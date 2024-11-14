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Новости Hardware Роман Семёнов
Робот-пылесос ILIFE T10s стал дешевле во время распродажи 11.11
ILIFE предлагает приобрести пылесос T10s с внушительной скидкой

Среди многочисленных предложений известного производителя устройств для уборки дома, компании ILIFE, имеется модель робота-пылесоса T10s. В рамках проходящей сейчас распродажи 11.11 данный пылесос заметно подешевел и его покупка в настоящее время является оправданной как никогда.



Речь идёт о роботе-пылесосе последнего поколения с высокой производительностью и набором современных технологий. Этот пылесос берёт на себя уборку дома, снимая эту задачу с вас. Мощный двигатель обеспечивает высокую силу всасывания, избавляя помещения от грязи, пыли, частиц, шерсти. Продвинутая система лазерной навигации и ряд датчиков позволяют пылесосу без проблем ориентироваться в пространстве. Он будет эффективно избегать препятствий и разрабатывать оптимальные для уборки маршруты, без риска застрять в узких местах.

Система интеллектуального управления отвечает за возврат пылесоса на базу для автоматической подзарядки. После этого уборка будет продолжена с прежнего места.



Пылесос способен собирать не только мусор в виде частиц, но и выполняет влажную уборку помещений. Это позволит лучше избавляться от пыли, что особенно актуально для страдающих от аллергии.

Поддерживается управление с мобильных устройств благодаря приложению. В нём можно задавать расписание уборки, указывать зоны и отслеживать процесс уборки в реальном времени, даже если вы находитесь не дома.



В рамках распродажи 11.11 покупатели получают возможность приобрести T10s по наиболее выгодной цене и получить дополнительные бонусы. Скидка по сравнению с обычной стоимостью достигает 53%. Вместе с пылесосом в подарок вы получите полезные аксессуары, расширяющие функциональность устройства. Доставка осуществляется бесплатно по всей России.

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#ilife
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Беспроводной ручной пылесос ILIFE W90 доступен с внушительной скидкой в рамках распродажи 11.11
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