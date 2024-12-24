Роботы-пылесосы Roborock Qrevo Pro и Qrevo S по сниженной цене станут лучшим новогодним подарком

Новый год на подходе, а подарки до сих пор не выбраны? Подарите дорогому для вас человеку робот-пылесос Roborock Qrevo Pro или Qrevo S, окончательно избавив от необходимости регулярно выполнять утомительную уборку дома. Серия пылесосов Qrevo обладает роботизированной рукой FlexiArm, способной качественно убираться возле углов и стен. Универсальная базовая станция при помощи горячей воды будет мыть швабру и просушивать её горячим воздухом, не давая скопиться неприятным запахам. Приобретя эти пылесосы сейчас, вы сможете сэкономить на этом x рублей, сделав идеальный подарок на Новый год для ваших родных и близких. Пылесос позволит лишний раз не беспокоиться о домашних делах и проводить больше времени с семьей.Первоначальная цена: 100 000 рублейЦена по акции: 59 999 рублейВолнуетесь о скопившейся в мёртвых зонах ваших полов пыли и грязи? Робот-пылесос Qrevo Pro обладает инновационной роботизированной рукой FlexiArm. Гибкая, словно рука человека, она может активно дотягиваться до краёв стен, не давая пыли скапливаваться здесь.Высокая мощность всасывания даёт пылесосу возможность легко убирать пыль, шерсть домашних животных и стойкие пятна в глубинах ковра. Благодаря вращающейся и оказывающей давление на пол швабре ваш дом будет оставаться безупречно чистым.Базовая станция Qrevo Pro занимается очисткой швабры горячей водой, сушит её горячим воздухом и автоматически накапливает собранную пылесосом пыль. Вода температурой 60℃ скурпулёзно удаляет стойкие пятна со швабры. Сушка при высокой температуре обеспечивает чистоту швабры и не даёт размножаться бактериям. Функция автоматического сбора пыли избавит от необходимости очищать контейнер пылесоса после каждой уборки.Первоначальная цена: 210 000 рублейЦена по акции: 55 745 рублейМощность всасывания у робота-пылесоса Qrevo S составляет 7000 Па. Он обладает двойной вращающейся со скоростью 200 об/мин шваброй, имитирующей ручную уборку. Такая конструкция позволяет без усилий устранить пятна от кофе, следы домашних животных и другие трудновыводимые пятна на полу.Уникальный дизайн резиновых щёток роботов-пылесосов серии S эффективно противостоит спутыванию волос и шерсти домашних животных, уменьшая время обслуживания.Машина автоматически очищает швабру, просушивает её горячим воздухом при температуре 45℃, автоматически пополняет запасы воды в резервуаре и автоматически собирает пыль, избавляя вас от лишних хлопот.Роботизированная рука FlexiArm и высокая мощность всасывания означают простоту уборки.Универсальное решение для уборки освободит вам руки.Автоматизированная уборка экономит время и силы.Высокотемпературная мойка и сушка обеспечивают качество уборки.Будь то Qrevo Pro, предлагающий максимальную эффективность уборки, или экономичный и выгодный Qrevo S – любой из предлагаемых вариантов не разочарует вас. Пылесосы Roborock Qrevo станут замечательным подарком к Новому году для вас и вашей семьи, упростив жизнь и сделав её приятнее и здоровее.Введите промокоддля получения максимальных скидок при покупке.