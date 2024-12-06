Компания Ulefone, известная в качестве производителя инновационных защищённых смартфонов, расширяет своё портфолио. Новинкой становится модель Armor Mini 20. Это 4G-версия популярных аппаратов Armor Mini 20 Pro и Armor Mini 20T Pro. Созданный с целью обеспечения высочайшей производительности в компактном и защищённом корпусе, Armor Mini 20 способен привлечь внимание пользователей, ценящих прочность, универсальность и доступность.
Главное отличие Armor Mini 20 от версии смартфона Pro заключается в процессоре. Если Armor Mini 20 Pro работает на MediaTek Dimensity 6300 5G, то Armor Mini 20 работает на производящемся на техпроцессе 6 нм чипе Helio G99 4G. Он выдаёт превосходную скорость в разных сценариях применения и приложениях.
Основные характеристики Armor Mini 20
Armor Mini 20 укрепляет репутацию этой серии устройств как крайне прочных и инновационных:
- Инфракрасная камера ночного видения 64 Мп: способна создавать потрясающие снимки даже в полной темноте. Это делает устройство идеально подходящим для любителей активного отдыха и работающих в условиях слабого освещения профессионалов.
- Прочность: 4,7-дюймовый защищённый корпус выдерживает падения с высоты до 2 метров и погружение в воду на сутки на глубину до 2 метров. Он способен надёжно работать при экстремальных температурах от -30 °C до 55 °C.
- Внушительный аккумулятор: твердотельный аккумулятор ёмкостью 6200 мАч со способностью работать при отрицательных температурах обеспечивает длительное функционирование. Он поддерживает быструю проводную зарядку мощностью 33 Вт и беспроводную зарядку 15 Вт. Смартфон также можно использовать в качестве портативного внешнего аккумулятора.
Информация о первой распродаже Armor Mini 20
Armor Mini 20 поступит в продажу 9 декабря по стартовой цене всего в $199,99.
Краткое описание серии смартфонов Armor Mini 20
Ранее компания Ulefone представила модели Armor Mini 20 Pro и Armor Mini 20T Pro. Это первые в мире защищённые портативные смартфоны с поддержкой сетей мобильной связи 5G. Они обладают передовыми технологиями, такими как тепловизионная камера FLIR в составе Armor Mini 20T Pro и инфракрасная камера ночного видения с разрешением 64 Мп в составе Armor Mini 20 Pro.
Для ищущих защищённый смартфон с возможностью подключения к сетям 4G, премиальными функциями вроде камеры ночного видения, и непревзойдённой прочностью по умеренной стоимости, Armor Mini 20 станет исключительным выбором. Вы можете отметить в календаре 9 декабря и стать одним из первых обладателей смартфона Ulefone последнего поколения.
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