вместимостью 256 ГБ и поддержке карт памяти TF объёмом 2 ТБ у вас не будет дефицита места для фотографий и файлов. Аккумулятор ёмкостью 8800 мАч и быстрая зарядка мощностью 45 Вт обеспечат энергию на длительные поездки и выполнение сложных задач.BV8200 создан в первую очередь для работы в экстремальных условиях. Благодаря сертификации MIL-SPEC 810H, усиленному монолитному корпусу и стеклу Gorilla Glass 5 он выдерживает падения с высоты до 1,5 метров. Повышенная устойчивость к давлению (до 5000 кг), водонепроницаемость и пылезащита IP68/IP69K гарантируют, что аппарат переживёт дождь, грязь и воду под высоким давлением. Работая при температурах от -20 °C до +60 °C, он приспосабливается к любым условиям, от ледяных вершин до раскалённых под солнцем пустынь. Работающий на обновлённой программной оболочке DokeOS 4-го поколения на Android 14, BV8200 предлагает бесперебойную работу для высокоинтенсивных задач.Согласно последней информации, мощный и прочный аппарат Blackview BV8200 будет доступен по цене менее $200 в рамках раннего предложения.