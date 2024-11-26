Прежде известная под именем Formula V Line, компания Formula V Line представляет вниманию пользователей компьютеров кулер башенного типа ICE BURG EX ARPW 6P. Это надёжное и доступное по цене предложение как для професиональных сборщиков ПК, так и для геймеров и обычных пользователей, не желающих беспокоиться об охлаждении своего процессора.
Высокий уровень производительности и практичное охлаждение
ICE BURG EX ARPW использует шесть тепловых трубок для эффективного отвода тепла при уровне TDP в 220 Вт. Это даёт компьютеру стабильность работы даже при высоких нагрузках. У кулера имеется подсветка ARGB, которая настраивается в программном обеспечении материнских плат многочисленных производителей. Уровень шума вертилятора размером 120 мм не превышает порога в 17–34 дБА. Вместе с высоким качеством изготовления кулер обеспечивает стабильность результатов при каждодневной работе и запуске видеоигр. ICE BURG EX APRW, как и другие представители новой серии кулеров, можно установить на большинство современных процессорных сокетов.
ICE BURG EX APRW уже доступен для приобретения в России по рекомендованной цене в 2660₽.
Остальные кулеры воздушного охлаждения от Formula V Line
Кроме модели ICE BURG EX APRW, компания Formula V Line выпускает несколько других кулеров для разных компьютерных конфигураций и потребностей. Они уже также доступны для приобретения в России.
- ICE BOID 2PSDB / ICE BOID 2PSDA. Небольшие, с минимальным уровнем шума и доступной стоимостью башенные кулеры, способные принести пользу компактным сборкам начальной ценовой категори. Рекомендованная розничная цена: 730₽/800₽
Formula V Line ASTRAL FRPW
- ASTRAL FRPW. Также предложение начальной категории для ежедневно работающих компьютеров. Рекомендованная розничная цена: 900₽
Formula V Line ASTRAL PLUS FRPW
- ASTRAL PLUS FRPW 4P. Более продвинутый вариант охлаждения для игровых систем начального уровня. Рекомендованная розничная цена: 1810₽
Formula V Line ICE BURG ARPW / Formula V Line ICE BURG PLUS ARPW
- ICE BURG ARPW / ICE BURG PLUS ARPW. Надёжные кулеры для компьютеров среднего уровня. РРЦ: 1870₽/2060₽