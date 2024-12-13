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Редакция
Новости Hardware Роман Семёнов
Ulefone представила новый стильный планшет начальной ценовой категории Tab W10
Планшет Tab W10 уже доступен для покупки в магазине Ulefone

Компания Ulefone продолжает расширять предложение на рынке планшетов. Она выпускает разнообразные варианты для удовлетворения потребностей клиентов с разными запросами. Новой модель становится Ulefone Tab W10. Это бюджетный планшет, который предлагает баланс между производительностью и доступной ценой.



Несмотря на невысокую стоимость, Tab W10 имеет элегантный и стильный внешний вид, становясь привлекательным вариантом для каждодневного применения. Этот портативный планшет весом всего 430 г и толщиной 7,85 мм лучшим образом подходит для развлечений на ходу.



Видеопрезентация Tab W10:



Экран с диагональю 10,1 дюйма и корпус из высококачественного авиационного алюминия



Компактный планшет с экраном диагональю 10,1 дюйма, изготовленный из высококачественного авиационного алюминия, отличается элегантным и прочным дизайном. Универсальный дисплей идеально подходит для выполнения различных задач, от просмотра веб-страниц до просмотра видео и работы с документами. Корпус из авиационного алюминия является одновременно лёгким и прочным. Это делает планшет пригодным для повседневного использования и путешествий.



Поддержка стандарта Widevine L1

Ощутить потрясающие визуальные эффекты и захватывающий звук на Tab W10 можно благодаря сертификации уровня Widevine L1. Пользователи получают возможность наслаждаться любимыми фильмами и телепередачами на таких платформах, как Netflix, YouTube, Hulu, Amazon Prime Video и Disney+ в высоком разрешении, без компромиссов по качеству.



Различные дополнения для улучшения впечатлений

Для серии планшетов Tab доступен ряд аксессуаров, призванных улучшить пользовательский опыт. Среди них прочные чехлы из ТПУ, защитные плёнки из закалённого стекла и универсальные чехлы для смарт-книг. Чехол Smart Book Cover заодно служит удобной подставкой, предлагая несколько углов обзора с простой регулировкой между ними. Его интуитивно понятные функции автоматического перехода в спящий режим и пробуждения экономят заряд аккумулятора и помогают сохранить конфиденциальность данных в закрытом состоянии.



Для ищущих удобство в дороге есть надёжный и гибкий держатель планшета Armor Mount Max. Прочное крепление может выдерживать суровые условия дорожных поездок, гарантируя, что Tab останется устойчивым и доступным.

Дополнительные характеристики планшета

Tab W10 работает на 8-ядерном процессоре Unisoc T606 и обеспечивает плавную работу. Благодаря оперативной памяти объёмом до 8 ГБ и хранилищу 128 ГБ у вас будет достаточно места для приложений, мультимедийных и прочих типов файлов. Объём хранилища можно увеличить ещё на 1 ТБ с помощью карты microSD, давая намного больше места для крупных файлов. Tab W10 работает на операционной системе Android 14, которая приносит максимально персонализированный пользовательский интерфейс. Аккумулятор ёмкостью 6600 мАч отвечает за продолжительную работу устройства, избавляя от необходимости часто подключать его к розетке.



Видео распаковки Tab W10:



Цена и наличие в продаже

Tab W10 становится доступным для приобретения в официальном интернет-магазине Ulefone. Желающие могут посетить его, получив подробную информацию о продукте и приняв решение о покупке.



Страница Tab W10 на сайте производителя
Видеопрезентация Tab W10
Видео распаковки Tab W10

Купить Tab W10

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