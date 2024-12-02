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Новости Hardware Роман Семёнов
Представлен планшет Ulefone Tab A10 Pro: тонкий, быстрый и доступный по цене
Планшет Ulefone Tab A10 Pro станет вашим защищённым портативным спутником

Известная своими защищёнными мобильными устройствами компания Ulefone недавно анонсировала недорогой изящный планшет Tab A10 Pro. Устройство с экраном размером 10,1 дюйма обладает корпусом толщиной лишь 7,8 мм. Это даёт возможность комфортно просматривать контент на нём без ущерба для портативности. Тонкий корпус делает планшет отлично подходящим для развлечений и работы за пределами дома и офиса.



Тонкий планшет из алюминия

Tab A10 Pro является лёгким и одновременно прочным устройством, сделанным с применением высококачественного авиационного алюминия. Его монолитная конструкция даёт планшету высокий уровень защиты и не мешает брать его с собой в дорогу. С таким планшетом можно работать ежедневно, не боясь повредить.



Портативный экран размером 10,1 дюйма

Относительно небольшой экран формата HD+ приносит чёткое изображение, что делает планшет подходящим для разнообразных сценариев применения. С таким разрешением вы сможете без труда рассмотреть веб-страницы, кино и телепередачи, работать с документами. Tab A10 Pro легко держать в руках на протяжении даже длительного времени.



Поддержка протокола Widevine L1

Tab A10 Pro обладает поддержкой протокола Widevine L1, что означает захватывающие графические и звуковые эффекты. Это доставит ещё больше удовольствия при просмотре контента на таких платформах, как YouTube, Hulu, Amazon Prime Video и Disney+, в формате высокой чёткости.



Плавный и быстрый в работе

Tab A10 Pro основан на 8-ядерном процессоре MediaTek MT8786. Это позволяет ему без труда справляться с многозадачной работой и высоким уровнем нагрузок. При помощи оперативной памяти объёмом 12 ГБ и хранилища в количестве 128 ГБ планшет имеет достаточно ресурсов для обработки и хранения многочисленных приложений, фото и прочих файлов. Желающие могут расширить объём хранилища ещё на 1 ТБ благодаря поддержке карт памяти microSD.



Обширная экосистема аксессуаров

И без того многочисленные возможности планшета Ulefone Tab A10 Pro можно расширить ещё больше благодаря поддержке различных аксессуаров. Например, защитить его чехлами TPU Back Case и Smart Book Cover. Экран может быть спасён от падений и царапин при помощи защитной плёнки из закалённого стекла. Универсальный аксессуар Armor Mount Max обеспечит надёжное крепление планшета в транспортных средствах и других местах. В результате планшетом можно будет пользоваться как устройством для GPS-навигации. Все эти аксессуарны доступны для приобретения независимо от планшета.



Стоимость и наличие в продаже

Ulefone Tab A10 Pro появится на прилавках уже скоро, принося отличный баланс скорости и портативности для отдыха и выполнения рабочих задач. Как и другие представители линейки Ulefone Tab, новая модель будет доступной по цене для каждого. Вы можете следить за новостями на сайте Ulefone.

Страница Tab A10 Pro

Официальный сайт Ulefone

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