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Редакция
Новости Hardware Роман Семёнов
Пылесосы Roborock Qrevo Pro и Qrevo S в течение ограниченного времени продаются со значительной скидкой
Роботы-пылесосы Roborock Qrevo Pro и Qrevo S по сниженной цене станут лучшим новогодним подарком



Новый год на подходе, а подарки до сих пор не выбраны? Подарите дорогому для вас человеку робот-пылесос Roborock Qrevo Pro или Qrevo S, окончательно избавив от необходимости регулярно выполнять утомительную уборку дома. Серия пылесосов Qrevo обладает роботизированной рукой FlexiArm, способной качественно убираться возле углов и стен. Универсальная базовая станция при помощи горячей воды будет мыть швабру и просушивать её горячим воздухом, не давая скопиться неприятным запахам. Приобретя эти пылесосы сейчас, вы сможете сэкономить на этом x рублей, сделав идеальный подарок на Новый год для ваших родных и близких. Пылесос позволит лишний раз не беспокоиться о домашних делах и проводить больше времени с семьей.

Qrevo Pro: мастер глубокой уборки, который освежит ваш дом

Первоначальная цена: 100 000 рублей
Цена по акции: 59 999 рублей



Роботизированная рука FlexiArm для уборки углов и краёв стен. Волнуетесь о скопившейся в мёртвых зонах ваших полов пыли и грязи? Робот-пылесос Qrevo Pro обладает инновационной роботизированной рукой FlexiArm. Гибкая, словно рука человека, она может активно дотягиваться до краёв стен, не давая пыли скапливаваться здесь.

Мощность всасывания 7000 Па позволяет без проблем устранить стойкие пятна.Высокая мощность всасывания даёт пылесосу возможность легко убирать пыль, шерсть домашних животных и стойкие пятна в глубинах ковра. Благодаря вращающейся и оказывающей давление на пол швабре ваш дом будет оставаться безупречно чистым.

Полнофункциональная базовая станция избавит от обслуживания пылесоса вручную. Базовая станция Qrevo Pro занимается очисткой швабры горячей водой, сушит её горячим воздухом и автоматически накапливает собранную пылесосом пыль. Вода температурой 60℃ скурпулёзно удаляет стойкие пятна со швабры. Сушка при высокой температуре обеспечивает чистоту швабры и не даёт размножаться бактериям. Функция автоматического сбора пыли избавит от необходимости очищать контейнер пылесоса после каждой уборки.

Qrevo S: экономичный и выгодный выбор для всех видов уборки

Первоначальная цена: 210 000 рублей
Цена по акции: 55 745 рублей



Глубокая очистка и безупречное качество. Мощность всасывания у робота-пылесоса Qrevo S составляет 7000 Па. Он обладает двойной вращающейся со скоростью 200 об/мин шваброй, имитирующей ручную уборку. Такая конструкция позволяет без усилий устранить пятна от кофе, следы домашних животных и другие трудновыводимые пятна на полу.

Резиновая щётка серии S предлагает защиту от спутывания. Уникальный дизайн резиновых щёток роботов-пылесосов серии S эффективно противостоит спутыванию волос и шерсти домашних животных, уменьшая время обслуживания.

Полнофункциональная базовая станция освободит вам руки. Машина автоматически очищает швабру, просушивает её горячим воздухом при температуре 45℃, автоматически пополняет запасы воды в резервуаре и автоматически собирает пыль, избавляя вас от лишних хлопот.

Почему стоит выбрать серию пылесосов Roborock Qrevo?

Глубокая очистка. Роботизированная рука FlexiArm и высокая мощность всасывания означают простоту уборки.

Полнофункциональная базовая станция. Универсальное решение для уборки освободит вам руки.

Эффективность и удобство. Автоматизированная уборка экономит время и силы.

Гигиеничность и безопасность. Высокотемпературная мойка и сушка обеспечивают качество уборки.

Серия Roborock Qrevo – отличный подарок к Новому году!

Будь то Qrevo Pro, предлагающий максимальную эффективность уборки, или экономичный и выгодный Qrevo S – любой из предлагаемых вариантов не разочарует вас. Пылесосы Roborock Qrevo станут замечательным подарком к Новому году для вас и вашей семьи, упростив жизнь и сделав её приятнее и здоровее.

Введите промокод RUROBOROCK05 для получения максимальных скидок при покупке.

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