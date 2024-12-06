Представлен планшет Blackview Active 10 Pro с камерой 108 Мп Ultra-Clear и инфракрасной подсветкой ночного видения 20 Мп

Долгожданный планшетный компьютер Blackview Active 10 Pro поступит в продажу по всему миру уже в этом месяце, в декабре 2024 года. Отвечающий строгим требованиям военных стандартов защиты от пыли, воды и падений, он приносит инновации, такие как сверхъяркий фонарь для кемпинга яркостью 400 люмен, огромная батарея ёмкостью 30000 мАч, основная камера Samsung® с разрешением 108 Мп и подвинутые алгоритмы искусственного интеллекта. Эти характеристики не только превосходят обычные военные стандарты, но и расширяют возможности отдыха на природе, предоставляя более прочное, удобное и безопасное устройство для любителей активного отдыха.Active 10 Pro обладает сверхъярким фонарём для кемпинга на 400 люмен с несколькими режимами работы: освещение, SOS и быстрая вспышка. Находитесь ли вы в кемпинге или исследуете пересечённую местность, такой фонарь обеспечивает оптимальную видимость, что особенно важно в чрезвычайных ситуациях. Батарея на 30000 мАч позволяет фонарю работать в течение длительного времени и поддерживает другие необходимые функции, такие как GPS, связь и камеры.Планшет отлично подходит для любителей приключений. Он гарантирует бесперебойную и длительную работу даже в отдалённых районах с ограниченными возможностями зарядки. Кроме того, он поддерживает обратную зарядку OTG. Это позволяет пользователям на ходу заряжать от планшета такие устройства, как гарнитуры Bluetooth, смартфоны и дроны. В результате планшет становится универсальным спутником для длительных поездок.Для фотографирования Active 10 Pro оснащён основной камерой Samsung® 108 Мп и передней камерой 50 Мп. Это обеспечивает сверхвысокое разрешение фотографий с потрясающей чёткостью. Независимо от того, делаете ли вы периодически снимки в повседневной жизни или снимаете величественные пейзажи в отпуске, этот планшет способен справиться с любой ситуацией. Ещё он оснащён инфракрасной камерой ночного видения Sony® 20 Мп, идеально подходящей для съёмки при слабом освещении. Такая камера позволяет пользователям запечатлеть дикую природу или проводить исследования, не тревожа окружающую среду.Функции редактирования фотографий на основе искусственного интеллекта, такие как Magic Eraser, AI Sky Replacement, Portrait Blur, Color Focus и Portrait Light, дают возможность легко улучшить сделанные снимки. Эти инструменты позволяют пользователям доводить фотографии до совершенства даже в сложных условиях, снимая в толпе или при плохом освещение. Каждый ваш снимок будет высокого качества.Active 10 Pro работает на основе восьмиядерного процессора MediaTek Dimensity 7300 5G. Он произведён на техпроцессе 4 нм и обеспечивает исключительную производительность. Благодаря объёму оперативной памяти до 36 ГБ и хранилища 512 ГБ он поддерживает бесперебойную многозадачность и даёт вдвое более высокую производительность. Будь то редактирование видео, игры или ресурсоёмкие приложения, планшет сделан, чтобы дать вам эффективность и скорость.Разработанный для функционирования в экстремальных условиях, Active 10 Pro соответствует требованиям стандартов MIL-STD-810H, IP68 и IP69K по пыленепроницаемости, водонепроницаемости и защите от падений. Он успешно выдержал строгие испытания на падения, удары и погружение в воду. Это гарантирует его работоспособность в суровых условиях на открытом воздухе. Планшет работает при температурах от -20 °C до 60 °C, без проблем функционируя в любых условиях.Что касается звука, динамики Harman Kardon® при поддержке Harman Kardon® AudioEFX обеспечивают исключительное качество. Вы получите первоклассные мультимедийные возможности в любой ситуации, будь то просмотр фильмов, игры или видеозвонки. Чистый, захватывающий звук будет мощным и точным даже в сложном окружении.Планшет работает на программной оболочке DokeOS_P 4.0. Это последняя на данный момент версия системы от Blackview, предлагающая плавный, безопасный и персонализированный пользовательский интерфейс. Её основные функции включают в себя интеллектуальную частоту обновления AI 90 Гц, режим разделённого экрана и возможность превращения в настольный компьютер с режимом PC 2.0. Поддержка SIM-карты позволяет пользователям оставаться на связи из любого места, делясь своими приключениями в любое время.