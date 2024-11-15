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Редакция
Новости Hardware Роман Семёнов
Счёт пошёл на часы: ещё есть время сэкономить на мегараспродаже Ulefone 11.11
Защищённые мобильные устройства Ulefone всё ещё предлагаются со скидкой



Мегараспродажа Ulefone 11.11 приближается к своему завершению. Она продлится до 18 ноября и в оставшиеся дни устройства этого популярного производителя можно будет приобрести со скидками в размере до 65%. Это означает, что цены на товары Ulefone в магазине AliExpress будут самыми низкими за весь год. В сочетании с Всемирным фестивалем шопинга AliExpress и купонами платформы Big Save это позволяет сэкономить при покупках значительную сумму.



Ulefone предлагает инновационные компактные смартфоны с максимальной защитой и поддержкой сетей 5G

Распродажа была отмечена значительным интересом к линейке компактных защищённых смартфонов Ulefone. В центре внимания оказались модели Armor Mini 20T Pro и Armor Mini 20 Pro. Они иллюстрируют приверженность Ulefone к разработке отказоустойчивых устройств на основе передовых технологий.



Armor Mini 20T Pro сейчас предлагается по сниженной до $329,99 цене, в результате чего объём заказов в Интернете резко возрос. Этот крошечный аппарат оснащён тепловизионным датчиком FLIR Lepton 3.5, который имеет самое высокое разрешение 120 x 160. Работая на процессоре MediaTek Dimensity 6300 5G, он обладает внушительным аккумулятором ёмкостью 6200 мАч. Поддерживается быстрая проводная зарядка мощностью 33 Вт и беспроводная 15 Вт.



Возможность работать в самом суровом окружении подтверждается наличием сертификатов защиты IP68/IP69K и MIL-STD-810H. Это устройство сочетает в себе тепловизионное изображение с прочной конструкцией, чем не могут похвастать конкурирующие аппараты.

Благодаря основной камере с разрешением 50 Мп он записывает интересные для вас моменты с потрясающим уровнем детализации. Универсальный светодиодный фонарь и аварийный фонарь, встроенные в заднюю панель, превращают этот крошечный мощный смартфон в инструмент безопасности.

Похожая модель Armor Mini 20 Pro продаётся со скидкой до 50%, вдвое дешевле первоначальной цены в $249,99. Вместо тепловизора здесь установлена камера ночного видения. В остальном два аппарата имеют одинаковые характеристики и дизайн.



Солидные скидки на топовые модели

Ulefone предлагает приобрести свои топовые модели защищённых смартфонов Armor 27T Pro и Armor 25T Pro по как никогда прежде низким ценам. Armor 27T Pro, известный своей большой батареей ёмкостью 10600 мАч, тепловизором и камерой ночного видения, сейчас доступен по сниженной цене в $323,99. Это означает, что он дешевле стоимости в обычные дни на 46%.





Изящный и при этом прочный защищённый смартфон Armor 25T Pro, у которого также есть поддержка тепловидения и ночного видения, может стать вашим за $294,99. Это существенная скидка в 41% от его обычной цены.





Последний шанс не упустить данные предложения

Распродажа Ulefone 11.11 Mega Sale подходит к концу, поэтому сейчас самое время действовать. Используя скидки с купонами платформы AliExpress, покупатели могут получить цены даже ниже уже названных. Это последний шанс обзавестись смартфоном высочайшего уровня с максимальной защитой и редкими функциональными возможностями за часть первоначальной стоимости.

Помимо последних флагманских моделей, Ulefone предлагает самые низкие за весь год цены на все свои линейки продуктов. К их числу относятся обычные смартфоны серии Note, защищённые планшеты, обычные планшеты и многое другое. Для получения дополнительной информации посетите официальный магазин Ulefone на AliExpress.

Мегараспродажа Ulefone 11.11

Купить Armor Mini 20T Pro

Купить Armor Mini 20 Pro

Купить Armor 27T Pro

Купить Armor 25T Pro

#ulefone
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Знакомимся с защищённым смартфоном Ulefone Armor Mini 20T Pro со встроенным тепловизором FLIR
Ulefone начинает продажи трёх стильных новых смартфонов: Note 20 Pro, Note 21 и Note 19
В рамках распродажи 11.11 Mega Sale на AliExpress компания Ulefone предлагает скидки до 65%
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Сейчас обсуждают

Kurkukormislo
18:42
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KoSR
18:38
Эта тупая утка уже так расфорсилась, что уже не смешно, а число людей, которые в это готовы поверить поражает
Госдума РФ напоминает всем любителям игры S.T.A.L.K.E.R. 2 о возможной уголовной ответственности
Андрей Ангарский
18:33
Согласен эта конторка ведёт агрессивеную политику к русским. В сталкер мы не только услышим но и увидим маскаляку на гиляку, и кто не скачать тот маскаль.
Госдума РФ напоминает всем любителям игры S.T.A.L.K.E.R. 2 о возможной уголовной ответственности
Megagad
18:28
на "настощих" играх - либо "60к/с", либо "4к картинка" ;) С ФСР и 25-30к/с фремрейтом. НУ НЕ МОЖЕТ КАРТА УРОВНЯ RX7600 обеспечить 60к/с при 4к разрешении! Она даже в 2к не всё тянет!!!
PlayStation 5 (PS5) PRO стирает в порошок игровые ПК - разбираем сравнение платформ от Linus Tech
Kurkukormislo
18:28
не, ты только брак одновентиляторный приводил, и какие то гомно бюджетные поделки гигабита
Ryzen 7 9800X3D появился в российской рознице, почему выгоднее купить обычный Ryzen 7 7800X3D
Megagad
18:27
уважаемый, ваши слова: Видеокарта по цене PS5 pro и скрин с ценой 85к. ГДЕ ВЫ ВИДЕЛИ ПС5Про за 85к? РУБЛЕЙ Сейчас. На РОСИЙСКОМ РЫНКЕ! Ссылку или скрин в студию
PlayStation 5 (PS5) PRO стирает в порошок игровые ПК - разбираем сравнение платформ от Linus Tech
Kurkukormislo
18:26
Ты просто брак всякий одновентиляторный приводил, и лживые тесты, в новых играх 3050 уже на 100% быстрее чем 580
Ryzen 7 9800X3D появился в российской рознице, почему выгоднее купить обычный Ryzen 7 7800X3D
Megagad
18:26
и где там "цена"? На весь ваш опус - только одно слово, включающее что-то похожее на "цена": сценаристов :D Так где-же вы там цену указывали? А? Опять "немного приврали"?
PlayStation 5 (PS5) PRO стирает в порошок игровые ПК - разбираем сравнение платформ от Linus Tech
FelsheR-молодец
18:25
Получается некраина изменяет сама себе? Россия бабки с новыми территориями имеет от этих прогонов, а 404 как обычно член в попе! Браво, данунахуй - ты осел!))
Xatab объявила, что не будет публиковать STALKER 2 на своем сайте
FelsheR-молодец
18:24
Надо же новые российские территории на что-то отстраивать. В Мариуполе жителям разрушенных укрофашистами домов, уже квартиры дают.
Xatab объявила, что не будет публиковать STALKER 2 на своем сайте
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