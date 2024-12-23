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Редакция
Новости Hardware Роман Семёнов
Ulefone готовится к анонсу защищённых смартфонов с применением ИИ на CES 2025
В Лас-Вегасе в начале января представят защищённый флагманский смартфон Armor 28 Ultra и другие продукты Ulefone

Любителям технологий в начале года по традиции стоит пристегнуть ремни. В первые дни января в Лас-Вегасе проводится одна из крупнейших в году выставок потребительской электроники. Компания Ulefone собирается ярко проявить себя в рамках CES 2025, представив инновационную линейку защищённых смартфонов на основе алгоритмов искусственного интеллекта. Эти модели будут не только прочны, но ещё и чрезвычайно умны. Взяв на вооружение слоган AI Master Your Armor, Ulefone приглашает всех интересующихся ознакомиться с ближайшим будущим защищённых смартфонов на основе ИИ с 7 по 10 января в Лас-Вегасе.



Главными хитами Ulefone станут предстоящие аппараты Armor 28 Ultra, Armor 29 и Armor 30. Ещё Ulefone покажет недавно выпущенный компактный смартфон Armor Mini 20 Series, уже успевший привлечь к себе немало внимания среди потенциальных покупателей.

Серия смартфонов Armor 28 Ultra: десятилетие приключений и инноваций

Предстоящая модель Ulefone Armor 28 Ultra станет итогом десятилетия работы в направлении надёжности и инноваций. Этот лучший по многим направлениям защищённый телефон:
  • Первый на основе высокопроизводительного процессора MediaTek Dimensity 9300+.
  • Первый в своей категории защищённый смартфон с поддержкой искусственного интеллекта.
  • Первый в своей категории аппарат с двойным экраном AMOLED.
Смартфон предложит революционный сенсор основной камеры SONY IMX989 размером 1 дюйм, вместительное хранилище объёмом 1 ТБ и поддержку стандарта беспроводной связи Wi-Fi 7. Всё это поднимает планку качества на рынке защищённых мобильных устройств на новую высоту. Аппарат выдаёт превосходнгый результат в бенчмарке Antutu, свыше 2,3 млн баллов. Устройство обладает камерой ночного видения с разрешением 64 Мп с четырьмя инфракрасными светодиодами для получения изображения превосходного качества в темноте. Он также имеет самую высокую скорость зарядки в своей категории, поскольку мощность составляет 120 Вт.

Armor 28 Ultra Thermal Version знаменует собой следующее поколение тепловизионной съёмки на базе искусственного интеллекта с чипом ThermoVue T2, независимым цифровым сигнальным процессором и обновлённым приложением ThermoVue Pro AI. Подобное сочетание характеристик позволило сделать значительный скачок в технологии визуализации.

Armor 29: монстр автономной работы

Внушительный аккумулятор ёмкостью 21200 мАч означает, что подключать устройство к розетке вам предстоит нечасто. Armor 29 Ultra обладает инновационным предупреждающим светом и универсальным светодиодным светом. Он позаимствовал превосходные характеристики и конфигурации от аппаратов Armor 28 Ultra Series.

Хотя Armor 29 Pro Series имеет чуть менее производительный процессор MediaTek Dimensity 7300 и 512 ГБ хранилища, его версия с тепловизором продолжает впечатлять продвинутой термографией на основе искусственного интеллекта, как и Armor 28 Ultra Thermal Version.



Armor 30 Series: обладатель большого двойного экрана

Модель Armor 30 Pro может предложить крупный основной экран 120 Гц FHD+ размером 6,95 дюйма вместе со вспомогательным размером 3,4 дюйма, позволяя видеть вдвое больше обычного информации. Ещё это устройство обладает выдающимся динамиком, расположенным между модулями камеры.

Серия Armor Mini 20: защита в компактном формате

Серия портативных мобильных устройств Armor Mini 20 содержит в своём составе модели 5G Thermal Imaging Armor Mini 20T Pro, 5G Night Vision Armor Mini 20 Pro и 4G Night Vision Armor Mini 20. С момента своего первого появления в продаже они обрели огромную популярность.

Обладая экраном размером всего 4,7 дюйма, модель Armor Mini 20 предлагает одновременно портативность и мощность. Инопланетный дизайн включает в себя восьмиугольный светодиод и предупреждающий свет. Работая на процессоре MediaTek Dimensity 6300 с камерой Samsung GN1 50 Мп, устройство может похвастаться аккумулятором ёмкостью 6200 мАч с быстрой зарядкой мощностью 33 Вт, беспроводной зарядкой 15 Вт и обратной зарядкой. Версия Mini 20 Pro Thermal оснащена тепловизором FLIR® Lepton 3.5 и приложением MyFLIR Pro для расширенной тепловизионной съёмки.

Посетив официальный сайт Ulefone, вы сможете получить дополнительную информацию. У вас есть возможность увидеть Armor 28 Ultra с искусственным интеллектом и другие захватывающие новые устройства на выставке CES 2025 в LVCC - South Hall 1, стенд 31142, с 7 по 10 января в Лас-Вегасе, штат Невада.



Страница мероприятия Ulefone на CES 2025
#ulefone
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