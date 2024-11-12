Среди пяти подешевевших пылесосов ILIFE каждый может подобрать подходящий для себя

Распродажа 11.11 стартовала и наступила самое подходящее время приобрести бытовую технику и устройства из мира электроники. К первой категории относятся роботы-пылесосы, одним из наиболее известных производителей которых является компания ILIFE. Она предлагает вниманию потенциальных покупателей сразу пять доступных со скидками моделей.T10s представляет собой робот-пылесос нового поколения с высокой мощностью всасывания для удаления грязи с любой поверхности. Лазерная система навигации позволяет ему без проблем ориентироваться в пространстве, обходить препятствия и выбирать оптимальные маршруты. В случае разрядки аккумулятора пылесос возвращается на базу для подзарядки и затем возобновляет уборку с прежнего места. Поддерживается также влажная уборка, обеспечивая ещё большую чистоту вашего дома. Управлять пылесосом можно через мобильное приложение, устанавливая расписание и выбирая зоны уборки.В рамках распродажи можно приобрести T10sЛёгкий и мощный пылесос H80 способен работать на протяжении 35 минут, чего хватит для полной уборки квартиры. Его можно легко поднимать, чтобы добираться до труднодоступных мест, вроде полок, углов и потолков. Двойная система фильтрации собирает даже самые мелкие частицы пыли, что оценят страдающие от аллергии. Гибкая насадка позволяет обходить мебель и любые другие препятствия. Телескопическая трубка регулируется по длине, что также повышает удобство использования пылесоса.T20s представляет собой робот-пылесос последнего поколения с большим пылесборником объёмом 3,5 л. Это даёт возможность обходиться без замены мешка на протяжении 70 дней. Мощность всасывания достигает 20000 Па, благодаря чему можно собирать как мелкую пыль, так и крупный мусор, как с твёрдых покрытий, так и с ковров. Мощность всасывания на коврах автоматически увеличивается, чтобы глубже проникать в волокна и устранять пыль и грязь. Продвинутая система лазерной навигации быстро создаёт карту помещения для разработки оптимального маршрута уборки. Это даёт возможность обходить препятствия и не пропускать ни один участок полов.Модель V9 Pro обладает мощностью всасывания 3000 Па, без проблем справляясь с пылью, грязью и шерстью домашних животных на покрытиях разных видов. Отличием этого пылесоса является наличие гироскопа для эффективной навигации. Это позволяет ему выполнять уборку системно, ничего не пропуская и не повторяя лишний раз. Особенно это актуально для больших помещений, где эффективность уборки играет важную роль. Помимо того, что это пылесос, ещё он может мыть полы. Вы сможете сэкономить силы, не выполняя влажную уборку вручную. При помощи мобильного приложения можно управлять V9 Pro со смартфона не только из дома, но и из любой точки мира. Дистанционное управление позволит включать его и задавать расписание уборки, даже когда вас нет рядом.В рамках распродажи 11.11 робот-пылесос V9 Pro доступенМодель W90 объединяет в себе мощь, удобство и современные технологии, которые делают процесс уборки максимально простым. Мощное всасывание позволяет устранить пыль, грязь, шерсть и любые другие загрязнения. Встроенная батарея обеспечивает высокую длительность работы в 30 минут, давая возможность не путаться в проводах. Малый вес и эргономичный дизайн означают, что справиться с пылесосом по силам любому пользователю, достигая труднодоступных мест вроде углов или полок. Съёмный контейнер для пыли легко очищается.