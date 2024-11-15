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Редакция
Новости Hardware Роман Семёнов
Беспроводной ручной пылесос ILIFE H80 до 18 ноября стал дешевле на 62%
Пылесос ILIFE H80 за треть цены надолго избавит ваш дом от мусора

Начавшаяся 11 ноября распродажа продолжается, и сейчас самое время приобрести товар, который вы давно хотели, но не могли себе позволить. Среди производителей бытовой техники компания ILIFE предлагает со скидками многочисленные модели своих пылесосов. Одной из этих моделей является выпущенный в 2024 году беспроводной ручной пылесос H80.



Это лёгкое, мощное и удобное устройство станет отличным помощником в деле уборки дома. До 18 ноября купить пылесос можно значительно дешевле по сравнению с обычной ценой.

H80 создан для максимально быстрой и удобной уборки в разных условиях. Пылесос способен работать без зарядки на протяжении 35 минут, чего хватит для уборки квартиры без необходимости подключать устройство к розетке.



Весит ILIFE H80 всего 1,4 кг, поэтому с ним легко справиться одной рукой. Пылесос легко поднять, чтобы добраться до труднодоступных мест, вроде полов под мебелью, углов и потолков.

Наличие двойной системы фильтрации обеспечивает задержку даже наиболее мелких частиц пыли. Такой пылесос подойдёт аллергикам, а также если вы желаете иметь у себя дома максимально чистый воздух.



Уникальная гибкая насадка позволяет без проблем убираться вокруг мебели и других видов препятствий. Эта насадка способна подстроиться под любое окружение, повышая качество уборки. В этом помогает также регулируемая по длине телескопическая трубка. В результате вы можете пылесосить как пол, так и потолок.

До 18 ноября пылесос ILIFE H80 доступен со скидкой в размере 62%. Вместе с ним вы получите в подарок дополнительные аксессуары, благодаря которым уборка станет ещё удобнее. Также предлагается бесплатная доставка по всей России.

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Посетить страницу ILIFE H80 на сайте производителя
#ilife
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