В Лас-Вегасе в начале января представят защищённый флагманский смартфон Armor 28 Ultra и другие продукты Ulefone

Первый на основе высокопроизводительного процессора MediaTek Dimensity 9300+.

Первый в своей категории защищённый смартфон с поддержкой искусственного интеллекта.

Первый в своей категории аппарат с двойным экраном AMOLED.

Любителям технологий в начале года по традиции стоит пристегнуть ремни. В первые дни января в Лас-Вегасе проводится одна из крупнейших в году выставок потребительской электроники. Компания Ulefone собирается ярко проявить себя в рамках CES 2025, представив инновационную линейку защищённых смартфонов на основе алгоритмов искусственного интеллекта. Эти модели будут не только прочны, но ещё и чрезвычайно умны. Взяв на вооружение слоган AI Master Your Armor, Ulefone приглашает всех интересующихся ознакомиться с ближайшим будущим защищённых смартфонов на основе ИИ с 7 по 10 января в Лас-Вегасе.Главными хитами Ulefone станут предстоящие аппараты Armor 28 Ultra, Armor 29 и Armor 30. Ещё Ulefone покажет недавно выпущенный компактный смартфон Armor Mini 20 Series, уже успевший привлечь к себе немало внимания среди потенциальных покупателей.Предстоящая модель Ulefone Armor 28 Ultra станет итогом десятилетия работы в направлении надёжности и инноваций. Этот лучший по многим направлениям защищённый телефон:Смартфон предложит революционный сенсор основной камеры SONY IMX989 размером 1 дюйм, вместительное хранилище объёмом 1 ТБ и поддержку стандарта беспроводной связи Wi-Fi 7. Всё это поднимает планку качества на рынке защищённых мобильных устройств на новую высоту. Аппарат выдаёт превосходнгый результат в бенчмарке Antutu, свыше 2,3 млн баллов. Устройство обладает камерой ночного видения с разрешением 64 Мп с четырьмя инфракрасными светодиодами для получения изображения превосходного качества в темноте. Он также имеет самую высокую скорость зарядки в своей категории, поскольку мощность составляет 120 Вт.Armor 28 Ultra Thermal Version знаменует собой следующее поколение тепловизионной съёмки на базе искусственного интеллекта с чипом ThermoVue T2, независимым цифровым сигнальным процессором и обновлённым приложением ThermoVue Pro AI. Подобное сочетание характеристик позволило сделать значительный скачок в технологии визуализации.Внушительный аккумулятор ёмкостью 21200 мАч означает, что подключать устройство к розетке вам предстоит нечасто. Armor 29 Ultra обладает инновационным предупреждающим светом и универсальным светодиодным светом. Он позаимствовал превосходные характеристики и конфигурации от аппаратов Armor 28 Ultra Series.Хотя Armor 29 Pro Series имеет чуть менее производительный процессор MediaTek Dimensity 7300 и 512 ГБ хранилища, его версия с тепловизором продолжает впечатлять продвинутой термографией на основе искусственного интеллекта, как и Armor 28 Ultra Thermal Version.Модель Armor 30 Pro может предложить крупный основной экран 120 Гц FHD+ размером 6,95 дюйма вместе со вспомогательным размером 3,4 дюйма, позволяя видеть вдвое больше обычного информации. Ещё это устройство обладает выдающимся динамиком, расположенным между модулями камеры.Серия портативных мобильных устройств Armor Mini 20 содержит в своём составе модели 5G Thermal Imaging Armor Mini 20T Pro, 5G Night Vision Armor Mini 20 Pro и 4G Night Vision Armor Mini 20. С момента своего первого появления в продаже они обрели огромную популярность.Обладая экраном размером всего 4,7 дюйма, модель Armor Mini 20 предлагает одновременно портативность и мощность. Инопланетный дизайн включает в себя восьмиугольный светодиод и предупреждающий свет. Работая на процессоре MediaTek Dimensity 6300 с камерой Samsung GN1 50 Мп, устройство может похвастаться аккумулятором ёмкостью 6200 мАч с быстрой зарядкой мощностью 33 Вт, беспроводной зарядкой 15 Вт и обратной зарядкой. Версия Mini 20 Pro Thermal оснащена тепловизором FLIR® Lepton 3.5 и приложением MyFLIR Pro для расширенной тепловизионной съёмки.Посетив официальный сайт Ulefone, вы сможете получить дополнительную информацию. У вас есть возможность увидеть Armor 28 Ultra с искусственным интеллектом и другие захватывающие новые устройства на выставке CES 2025 в LVCC - South Hall 1, стенд 31142, с 7 по 10 января в Лас-Вегасе, штат Невада.