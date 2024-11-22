Премиальные аудиоустройства Tronsmart в Чёрную Пятницу подешевеют до минимума

Сезон распродаж продолжается и на подходе сезон отпусков. Это открывает как никогда обширные возможности для приобретения различных товаров, в том числе из мира электроники. Вы можете принять участие в глобальной распродаже «Чёрная Пятница», которая является последней в этом году в магазине AliExpress. Наряду с прочими производителями компания Tronsmart предложит здесь свои высококачественные продукты по крайне низким ценам.во время распродаж доступны также дополнительные скидки благодаря промокодам магазина и AliExpress, что сделает приобретение товаров Tronsmart ещё более выгодным.Желающие слышать звук с мощными басами даже за пределами помещений могут приобрести портативную колонку Mirtune S100. На этой распродаже она является весьма выгодной покупкой. Сабвуфер мощностью 30 Вт и двойные твиттеры мощностью 10 Вт позволяют получать здесь 2.1-канальный звук при выходной мощности 50 Вт. Одновременно вы услышите чистые высокие частоты, мелодичные средние и сильные басы. Чтобы сделать басы ещё мощнее, можно нажать на кнопку SoundPulse и наслаждаться звуком.Колонка Mirtune S100 обладает сделанной из резины выдвижной ручкой, что позволит проще брать её с собой в путь. Она работает на протяжении 20 часов, а также умеет заряжать другие устройства, вроде смартфонов. Рейтинг водонепроницаемости IPX7 защитит колонку от непогоды, поэтому за пределы дома её можно брать с собой без опасений. В приложении Tronsmart доступна настройка эквалайзера, чтобы получить звук именно такой, какой вам нравится.Вы можете сэкономить при покупке Tronsmart Mirtune S100 до 30%, приобретя её за сумму в 8148 руб. Данная цена не учитывает дополнительные скидки от промокодов магазина и AliExpress.Если вы любитель весело проводить время на вечеринках и вам нужна мощная акустическая система, колонка Tronsmart Halo 200 станет подходящим вариантом. Она состоит из двух твиттеров, среднечастотных и низкочастотных динамиков, выдавая качественный звук мощностью 120 Вт в рамках трёхполосной звуковой системы. Если вы хотите расширить звук, можно объединить между собой свыше 100 таких колонок и насладиться музыкальным пиршеством. Два беспроводных микрофона позволят вам блеснуть вокальными навыками. Доступен выбор из пяти световых режимов, чтобы не только звук, но и свет поднимали настроение. Продолжительность работы достигает 18 часов. В приложении можно настроить эквалайзер по своему усмотрению.В настоящее время на покупке Tronsmart Halo 200 можно сэкономить до 30% и получить эту колонку по цене от 12693 руб. Эта сумма не учитывает дополнительные скидки от промокодов магазина и AliExpress.Ещё одним вариантом для любителей весело провести время в компании с мощным звуком является колонка Bang Max. Она обладает мощностью 130 Вт и трёхполосной системой, выдающей насыщенный и детализированный звук. Мощные басы, шикарные средние и чёткие высокие частоты сделают любую композицию незабываемой. Чтобы вывести вечеринки на новый уровень, можно объединить между собой 100 колонок Bang Max и создать незабываемую атмосферу. Если хотите в любимых песнях подчеркнуть басы, выполните настройку эквалайзера в приложении Tronsmart. 24 часа работы будет достаточно для самых долгих вечеринок.В настоящее время приобрести колонку Tronsmart Bang Max можно на 22% дешевле обычного за сумму в 15235 руб. Эта цена не учитывает дополнительные скидки от промокодов магазина и AliExpress.Перед нами настоящий звуковой монстр для любителей сделать погромче. Предлагая усиленные басы мощностью свыше 60 Вт за счёт технологии SoundPulse, уличная колонка Tronsmart Bang порадует высокой детализацией звука. Она обладает двойными твиттерами, двойными буферами и двойными пассивными радиаторами, позволяя музыке проникать в каждый уголок помещения. Время работы этой колонки достигает 15 часов. Желающие могут активировать световое шоу, чтобы создать ещё более развлекательную атмосферу. Приложение Tronsmart даёт возможность настраивать глубокие басы или высокие частоты, как вам больше нравится. Если звуковая сцена будет недостаточно широкой, можно объединить между собой до 100 колонок и погрузить окружающих в вибрацию невероятного уровня.В настоящее время приобрести Tronsmart Bang можно со скидкой в 16% за сумму 8892 руб. Эта цена не учитывает дополнительные скидки от промокодов магазина и AliExpress.Если вы не хотите идти на вечеринку, но готовы устроить её на месте, выбирайте колонку Tronsmart Bang SE. Находитесь ли вы возле бассейна или во дворе, музыку можно взять с собой в любое место благодаря съёмному ремешку и встроенной ручке. Наличие водонепроницаемости уровня IPX6 даёт возможность не волноваться о брызгах и дожде. Bang поддерживает воспроизведение на протяжении 24 часов. Поддерживаются также три режима подсветки. Соединив две колонки вместе, вы без проблем создадите стереофоническое звучание.Сейчас приобрести Tronsmart Bang SE можно на 30% дешевле обычного за сумму в 5026 руб. Сюда не входят дополнительные скидки промокодов магазина и AliExpress.В периоду вас есть возможность приобрести наиболее качественные колонки и наушники производства Tronsmart, пока они не исчезнут с виртуальных прилавков., вы станете обладателем высококачественного звука по самой умеренной цене.