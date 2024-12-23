Любителям технологий в начале года по традиции стоит пристегнуть ремни. В первые дни января в Лас-Вегасе проводится одна из крупнейших в году выставок потребительской электроники. Компания Ulefone собирается ярко проявить себя в рамках CES 2025, представив инновационную линейку защищённых смартфонов на основе алгоритмов искусственного интеллекта. Эти модели будут не только прочны, но ещё и чрезвычайно умны. Взяв на вооружение слоган AI Master Your Armor, Ulefone приглашает всех интересующихся ознакомиться с ближайшим будущим защищённых смартфонов на основе ИИ с 7 по 10 января в Лас-Вегасе.
Главными хитами Ulefone станут предстоящие аппараты Armor 28 Ultra, Armor 29 и Armor 30. Ещё Ulefone покажет недавно выпущенный компактный смартфон Armor Mini 20 Series, уже успевший привлечь к себе немало внимания среди потенциальных покупателей.
Серия смартфонов Armor 28 Ultra: десятилетие приключений и инноваций
Предстоящая модель Ulefone Armor 28 Ultra станет итогом десятилетия работы в направлении надёжности и инноваций. Этот лучший по многим направлениям защищённый телефон:
- Первый на основе высокопроизводительного процессора MediaTek Dimensity 9300+.
- Первый в своей категории защищённый смартфон с поддержкой искусственного интеллекта.
- Первый в своей категории аппарат с двойным экраном AMOLED.
Armor 28 Ultra Thermal Version знаменует собой следующее поколение тепловизионной съёмки на базе искусственного интеллекта с чипом ThermoVue T2, независимым цифровым сигнальным процессором и обновлённым приложением ThermoVue Pro AI. Подобное сочетание характеристик позволило сделать значительный скачок в технологии визуализации.
Armor 29: монстр автономной работы
Внушительный аккумулятор ёмкостью 21200 мАч означает, что подключать устройство к розетке вам предстоит нечасто. Armor 29 Ultra обладает инновационным предупреждающим светом и универсальным светодиодным светом. Он позаимствовал превосходные характеристики и конфигурации от аппаратов Armor 28 Ultra Series.
Хотя Armor 29 Pro Series имеет чуть менее производительный процессор MediaTek Dimensity 7300 и 512 ГБ хранилища, его версия с тепловизором продолжает впечатлять продвинутой термографией на основе искусственного интеллекта, как и Armor 28 Ultra Thermal Version.
Armor 30 Series: обладатель большого двойного экрана
Модель Armor 30 Pro может предложить крупный основной экран 120 Гц FHD+ размером 6,95 дюйма вместе со вспомогательным размером 3,4 дюйма, позволяя видеть вдвое больше обычного информации. Ещё это устройство обладает выдающимся динамиком, расположенным между модулями камеры.
Серия Armor Mini 20: защита в компактном формате
Серия портативных мобильных устройств Armor Mini 20 содержит в своём составе модели 5G Thermal Imaging Armor Mini 20T Pro, 5G Night Vision Armor Mini 20 Pro и 4G Night Vision Armor Mini 20. С момента своего первого появления в продаже они обрели огромную популярность.
Обладая экраном размером всего 4,7 дюйма, модель Armor Mini 20 предлагает одновременно портативность и мощность. Инопланетный дизайн включает в себя восьмиугольный светодиод и предупреждающий свет. Работая на процессоре MediaTek Dimensity 6300 с камерой Samsung GN1 50 Мп, устройство может похвастаться аккумулятором ёмкостью 6200 мАч с быстрой зарядкой мощностью 33 Вт, беспроводной зарядкой 15 Вт и обратной зарядкой. Версия Mini 20 Pro Thermal оснащена тепловизором FLIR® Lepton 3.5 и приложением MyFLIR Pro для расширенной тепловизионной съёмки.
Посетив официальный сайт Ulefone, вы сможете получить дополнительную информацию. У вас есть возможность увидеть Armor 28 Ultra с искусственным интеллектом и другие захватывающие новые устройства на выставке CES 2025 в LVCC - South Hall 1, стенд 31142, с 7 по 10 января в Лас-Вегасе, штат Невада.
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