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Редакция
Новости Hardware Роман Семёнов
В Чёрную Пятницу компания Ulefone предложит рекордные скидки в размере до 65%
Чёрная Пятница станет лучшим временем для приобретения защищённых мобильных устройств производства Ulefone



Ведущий производитель защищённых мобильных смартфонов и планшетов, компания Ulefone, сообщает о распродаже своих лучших продуктов в Чёрную Пятницу. В период между 22 ноября и 3 декабря желающие получают возможность приобрести со скидками до 65% разнообразные модели защищёных смартфонов и планшетов в магазине Ulefone на AliExpress.



Недавно этот производитель начал продажи последней линейки защищённых смартфонов флагманского уровня с поддержкой сетей мобильной связи 5G. Отличительной чертой этих устройств является наличие последнего поколения тепловизионных камер, камер ночного видения или того и другого одновременно, в зависимости от выбранной модели. Тем самым Ulefone задаёт новый стандарт на рынке защищённых устройств.

Главные предложения Ulefone в Чёрную Пятницу

Основное внимание к себе во время этой распродажи могут привлечь компактные и защищённые смартфоны серии Armor 20 Pro, в состав которой входят модели Armor 20T Pro и 20 Pro. Первый из них пользовался большим вниманием покупателей в рамках недавно завершившейся распродажи Double 11. Сейчас он доступен по цене $329,99, что привело к росту числа его онлайн-покупок.



Это самый маленький защищённый смартфон с 5G, диагональ экрана которого составляет 4,7 дюйма. В его состав вошёл тепловизор FLIR Lepton 3.5 с отличным разрешением тепловизионной съёмки 120 x 160. Устройство работает на процессоре MediaTek Dimensity 6300 5G от аккумулятора ёмкостью 6200 мАч. Поддерживается проводная зарядка мощностью 33 Вт и беспроводная 15 Вт.



Аппарат способен функционировать в самых суровых окружающих условиях, свидетельством чему являются сертификаты защиты IP68/IP69K и MIL-STD-810H. Наличие одновременно прочной конструкции и тепловизионной съёмки превосходит всё то, что способны предложить конкуренты.



Основная камера с разрешением 50 Мп отличается чёткостью получаемых снимков. Универсальная светодиодная подсветка и аварийный предупреждающий свет на задней стороне устройства делают его комплексным инструментом безопасности.



Модель Armor Mini 20 Pro в настоящее время предлагается за сумму в $249,99, что вдвое дешевле его обычной стоимости. Вместо тепловизора здесь установлена камера ночного видения. В остальном два этих аппарата имеют одинаковые характеристики.

В рамках распродажи можно приобрести не только компактные устройства с тепловизорами и поддержкой сетей 5G. Со скидками сейчас доступны и другие флагманские серии устройств Ulefone 5G.



Armor 27T Pro. Эта модель обладает внушительным аккумулятором ёмкостью 10600 мАч с тепловизором FLIR и инфракрасной камерой ночного зрения с разрешением 64 Мп. Скидка на него составляет 46% и смартфон стоит $323,99.



Armor 25T Pro. Обладает изящным корпусом и передовыми тепловизионными возможностями, а также поддержкой ночного видения. Стоит $294,99, подешевев на 41%.



Используйте купоны AliExpress для дополнительной экономии

Приведённые на страницах этих устройств в магазине цены являются ориентировочными. Вместе с купонами AliExpress эти цены упадут ещё ниже, делая покупки даже более выгодными.

Распродажа Ulefone в Чёрную Пятницу является главной акцией конца года, и компания предлагает всем воспользоваться её выгодными предложениями. Сейчас у вас есть возможность стать обладателем наиболее продвинутых защищённых мобильных устройств по как никогда низким ценам.

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Купить Armor Mini 20T Pro

Купить Armor Mini 20 Pro

Купить Armor 27T Pro

Купить Armor 25T Pro

#ulefone
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