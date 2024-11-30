В рамках распродажи «Чёрная Пятница» — Пассворк в период между 29 ноября и 4 декабря предлагает приобрести свой менеджер паролей с внушительной скидкой. В указанный период с 50% выгодой можно приобрести лицензию на программу, продлить подписку, увеличить число пользователей и перейти на расширенную лицензию.
Менеджер паролей Пассворк упростит совместную работу с паролями, представляя собой отличное решение в рамках политики импортозамещения. Программа подходит для работы корпоративных пользователей и государственных учреждений.
За что сотни компаний выбирают Пассворк?
- Контроль над корпоративными данными. Вся информация хранится на сервере вашей компании и зашифрована алгоритмами ГОСТ или AES-256 — данные не передаются в облако.
- Соответствие стандартам и требованиям. Пассворк входит в единый реестр российского ПО. Имеет лицензии ФСТЭК и сертификаты Astra Linux, РЕД Софт и ОС «Атлант».
- Эффективность и удобство работы. Сотрудники легко находят нужные пароли, администраторы управляют доступами, отслеживают все действия и проводят аудит безопасности.