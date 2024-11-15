Защищённые мобильные устройства Ulefone всё ещё предлагаются со скидкой

Мегараспродажа Ulefone 11.11 приближается к своему завершению. Она продлится до 18 ноября и в оставшиеся дни устройства этого популярного производителя можно будет приобрести со скидками в размере до 65%. Это означает, что цены на товары Ulefone в магазине AliExpress будут самыми низкими за весь год. В сочетании с Всемирным фестивалем шопинга AliExpress и купонами платформы Big Save это позволяет сэкономить при покупках значительную сумму.Распродажа была отмечена значительным интересом к линейке компактных защищённых смартфонов Ulefone. В центре внимания оказались модели Armor Mini 20T Pro и Armor Mini 20 Pro. Они иллюстрируют приверженность Ulefone к разработке отказоустойчивых устройств на основе передовых технологий.Armor Mini 20T Pro сейчас предлагается по сниженной до $329,99 цене, в результате чего объём заказов в Интернете резко возрос. Этот крошечный аппарат оснащён тепловизионным датчиком FLIR Lepton 3.5, который имеет самое высокое разрешение 120 x 160. Работая на процессоре MediaTek Dimensity 6300 5G, он обладает внушительным аккумулятором ёмкостью 6200 мАч. Поддерживается быстрая проводная зарядка мощностью 33 Вт и беспроводная 15 Вт.Возможность работать в самом суровом окружении подтверждается наличием сертификатов защиты IP68/IP69K и MIL-STD-810H. Это устройство сочетает в себе тепловизионное изображение с прочной конструкцией, чем не могут похвастать конкурирующие аппараты.Благодаря основной камере с разрешением 50 Мп он записывает интересные для вас моменты с потрясающим уровнем детализации. Универсальный светодиодный фонарь и аварийный фонарь, встроенные в заднюю панель, превращают этот крошечный мощный смартфон в инструмент безопасности.Похожая модель Armor Mini 20 Pro продаётся со скидкой до 50%, вдвое дешевле первоначальной цены в $249,99. Вместо тепловизора здесь установлена камера ночного видения. В остальном два аппарата имеют одинаковые характеристики и дизайн.Ulefone предлагает приобрести свои топовые модели защищённых смартфонов Armor 27T Pro и Armor 25T Pro по как никогда прежде низким ценам. Armor 27T Pro, известный своей большой батареей ёмкостью 10600 мАч, тепловизором и камерой ночного видения, сейчас доступен по сниженной цене в $323,99. Это означает, что он дешевле стоимости в обычные дни на 46%.Изящный и при этом прочный защищённый смартфон Armor 25T Pro, у которого также есть поддержка тепловидения и ночного видения, может стать вашим за $294,99. Это существенная скидка в 41% от его обычной цены.Распродажа Ulefone 11.11 Mega Sale подходит к концу, поэтому сейчас самое время действовать. Используя скидки с купонами платформы AliExpress, покупатели могут получить цены даже ниже уже названных. Это последний шанс обзавестись смартфоном высочайшего уровня с максимальной защитой и редкими функциональными возможностями за часть первоначальной стоимости.Помимо последних флагманских моделей, Ulefone предлагает самые низкие за весь год цены на все свои линейки продуктов. К их числу относятся обычные смартфоны серии Note, защищённые планшеты, обычные планшеты и многое другое. Для получения дополнительной информации посетите официальный магазин Ulefone на AliExpress.