Защищённые смартфоны и планшеты Ulefone подешевели в два с лишним раза

Известный своими защищёнными мобильными устройствами бренд Ulefone в рамках главной распродажи года 11.11 Mega Sale предлагает скидки в размере до 65% на защищённые смартфоны, аппараты линейки Note, защищённые и классические планшеты. В этом году глобальный шопинг-фестиваль проходит с 11 по 18 ноября.В эти дни Ulefone предлагает на AliExpress самые крупные скидки в году. Потенциальные покупатели могут рассчитывать стать обладателями устройств Ulefone по чрезвычайно низким ценам, особенно если использовать скидки Big Saving совместно с купонами от AliExpress и сэкономить на этом дополнительно.Главное внимание в рамках распродажи Ulefone 11.11 привлекают к себе портативные компактные смартфоны с поддержкой сетей 5G. Речь идёт об аппаратах Armor Mini 20T Pro и Armor Mini 20 Pro. Первый из них обладает встроенным тепловизором FLIR Lepton 3.5, тогда как у второго вместо тепловизора установлена инфракрасная камера ночного зрения с разрешением 64 Мп.Помимо этих уникальных характеристик, аппараты имеют одинаковые спецификации. В обоих случаях применяется процессор MediaTek Dimensity 6300 5G, аккумулятор с внушительной ёмкостью 6200 мАч, проводная зарядка мощностью 33 Вт и беспроводная 15 Вт. Конструкция корпусов позволяет им пережить работу в самом суровом окружении, на что указывают рейтинги защиты IP68/IP69K и MIL-STD-810H.Основная камера с разрешением 50 Мп позволит сохранить самые ценные для вас моменты в высоком качестве. Универсальная светодиодная подсветка и аварийный свет в задней крышке превращают смартфон в инструмент безопасности.Armor Mini 20T Pro по цене $329,99 со скидкой 45% и Armor Mini 20 Pro по цене $249,99 со скидкой 50% являются главными предложениями на этой распродаже. Эти компактные и производительные устройства обладают высокой степенью защиты. Это смартфоны для тех, кому нужны надёжность и изящество.Помимо компактных смартфонов с диагональю экрана 4,7 дюйма Ulefone предлагает приобрести по сниженным ценам другие флагманские аппараты с поддержкой сетей 5G. Модель Armor 27T Pro обладает огромным аккумулятором ёмкостью 10600 мАч, тепловизором FLIR и функцией ночного зрения. Всё это предлагается за сумму в $323,99 со скидкой 46%. Аппарат Armor 25T Pro с тонким корпусом, что не мешает ему быть прочным, также обладает тепловизором и ночным зрением. Он может стать вашим за сумму в $294,99 со скидкой 41%.Ulefone напоминает, что распродажа 11.11 Mega Sale является крупнейшей в году в магазине AliExpress. Объединив скидки от производителя с купонами магазина, можно приобрести товары по ещё более низким ценам, нежели указанные. Для получения дополнительной информации можно посетить официальный магазин Ulefone на AliExpress.