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Редакция
Новости Hardware Роман Семёнов
В Чёрную Пятницу менеджер паролей Пассворк доступен со скидкой в 50%
Успейте приобрести в период с 29 ноября по 4 декабря 2024



В рамках распродажи «Чёрная Пятница» — Пассворк в период между 29 ноября и 4 декабря предлагает приобрести свой менеджер паролей с внушительной скидкой. В указанный период с 50% выгодой можно приобрести лицензию на программу, продлить подписку, увеличить число пользователей и перейти на расширенную лицензию.



Менеджер паролей Пассворк упростит совместную работу с паролями, представляя собой отличное решение в рамках политики импортозамещения. Программа подходит для работы корпоративных пользователей и государственных учреждений.



За что сотни компаний выбирают Пассворк?

  • Контроль над корпоративными данными. Вся информация хранится на сервере вашей компании и зашифрована алгоритмами ГОСТ или AES-256 — данные не передаются в облако.

  • Соответствие стандартам и требованиям. Пассворк входит в единый реестр российского ПО. Имеет лицензии ФСТЭК и сертификаты Astra Linux, РЕД Софт и ОС «Атлант».

  • Эффективность и удобство работы. Сотрудники легко находят нужные пароли, администраторы управляют доступами, отслеживают все действия и проводят аудит безопасности.

Акция «Чёрная пятница» действует с 29 ноября по 4 декабря — успейте приобрести коробочную версию Пассворка с 50% скидкой на сайте..
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Кибербезопасность: Российский менеджер паролей для компаний
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