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Редакция
Новости Hardware Роман Семёнов
Моющие пылесосы Deerma BY200 и BY700 стали доступны для приобретения со скидкой
Deerma предлагает приобрести свои пылесосы по выгодной цене

Продолжается сезон распродаж, и известный китайский производитель бытовой техники, компания Deerma, принимает в нём активное участие. Среди её продуктов для приобретения по ценам ниже обычных есть пара моющих пылесосов.



Модель BY700 в комплекте поставки содержит пять специальных насадок. Их легко менять и благодаря им можно наиболее эффективно пылесосить диваны, шторы, ковры, различные ткани. Это делает данный пылесос максимально эффективным средством для уборки вашего дома.

Этому же способствует наличие трёх режимов очистки. Благодаря им можно качественно убрать как свежую, так и застаревшую грязь. Для очистки различных материалов модернизированная паровая система с использованием полиэнергетического котла проточного типа непрерывно выдаёт горячую воду или пар высокой температуры, что позволяет очистить ткани лучшим образом.



Мощность пылесоса достигает 1650 Вт. Пар образуется на протяжении 30 секунд и достигает температуры 100°C. Он проникает глубоко в ткань и удаляет застаревшую грязь, заодно производя стерилизацию от пылевых клещей.



При помощи одного нажатия на кнопку можно активировать функцию самоочистки пылесоса. Также одной кнопкой активируется автоматический режим устранения накипи в трубопроводе. Это предотвращает его засорение и продлевает срок службы устройства.



Воспользовавшись промокодом TPSRS5300800, вы получите скидку на приобретение Deerma BY700 на сумму 800 руб.

Купить Deerma BY700

Deerma BY200

Ещё один моющий пылесос представляет собой более доступную по цене модель. Deerma BY200 также содержит пять удобных насадок для уборки разных поверхностей, таких как ковры, диваны, различные виды тканей, зеркала и окна. Наличие технологии Hot Rinse позволяет нагревать воду до температуры 50°C, что даёт возможность устранять самые застаревшие пятна и делает очистку более качественной. Благодаря этой технологии происходит растворение грязи, отбеливание и сушка.



Мощный встроенный двигатель отвечает за быстрое всасывание влаги и устранение частиц пыли, которые остаются на ткани после первоначальной очистки. Одновременно распыляя воду и выполняя глубокую очистку щёткой, можно убрать любую грязь. Щётка высокой плотности удаляет грязь даже в зазорах между тканями.



Промокод TPSRS85DFB90 при покупке этого пылесоса позволит получить скидку в размере 500 руб.

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Вертикальный пылесос Deerma T50W предлагается приобрести по сниженной цене
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