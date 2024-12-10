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Новости Hardware Роман Семёнов
Смартфон Ulefone Armor Mini 20 поступил в продажу по цене всего $199,99
Защищённый смартфон Ulefone Armor Mini 20 до 15 декабря продаётся со скидкой

Компания Ulefone, известная как ведущий производитель защищённых смартфонов и планшетов, официально представила модель Armor Mini 20. Это очередной представитель данной серии компактных защищённых смартфонов. Armor Mini 20 работает на процессоре Helio G99 4G, производящемся на техпроцессе 6 нм. Он обладает инфракрасной камерой ночного видения с разрешением 64 Мп и встроенными фонарями для кемпинга и аварийного освещения. Аппарат приносит высокую производительность и обширную функциональность в компактном и прочном корпусе.



Armor Mini 20 доступен по выгодной цене в рамках первой распродажи

Armor Mini 20 уже предлагается для приобретения по всему миру в магазине AliExpress по минимальной начальной цене $199,99. За такую низкую цену он может стать вашим до 15 декабря.



Основные характеристики Armor Mini 20
  • Инфракрасная камера ночного видения 64 Мп. Вы сможете делать великолепные снимки даже в полной темноте.
  • Компактная и прочная конструкция. Корпус с размером экрана 4,7 дюйма выдерживает падения с высоты до 2 метров и сохраняет водонепроницаемость до суток на глубине до 2 метров. Аппарат способен работать в диапазоне температур от -30 °C до 55 °C.
  • Встроенные фонари для кемпинга и аварийные огни. Универсальное светодиодное освещение будет востребовано во время походов на открытом воздухе или в чрезвычайных ситуациях, позволяя быть готовым к любым неприятностям.
  • Батарея ёмкостью 6200 мАч. Поддержка быстрой проводной зарядки мощностью 33 Вт и беспроводной 15 Вт позволяет использовать смартфон в качестве портативного внешнего аккумулятора.




Почему стоит отдать предпочтение Armor Mini 20?

Armor Mini 20 предназначается в первую очередь для тех, кто хочет стать обладателем прочного и надёжного смартфона с возможностью подключения к сетям 4G и по доступной цене. Его инфракрасная камера ночного видения, фонари для кемпинга и аварийное освещение, а также высокий уровень прочности, делают его идеальным спутником для любителей активного образа жизни, путешественников и профессионалов разных отраслей.



В рамках распродажи покупка является наиболее выгодной

Не упустите возможность стать обладателем Armor Mini 20 по специальной начальной цене в $199,99. Вы можете посетить официальный магазин Ulefone на AliExpress уже сегодня и приобрести устройство, прежде чем 15 декабря закончится его первая распродажа.

Купить Armor Mini 20 на AliExpress

Страница Ulefone Armor Mini 20 на сайте производителя

#ulefone
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