Мобильные устройства Blackview сейчас можно приобрести как никогда прежде выгодно

Мероприятие Double 11 Shopping Festival стартовало и желающие совершить выгодную покупку получили такую возможность. Компания Blackview, входящая в число лидеров среди производителей мобильных устройств, в рамках этого мероприятия предлагает скидки на свои продукты в размере до 60%. Именно сейчас купить устройство Blackview является самым разумным решением. Давайте посмотрим, какие именно устройства доступны по выгодной цене.Обычная цена: $279,98.Скидка: $105.Цена в рамках распродажи: $174,98.Если искусственный интеллект в мобильных устройствах кажется вам интересным, вы можете приобщиться к этому тренду прямо сейчас. Смартфон SHARK 9 обладает камерой на основе сенсора Samsung JN1 AI с разрешением 50 Мп. Здесь поддерживается технология объединения четырёх пикселей в один и Double Super PD. Вы получите возможность снимать великолепные фотографии и обрабатывать их благодаря функциональным программным средствам редактирования с применением искусственного интеллекта. Высококачественные изображения будут в вашем распоряжении через считанные секунды после съёмки.SHARK 9 обладает изящным и лёгким дизайном, работая на основе программной оболочки DokeOS 4.0 поверх системы Android 14. В основе устройства лежит процессор Unisoc T820 5G, 24 ГБ оперативной памяти и хранилище вместимостью 256 ГБ с возможностью установить карты памяти объёмом до 2 ТБ. Это обеспечивает максимально плавную многозадачную работу. Аккумулятор ёмкостью 5000 мАч и быстрая зарядка мощностью 18 Вт, частота обновления экрана в 90 Гц делают работу с устройством ещё более комфортной.Обычная цена: $45,99.Скидка: 33%.Цена в рамках распродажи: $22.Смарт-часы Blackview W50 Pro получили расширенные возможности отслеживания физической активности и медицинских показателей организма. Увеличилась ёмкость аккумулятора, экран стал более чётким, что повышает качество работы устройства в целом. W50 Pro поддерживает отслеживание более чем 100 тренировок и множества медицинских параметров, чтобы обладатели часов могли проанализировать состояние своего организма. Рейтинг IP68 и функция дренажа позволяет пользоваться часами даже под водой. В состав часов входят фонарик и компас, которые могут пригодиться при использовании часов на природе. W50 Pro поддерживают двухрежимные телефонные звонки посредством Bluetooth. Ёмкость аккумулятора 960 мАч позволяет устройству работать в режиме ожидания более 100 суток.Если вам нужен не простой смартфон, а максимально неуязвимый перед воздействием различных агрессивных сред, Blackview BL9000 Pro представляет собой аппарат с тепловизионной камерой и поддержкой сетей 5G. Подобное устройство отлично подходит для задач вроде обнаружения утечек воды. Благодаря современному сенсору FLIR® Lepton 3.5 вы получите максимально чистое тепловое изображение. Поддержка MyFLIR® Pro и Teledyne FLIR Mobile SDK приносит на аппарат профессиональные тепловизионные функции производства компании FLIR.Благодаря мощному процессору MediaTek Dimensity 8020 5G, оперативной памяти объёмом до 36 ГБ и хранилищу до 512 ГБ BL9000 Pro без проблем справляется с любой поставленной перед ним задачей. Сохранить важные для вас моменты вы сможете при помощи камеры с разрешением 50 Мп с оптической стабилизацией изображения. За получение отличных селфи отвечает передняя камера с разрешением также 50 Мп. Устройство обладает экраном размером 6,78 дюйма с разрешением 2,4K FHD+ и частотой 120 Гц, благодаря чему у вас будет максимально плавное, яркое и чёткое изображение.Планшетный компьютер Blackview MEGA 1 обладает высококачественным экраном размером 1,5 дюйма с разрешением 2.4K FHD+ и частотой обновления до 120 Гц, что обеспечивает максимальную плавность взаимодействия с устройством. Сертификация Widevine L1 поднимает качество изображения при потоковой трансляции видео формата 1080p. Наличие четырёх динамиков обеспечивает эффект погружения в объёмный звук при просмотре ваших любимых фильмов. Снимать реалистичные изображения вы сможете благодаря камере 50 Мп с сенсором Samsung.Устройство основано на процессоре MediaTek Helio G99. Объём оперативной памяти достигает здесь 24 ГБ, а хранилища — 256 ГБ. Это также способствует плавности и отзывчивости при работе с устройством. Планшет работает на Android 13 и программной оболочке DokeOS_P 4.0, которая создана с прицелом на удобную навигацию. В комплекте поставки имеется стилус, благодаря которому проще создавать заметки. Ёмкость аккумулятора составляет 8800 мАч при мощности зарядки 33 Вт, что обеспечивает длительную работу устройства и максимальное быстрое восполнение израсходованной энергии.Отличительной чертой защищённого смартфона Blackview является наличие вспомогательного круглого экрана для максимально быстрого доступа к информации. За съёмку отвечает основная камера с разрешением 64 Мп сзади, а селфи вы получите благодаря передней камере с разрешением 32 Мп. Объём оперативной памяти равен 24 ГБ, используется чип Helio G99, производимый на техпроцессе 6 нм. Подобные характеристики означают плавность при работе устройства. Диагональ экрана равна 6,7 дюйма при разрешении 2,3K и частоте обновления 120 Гц, что приносит чёткость изображения.Имеется встроенный фонарик яркостью 100 люмен. Наряду с другими компонентами устройства он работает от аккумулятора с внушительной ёмкостью 15080 мАч. Мощность быстрой зарядки составляет 33 Вт. Подобные характеристики обеспечивают работу BV9300 Pro на протяжении нескольких дней без необходимости подключать его к розетке.Распродажа Double 11 стартовала 11 ноября и продлится до 18 ноября. Дополнительную информацию о предлагаемых в рамках распродажи продуктах Blackview можно получить по. В течение этой недели у вас есть шанс совершить выгодную покупку и стать обладателем современных и качественных мобильных устройств.