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Редакция
Новости Hardware Роман Семёнов
Ulefone проводит специальную акцию и розыгрыш своих смартфонов и планшетов с тепловизорами
Защищённые мобильные устройства Ulefone с поддержкой тепловидения могут стать вашими по максимально выгодным ценам



Бренд Ulefone является хорошо известным производителем мобильных устройств с высокой степенью защиты, способных работать в самом суровом окружении. Делая ставку на долговечность, производительность и поддержку тепловизионной съёмки, только в этом году Ulefone представила ряд устройств с тепловизорами. В их число вошли некоторые смартфоны и планшеты, в состав которых интегрированы самые последние сенсоры производства FLIR или ThermoVue. Ulefone задаёт новые стандарты на рынке устройств подобного рода. Если вы ищете наиболее качественные защищённые устройства, продукция Ulefone всегда попадает в поле вашего зрения.



Распродажа устройств Ulefone с тепловизорами



Предложения Ulefone не проходят незамеченными на рынке смартфонов и планшетов. Ещё больше интереса они могут вызвать в рамках распродажи «Чёрная пятница». Самые современные модели, такие как Armor 27T Pro, Armor Mini 20T Pro, Armor 25T Pro и защищённый планшет Armor Pad 4 Ultra Thermal, будут предлагаться со значительными скидками в магазинах AliExpress и Amazon.



Помимо защиты, эти устройства дают современные тепловизионные системы FLIR или ThermoVue. Это позволяет установить новые стандарты возможностей устройств с тепловизорами, лёгких, автономных и с достаточно большими экранами.



Пятилетний опыт производства защищённых тепловизионных смартфонов

Вся история выпуска тепловизионных продуктов Ulefone показывает стремление компании предлагать последние инновации. С первого дня сотрудничества с производителем тепловизоров FLIR и до выходящего вскоре флагманского аппарата Armor 28 Ultra, Ulefone выпускает защищённые смартфоны с наличием самых передовых технологий.



За пять лет производства смартфонов с тепловизорами и благодаря многочисленным положительным отзывам со стороны покупателей и средств массовой информации, Ulefone считается лидером этого рынка. Будущая модель Armor 28 Ultra предложит рекордно высокое для смартфонов разрешение тепловизионной съёмки.



Розыгрыш аппаратов Ulefone с тепловизорами

Помимо скидок на линейку устройств с тепловизорами, Ulefone проводит в Instagram розыгрыш призов, стремясь поощрять максимально творческое использование возможностей тепловизионной съёмки.



Как принять участие в розыгрыше:

Чтобы стать участником розыгрыша, желающие должны опубликовать в Instagram пост с хэштегом #UlefoneThermalPhone и отметить трёх друзей. Есть два варианта:
  • Поделиться обычной фотографией или видео и написать, почему вы хотели бы увидеть это изображение через объектив тепловизионной камеры.
  • Если тепловизор у вас уже есть, поделитесь снятыми на него фотографией или видео.
Призы



Ulefone выберет в Instagram трёх победителей розыгрыша и наградит их призами, в число которое входят последние модели защищённых аппаратов Ulefone с тепловизорами Armor 25T Pro и Armor Mini 20T Pro, а также защищённый планшет Armor Pad 4 Ultra Thermal Version.

Опробуйте на себе тепловизионные технологии с устройствами Ulefone



Благодаря скидкам и розыгрышу призов пользователи получают прекрасный шанс опробовать все возможности современных технологий тепловидения, а Ulefone может показать себя как лидер рынка защищённых смартфонов и планшетов. Приняв участие в розыгрыше #UlefoneThermalPhone, вы можете стать обладателем отличных призов и продемонстрировать, для чего можно использовать тепловизоры.



Чтобы получить дополнительную информацию о продуктах Ulefone с тепловизионными возможностями и будущих моделях, посетите официальный сайт производителя или подпишитесь на его каналы в социальных сетях для получения новостей.

Распродажа Ulefone Thermal Phone

Розыгрыш Ulefone Thermal Phone

Страница Ulefone в Instagram

#ulefone
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Знакомимся с защищённым смартфоном Ulefone Armor Mini 20T Pro со встроенным тепловизором FLIR
Счёт пошёл на часы: ещё есть время сэкономить на мегараспродаже Ulefone 11.11
В рамках распродажи 11.11 Mega Sale на AliExpress компания Ulefone предлагает скидки до 65%
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Gamandril
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Затем что можно легко воткнуть 64 гига планками по 16 гигабайт и не страдать вообще. По цене сейчас они примерно по 3350 рублей за штуку могут быть приобретены. Разницу в цене сами подсчитайте для тех...
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Manager
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Товарищ Жуков Клим Саныч - историк, критик, реконструктор и апологет коммунистической доктрины
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