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Новости Hardware Роман Семёнов
Робот-пылесос ILIFE V9 Pro с гироскопом до конца недели стал вдвое дешевле
Распродажа 11.11 позволяет купить пылесос ILIFE V9 Pro с передовыми технологиями по сниженной цене

Продолжается главная распродажа осени 11.11, в рамках которой производители товаров различных категорий дают самые большие скидки и выгодные предложения. Среди производителей бытовой техники компания ILIFE предлагает ряд своих пылесосов с внушительными скидками. В их число входит и модель V9 Pro, отличительной чертой которой является наличие гироскопа. Этот умный помощник будет поддерживать чистоту вашего жилища благодаря самым современным технологиям.



Пылесос V9 Pro с мощностью всасывания 3000 Па обеспечивает высокое качество уборки. Он способен устранить пыль, грязь, частицы и шерсть домашних животных на покрытиях от плитки до ковров. Благодаря ему ваш дом станет чистым в течение считанных минут.

Гироскоп предназначается для обеспечения максимальной точности навигации. Вместо хаотичного движения по помещениям этот пылесос будет выполнять уборку упорядоченно, ничего не пропуская и не повторяясь. Наиболее актуально это для больших помещений, где эффективность уборки играет важную роль.



Этот робот-пылесос поддерживает также влажную уборку полов. Это повышает качество уборки и избавляет вас от необходимости мыть полы самостоятельно. Настроив пылесос, вы сможете избежать лишних хлопот и поддерживать чистоту дома автоматически.

Благодаря мобильному приложению на смартфоне управление пылесосом V9 Pro может осуществляться откуда угодно. Вы сможете активировать уборку перед возвращением домой или запланировать её на определённое время. Пылесос сможет убираться, даже когда вас нет дома.



До 18 ноября V9 Pro может стать вашим со скидкой в 50%.

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Посетить страницу ILIFE V9 Pro на сайте производителя
#ilife
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