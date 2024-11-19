Любители рисования могут приобрести планшеты XPPen как никогда выгодно

Во время распродажи Black Friday желающие получают возможность приобрести графические планшеты XPPen с максимальными за весь год скидками. Разнообразные продукты компании XPPen доступны в рамках специальных предложений. Это поможет вам подобрать идеальные инструменты для раскрытия вашего творческого потенциала.Распродажа начнётся 22 ноября и продлится до 3 декабря. Желающие смогут воспользоваться скидками в размере до 65% на линейку инновационных продуктов XPPen. В их число входят графические дисплеи и основные инструменты для цифрового искусства. Это отличная возможность как для опытных художников, так и для начинающих свой творческий путь. Все они смогут улучшить свой опыт цифрового искусства.Дисплей для рисования Artist Pro 16 (Gen 2) со стилусом X3 Pro Smart Chip стал значительным шагом вперёд в развитии технологии CG. Он был тщательно разработан лабораторией X-Innovation под руководством XPPen. Это сочетание расширяет творческие границы, позволяя вашим пальцам легко скользить при создании произведений искусства. Благодаря первым в устройствах подобного рода 16000 степеням давления — вдвое больше по сравнению с конкурирующими предложениями — стилус X3 Pro Smart Chip обеспечивает невероятную точность и плавность, превосходную передачу тонких деталей в ваших изысканных графических работах. Это революционное новшество поднимает возможности художников на новый уровень, позволяя им воплощать свои художественные замыслы с невиданной прежде точностью.Обычная цена: 64401 руб.Цена со скидкой в 43%: 36708 руб.Планшет Magic Drawing Pad на Android с диагональю экрана 12,2 дюйма обладает стилусом с 16384 степенями давления. Он получил 8 ГБ оперативной памяти, хранилище 256 ГБ и аккумулятор ёмкостью 8000 мАч. В этом устройстве современные технологии сочетаются с непринужденным творчеством. Благодаря стилусу X3 Pro планшет фиксирует мельчайшие детали ваших штрихов, обеспечивая естественное и отзывчивое рисование. Стилус X3 Pro не нужно заряжать, что обеспечивает непрерывное творчество. Он оснащён двумя кнопками быстрого доступа для повышения эффективности.Экран X-paper предлагает захватывающий опыт рисования, напоминающий рисование на бумаге. Соотношение сторон экрана 3:2 даёт достаточно пространства для воплощения ваших творческих замыслов. Благодаря впечатляющему цветовому диапазону до 109% sRGB и сертификату TÜV Rheinland дисплей выдаёт яркие цвета и смотреть на него максимально комфортно. Подобный планшет идеально подходит для мобильного искусства. Это тонкое и лёгкое автономное устройство толщиной всего 6,9 мм при весе 599 г, что позволяет брать его с собой куда угодно.Обычная цена: 58144 руб.Цена со скидкой в 33%: 38956 руб.Графический планшет XPPen Artist 15.6 Pro обладает инновационным интерфейсом Red Dial. Он разработан для обеспечения плавного рабочего процесса и оптимальной эффективности. Планшет удобно лежит в руке и может быть запрограммирован на увеличение и уменьшение масштаба на холсте, а также на лёгкую и точную прокрутку вверх и вниз.Обычная цена: 66687 руб.Цена со скидкой в 65%: 23340 руб.Новое поколение планшетов открывает новые горизонты. Серия Artist даёт творцам возможность проявить себя именно так, как они задумали, смело следуя своим уникальным мечтам. Новая серия устройств предлагается в нескольких размерах и цветах. Планшет работает на технологии X3 Smart Chip, открывая больше возможностей для вашего творчества.Обычная цена: 33648 руб.Цена со скидкой в 52%: 16151 руб.Новички графического дизайна заслуживают максимально качественного инструмента. Революционные 16 тысяч степеней чувствительности к нажатию гарантируют, что каждый штрих будет плавным, точным и естественным. Благодаря поддержке наклона 60°, Deco 640 способен легко создавать штрихи и насыщенные вариации линий. Рисовать на этом планшете так же естественно, как и на бумаге.Обычная цена: 3516 руб.Цена со скидкой в 43%: 2004 руб.Настало наиболее подходящее время для развития своих творческих навыков. Кроме того, доступно множество товаров со скидками до 65%. Вы можете посетить магазин AliExpress и воспользоваться этой потрясающей возможностью.