Моющий пылесос Redroad W12 SE подешевел в рамках распродажи 11.11

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Продолжается стартовавшая 11 ноября распродажа товаров разных категорий. Одним из производителей, которые в рамках этой акции предлагают свои товары со скидкой, является бренд Redroad. Он известен своими качественными пылесосами, к числу которых относится и модель Redroad W12 SE. Этот вертикальный беспроводной моющий пылесос в настоящее время можно приобрести по наиболее выгодной цене.Redroad W12 SE поддерживает как сухую уборку, так и влажную. Также он способен на самоочистку, избавляя от необходимости тратить усилия и время на его обслуживание.Пылесос может устранить с пола самые сложные пятна. Этому же способствует мощность всасывания 17500 Па.Электрощётка создаёт переднюю тягу, в результате чего насадка тянет пылесос вперёд и упрощает взаимодействие с ним. Малый вес 3,7 кг и наличие колёс позволяют легко управиться с пылесосом даже женщинам и детям. Несмотря на обширные функциональные возможности, устройство можно считаться простым в применении.В состав пылесоса входит устройство для электролитической стерилизации воды. Это позволяет обходиться без дополнительных моющих средств.Redroad W12 SE способен собрать мусор и вымыть полы, устранив с них пыль, шерсть домашних животных, присохший жир и т.д. Мягкий валик с высоким крутящим моментом эффективно очищает плитку, кафель, винил, камень и ламинат. Грязная вода собирается в отдельном контейнере. Для очистки выдуваемого воздуха установлен фильтр. Этот фильтр также увлажняет воздух, в результате чего после уборки в квартире нет запаха пыли.За длительность работы отвечает аккумулятор ёмкостью 2600 мАч. Он даёт возможность между зарядками убраться на площади 120 м. В режиме ЭКО пылесос работает на протяжении 45 минут. На полную зарядку уходит 4,5-5 часов.Ёмкость резервуара для чистой воды составляет 600 мл, для грязной 530 мм. Этого достаточно для уборки и такой объём не делает пылесос слишком тяжёлым в работе. Redroad W12 SE сейчас является как никогда выгодной покупкой, подешевев в рамках распродажи. Промокод W12SE1101 даёт скидку на сумму 1000 руб.