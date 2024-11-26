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Редакция
Новости Hardware Роман Семёнов
Formula V Line анонсировала новую серию воздушных компьютерных кулеров: ICE BURG EX ARPW 6P и другие
Новое поколение кулеров Formula V Line охладит слишком горячие процессоры



Прежде известная под именем Formula V Line, компания Formula V Line представляет вниманию пользователей компьютеров кулер башенного типа ICE BURG EX ARPW 6P. Это надёжное и доступное по цене предложение как для професиональных сборщиков ПК, так и для геймеров и обычных пользователей, не желающих беспокоиться об охлаждении своего процессора.

Высокий уровень производительности и практичное охлаждение


Formula V Line ICE BURG EX ARGB


ICE BURG EX ARPW использует шесть тепловых трубок для эффективного отвода тепла при уровне TDP в 220 Вт. Это даёт компьютеру стабильность работы даже при высоких нагрузках. У кулера имеется подсветка ARGB, которая настраивается в программном обеспечении материнских плат многочисленных производителей. Уровень шума вертилятора размером 120 мм не превышает порога в 17–34 дБА. Вместе с высоким качеством изготовления кулер обеспечивает стабильность результатов при каждодневной работе и запуске видеоигр. ICE BURG EX APRW, как и другие представители новой серии кулеров, можно установить на большинство современных процессорных сокетов.

ICE BURG EX APRW уже доступен для приобретения в России по рекомендованной цене в 2660₽.

Остальные кулеры воздушного охлаждения от Formula V Line

Кроме модели ICE BURG EX APRW, компания Formula V Line выпускает несколько других кулеров для разных компьютерных конфигураций и потребностей. Они уже также доступны для приобретения в России.


Formula V Line ICE BOID 2PSDB / Formula V Line ICE BOID 2PSDA
  • ICE BOID 2PSDB / ICE BOID 2PSDA. Небольшие, с минимальным уровнем шума и доступной стоимостью башенные кулеры, способные принести пользу компактным сборкам начальной ценовой категори. Рекомендованная розничная цена: 730₽/800₽


    Formula V Line ASTRAL FRPW

  • ASTRAL FRPW. Также предложение начальной категории для ежедневно работающих компьютеров. Рекомендованная розничная цена: 900₽


    Formula V Line ASTRAL PLUS FRPW

  • ASTRAL PLUS FRPW 4P. Более продвинутый вариант охлаждения для игровых систем начального уровня. Рекомендованная розничная цена: 1810₽


    Formula V Line ICE BURG ARPW / Formula V Line ICE BURG PLUS ARPW

  • ICE BURG ARPW / ICE BURG PLUS ARPW. Надёжные кулеры для компьютеров среднего уровня. РРЦ: 1870₽/2060₽
Линейка кулеров Formula V Line разработана с прицелом на эффективное использование с широким спектром компьютерных конфигураций. Собираете ли вы компактную рабочую станцию или игровой ПК, эти кулеры обеспечивают надёжное охлаждение за адекватную стоимость. Все модели уже доступны для приобретения.
#formula v line
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Митюнин Сергей
17:22
На Титане очень холодно -190.если там и есть жизнь.она явно не похожа будет на нашу земную.Сперва надо долететь земным аппаратам до Титана.обслндовать его.а потом писать.Орпять впереди паровоза бежим.
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NuclearMissionJam
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