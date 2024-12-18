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Новости Hardware Роман Семёнов
Ulefone анонсировала защищённый смартфон Armor X31 Pro 5G в бюджетной ценовой категории
Armor X31 Pro приносит защищённый корпус и поддержку 5G экономным покупателям



Доступная по цене серия защищённых смартфонов Ulefone Armor X пополняется моделью Armor X31 Pro. На основе прежних разработок, Armor X31 Pro становится первым защищённым телефоном с поддержкой сетей связи 5G в составе серии Armor X. Первая распродажа Armor X31 Pro стартует в магазине AliExpress 1 января 2025 года по цене от $199,99.



Видеознакомство с Armor X31 Pro:



Производительный процессор MediaTek Dimensity 6300 5G



Armor X31 Pro становится первым защищённым телефоном линейки Armor X, использующим технологию 5G. Она приносит значительно более высокую скорость входящего и исходящего подключения по сравнению с технологией предыдущего поколения 4G. Работая на производящемся на техпроцессе 6 нм чипе с тактовой частотой до 2,4 ГГц, устройство имеет повышенную скорость, предлагая плавную и эффективную работу.

До 16 ГБ памяти и 256 ГБ хранилище



Armor X31 Pro имеет высокую производительность многозадачной работы благодаря 8 ГБ оперативной памяти и 8 ГБ виртуальной памяти. За счёт хранилища вместимостью 256 ГБ и поддержке карт памяти объёмом до 2 ТБ у пользователей будет достаточно места для размещения многочисленных файлов.

Экран размером 6,56 дюйма с частотой 120 Гц

Широкий 6,56-дюймовый дисплей отвечает за высокое качество изображения. Высокая частота обновления в 120 Гц приносит плавную прокрутку и анимацию, превращая любой контент, от игр до потокового видео, в настоящее удовольствие. Отличительной чертой экрана становится впечатляющая максимальная яркость 800 нит. Этот исключительный уровень яркости даёт кристально чистую видимость даже под прямыми солнечными лучами. Это делает устройство идеальным компаньоном для использования на открытом воздухе. Независимо от того, пойдёте ли вы в поход, кемпинг или просто будете идти по залитой солнцем улице, экран в Armor X31 Pro не подведёт вас.

Поддержка сертификата Widevine L1



Благодаря наличию сертификации Widevine L1 Armor X31 Pro улучшает впечатления от просмотра видео в формате HD. Теперь пользователи могут наслаждаться любимыми фильмами и телепередачами на таких платформах, как YouTube, Hulu, Amazon Prime Video и Disney+ на высоком разрешении.

Независимый фонарик



Armor X31 Pro обладает удобным независимым фонариком на задней панели, отлично подходящим для ночных прогулок или работы при слабом освещения. Этот мощный фонарик с максимальной яркостью 120 люмен можно быстро включить, настроив на него пользовательскую клавишу или задействовав меню быстрого доступа.

Другие основные характеристики



Созданный для долговечной работы, Armor X31 Pro имеет сертификаты IP68, IP69K и MIL-STD-810H. Это означает наличие непроницаемости для воды, пыли и падений.



Система камер включает в себя основную камеру 64 Мп, выдающую потрясающие фотографий высокого разрешения. Есть камера ночного видения 25 Мп для получения чётких снимков в темноте и макрокамера 2 Мп для съёмки малых деталей крупным планом.

Цена и доступность в продаже

Первая распродажа Armor X31 Pro назначена в магазине AliExpress на 1 января 2025 года по начальной цене всего $199,99. Ещё ниже цена станет благодаря ограниченному купону от AliExpress на сумму $10.



В честь продаж нового продукта Ulefone проводит розыгрыш призов на своём официальном сайте. В число этих призов вошли Armor X31 Pro, стильный планшет Tab A11 Pro и другие устройства.

Страница Ulefone Armor X31 Pro на сайте производителя

Купить Armor X31 Pro на AliExpress


Видеознакомство с Armor X31 Pro

Розыгрыш призов Ulefone

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