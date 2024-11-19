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Редакция
Новости Hardware Роман Семёнов
Стартовала распродажа Black Friday: скидки на графические планшеты XPPen достигают 65%
Любители рисования могут приобрести планшеты XPPen как никогда выгодно

Во время распродажи Black Friday желающие получают возможность приобрести графические планшеты XPPen с максимальными за весь год скидками. Разнообразные продукты компании XPPen доступны в рамках специальных предложений. Это поможет вам подобрать идеальные инструменты для раскрытия вашего творческого потенциала.

Распродажа начнётся 22 ноября и продлится до 3 декабря. Желающие смогут воспользоваться скидками в размере до 65% на линейку инновационных продуктов XPPen. В их число входят графические дисплеи и основные инструменты для цифрового искусства. Это отличная возможность как для опытных художников, так и для начинающих свой творческий путь. Все они смогут улучшить свой опыт цифрового искусства.

Artist Pro 16 (Gen 2)



Дисплей для рисования Artist Pro 16 (Gen 2) со стилусом X3 Pro Smart Chip стал значительным шагом вперёд в развитии технологии CG. Он был тщательно разработан лабораторией X-Innovation под руководством XPPen. Это сочетание расширяет творческие границы, позволяя вашим пальцам легко скользить при создании произведений искусства. Благодаря первым в устройствах подобного рода 16000 степеням давления — вдвое больше по сравнению с конкурирующими предложениями — стилус X3 Pro Smart Chip обеспечивает невероятную точность и плавность, превосходную передачу тонких деталей в ваших изысканных графических работах. Это революционное новшество поднимает возможности художников на новый уровень, позволяя им воплощать свои художественные замыслы с невиданной прежде точностью.

Обычная цена: 64401 руб.

Цена со скидкой в 43%: 36708 руб.

Купить Artist Pro 16 (Gen 2)

Magic Drawing Pad



Планшет Magic Drawing Pad на Android с диагональю экрана 12,2 дюйма обладает стилусом с 16384 степенями давления. Он получил 8 ГБ оперативной памяти, хранилище 256 ГБ и аккумулятор ёмкостью 8000 мАч. В этом устройстве современные технологии сочетаются с непринужденным творчеством. Благодаря стилусу X3 Pro планшет фиксирует мельчайшие детали ваших штрихов, обеспечивая естественное и отзывчивое рисование. Стилус X3 Pro не нужно заряжать, что обеспечивает непрерывное творчество. Он оснащён двумя кнопками быстрого доступа для повышения эффективности.

Экран X-paper предлагает захватывающий опыт рисования, напоминающий рисование на бумаге. Соотношение сторон экрана 3:2 даёт достаточно пространства для воплощения ваших творческих замыслов. Благодаря впечатляющему цветовому диапазону до 109% sRGB и сертификату TÜV Rheinland дисплей выдаёт яркие цвета и смотреть на него максимально комфортно. Подобный планшет идеально подходит для мобильного искусства. Это тонкое и лёгкое автономное устройство толщиной всего 6,9 мм при весе 599 г, что позволяет брать его с собой куда угодно.

Обычная цена: 58144 руб.

Цена со скидкой в 33%: 38956 руб.

Купить Magic Drawing Pad

Artist 15.6 Pro



Графический планшет XPPen Artist 15.6 Pro обладает инновационным интерфейсом Red Dial. Он разработан для обеспечения плавного рабочего процесса и оптимальной эффективности. Планшет удобно лежит в руке и может быть запрограммирован на увеличение и уменьшение масштаба на холсте, а также на лёгкую и точную прокрутку вверх и вниз.

Обычная цена: 66687 руб.

Цена со скидкой в 65%: 23340 руб.

Купить Artist 15.6 Pro

Artist 12 (2nd Gen)



Новое поколение планшетов открывает новые горизонты. Серия Artist даёт творцам возможность проявить себя именно так, как они задумали, смело следуя своим уникальным мечтам. Новая серия устройств предлагается в нескольких размерах и цветах. Планшет работает на технологии X3 Smart Chip, открывая больше возможностей для вашего творчества.

Обычная цена: 33648 руб.

Цена со скидкой в 52%: 16151 руб.

Купить Artist 12 (2nd Gen)

Deco 640



Новички графического дизайна заслуживают максимально качественного инструмента. Революционные 16 тысяч степеней чувствительности к нажатию гарантируют, что каждый штрих будет плавным, точным и естественным. Благодаря поддержке наклона 60°, Deco 640 способен легко создавать штрихи и насыщенные вариации линий. Рисовать на этом планшете так же естественно, как и на бумаге.

Обычная цена: 3516 руб.

Цена со скидкой в 43%: 2004 руб.

Купить Deco 640

Настало наиболее подходящее время для развития своих творческих навыков. Кроме того, доступно множество товаров со скидками до 65%. Вы можете посетить магазин AliExpress и воспользоваться этой потрясающей возможностью.
#xppen #black friday
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С 11 по 17 ноября известный бренд XPPen проводит распродажу своих продуктов на AliExpress
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