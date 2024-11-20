Защищённые мобильные устройства Ulefone с поддержкой тепловидения могут стать вашими по максимально выгодным ценам

Поделиться обычной фотографией или видео и написать, почему вы хотели бы увидеть это изображение через объектив тепловизионной камеры.

Если тепловизор у вас уже есть, поделитесь снятыми на него фотографией или видео.

Бренд Ulefone является хорошо известным производителем мобильных устройств с высокой степенью защиты, способных работать в самом суровом окружении. Делая ставку на долговечность, производительность и поддержку тепловизионной съёмки, только в этом году Ulefone представила ряд устройств с тепловизорами. В их число вошли некоторые смартфоны и планшеты, в состав которых интегрированы самые последние сенсоры производства FLIR или ThermoVue. Ulefone задаёт новые стандарты на рынке устройств подобного рода. Если вы ищете наиболее качественные защищённые устройства, продукция Ulefone всегда попадает в поле вашего зрения.Предложения Ulefone не проходят незамеченными на рынке смартфонов и планшетов. Ещё больше интереса они могут вызвать в рамках распродажи «Чёрная пятница». Самые современные модели, такие как Armor 27T Pro, Armor Mini 20T Pro, Armor 25T Pro и защищённый планшет Armor Pad 4 Ultra Thermal, будут предлагаться со значительными скидками в магазинах AliExpress и Amazon.Помимо защиты, эти устройства дают современные тепловизионные системы FLIR или ThermoVue. Это позволяет установить новые стандарты возможностей устройств с тепловизорами, лёгких, автономных и с достаточно большими экранами.Вся история выпуска тепловизионных продуктов Ulefone показывает стремление компании предлагать последние инновации. С первого дня сотрудничества с производителем тепловизоров FLIR и до выходящего вскоре флагманского аппарата Armor 28 Ultra, Ulefone выпускает защищённые смартфоны с наличием самых передовых технологий.За пять лет производства смартфонов с тепловизорами и благодаря многочисленным положительным отзывам со стороны покупателей и средств массовой информации, Ulefone считается лидером этого рынка. Будущая модель Armor 28 Ultra предложит рекордно высокое для смартфонов разрешение тепловизионной съёмки.Помимо скидок на линейку устройств с тепловизорами, Ulefone проводит в Instagram розыгрыш призов, стремясь поощрять максимально творческое использование возможностей тепловизионной съёмки.Как принять участие в розыгрыше:Чтобы стать участником розыгрыша, желающие должны опубликовать в Instagram пост с хэштегоми отметить трёх друзей. Есть два варианта:Ulefone выберет в Instagram трёх победителей розыгрыша и наградит их призами, в число которое входят последние модели защищённых аппаратов Ulefone с тепловизорами Armor 25T Pro и Armor Mini 20T Pro, а также защищённый планшет Armor Pad 4 Ultra Thermal Version.Благодаря скидкам и розыгрышу призов пользователи получают прекрасный шанс опробовать все возможности современных технологий тепловидения, а Ulefone может показать себя как лидер рынка защищённых смартфонов и планшетов. Приняв участие в розыгрыше #UlefoneThermalPhone, вы можете стать обладателем отличных призов и продемонстрировать, для чего можно использовать тепловизоры.Чтобы получить дополнительную информацию о продуктах Ulefone с тепловизионными возможностями и будущих моделях, посетите официальный сайт производителя или подпишитесь на его каналы в социальных сетях для получения новостей.