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Редакция
Новости Hardware Роман Семёнов
Беспроводной ручной пылесос ILIFE W90 доступен с внушительной скидкой в рамках распродажи 11.11
Современный беспроводной пылесос ILIFE W90 временно подешевел

Начавшаяся 11 ноября распродажа в самом разгаре и ещё не поздно стать обладателем устройств, которые могут повысить качество вашей жизни, по выгодной цене. Одним из таких устройств можно назвать беспроводной пылесос ILIFE W90, который без лишних усилий сможет сделать ваш дом чище.



Созданный на основе современных технологий, W90 является одновременно мощным и удобным, делая процесс уборки максимально комфортным. Мощный движок обеспечивает высокую силу всасывания, позволяя пылесосу без труда избавлять ваш дом от пыли, грязи, шерсти домашних животных и любого другого мусора.

Отсутствие проводов и наличие встроенной батареи делает работу с W90 ещё проще. Он способен обходиться без зарядки на протяжении 30 минут, в течение которых вы успеете убраться.



Малый вес и эргономичный дизайн также вносят вклад в удобство работы с W90. Вы без проблем сумеете очистить самые труднодоступные места вашего дома, вроде углов, высоких полок или полов под мебелью. Наличие съёмного контейнера для пыли, который легко снимать и мыть, позволяет без труда очищать сам пылесос.

До 18 ноября W90 может стать вашим по чрезвычайным выгодной цене, поскольку скидка по сравнению с обычной стоимостью достигает 60%. К тому же пылесос будет бесплатно доставляться на всей территории России.

Купить ILIFE W90 на AliExpress

Посетить страницу ILIFE W90 на сайте производителя
#ilife
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Обзор робота-пылесоса ILIFE V9
Обзор робота-пылесоса ILIFE V9 Pro
Несколько роботов-пылесосов ILIFE доступны со специальными скидками в рамках распродажи 11.11
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