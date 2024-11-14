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Новости Hardware Роман Семёнов
Робот-пылесос ILIFE T20s доступен на распродаже 11.11 со специальной скидкой
Идеальный помощник для уборки дома ILIFE T20s подешевел на 64%

Среди многочисленных предложений компании ILIFE в рамках распродажи T20s намного дешевле обычного предлагается приобрести робот-пылесос T20s. Если у вас нет желания убираться дома самостоятельно, высокотехнологичный помощник T20s возьмёт этот труд на себя. До 18 ноября данное устройство доступно со специальной скидкой и его приобретение будет чрезвычайно выгодным.



T20s относится к роботам-пылесосам последнего поколения, предлагая эффективную и удобную уборку дома, позволяя вам экономить время. Устройство обладает пылесборником объёмом 3,5 литра. Подобная вместимость даёт возможность на протяжении 70 дней обходиться без замены мешка для мусора.

Мощность всасывания этого пылесоса достигает 20000 Па. Он способен устранить любой вид загрязнения, от самой мелкой пыли до самых крупных частиц мусора. Очистить можно будет любые покрытия, как твёрдые, так и ковры. На коврах мощность всасывания повышается автоматически, чтобы глубже проникать в волокна и устранять пыль и грязь.



Передовая система лазерной навигации позволяет пылесосу сканировать окружающее пространство, создавая карту помещения и оптимальные маршруты уборки. В результате пылесос избегает препятствий и не пропускает во время уборки ни одного участка.

Достаточно крупный аккумулятор позволяет на протяжении длительного времени работать без подзарядки. Это даёт возможность убираться даже в больших домах без необходимости частого вмешательства со стороны пользователя.



До 18 ноября T20s можно приобрести со скидкой в 64% по сравнению с обычной ценой. В подарок покупатели получат полезные аксессуары, вроде дополнительных мешков для пылесборника. Доставка пылесоса бесплатная по всей России.

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#ilife
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