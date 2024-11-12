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Новости Hardware Роман Семёнов
В рамках распродажи 11.11 Mega Sale на AliExpress компания Ulefone предлагает скидки до 65%
Защищённые смартфоны и планшеты Ulefone подешевели в два с лишним раза



Известный своими защищёнными мобильными устройствами бренд Ulefone в рамках главной распродажи года 11.11 Mega Sale предлагает скидки в размере до 65% на защищённые смартфоны, аппараты линейки Note, защищённые и классические планшеты. В этом году глобальный шопинг-фестиваль проходит с 11 по 18 ноября.



В эти дни Ulefone предлагает на AliExpress самые крупные скидки в году. Потенциальные покупатели могут рассчитывать стать обладателями устройств Ulefone по чрезвычайно низким ценам, особенно если использовать скидки Big Saving совместно с купонами от AliExpress и сэкономить на этом дополнительно.



Главное внимание в рамках распродажи Ulefone 11.11 привлекают к себе портативные компактные смартфоны с поддержкой сетей 5G. Речь идёт об аппаратах Armor Mini 20T Pro и Armor Mini 20 Pro. Первый из них обладает встроенным тепловизором FLIR Lepton 3.5, тогда как у второго вместо тепловизора установлена инфракрасная камера ночного зрения с разрешением 64 Мп.



Помимо этих уникальных характеристик, аппараты имеют одинаковые спецификации. В обоих случаях применяется процессор MediaTek Dimensity 6300 5G, аккумулятор с внушительной ёмкостью 6200 мАч, проводная зарядка мощностью 33 Вт и беспроводная 15 Вт. Конструкция корпусов позволяет им пережить работу в самом суровом окружении, на что указывают рейтинги защиты IP68/IP69K и MIL-STD-810H.



Основная камера с разрешением 50 Мп позволит сохранить самые ценные для вас моменты в высоком качестве. Универсальная светодиодная подсветка и аварийный свет в задней крышке превращают смартфон в инструмент безопасности.



Armor Mini 20T Pro по цене $329,99 со скидкой 45% и Armor Mini 20 Pro по цене $249,99 со скидкой 50% являются главными предложениями на этой распродаже. Эти компактные и производительные устройства обладают высокой степенью защиты. Это смартфоны для тех, кому нужны надёжность и изящество.



Помимо компактных смартфонов с диагональю экрана 4,7 дюйма Ulefone предлагает приобрести по сниженным ценам другие флагманские аппараты с поддержкой сетей 5G. Модель Armor 27T Pro обладает огромным аккумулятором ёмкостью 10600 мАч, тепловизором FLIR и функцией ночного зрения. Всё это предлагается за сумму в $323,99 со скидкой 46%. Аппарат Armor 25T Pro с тонким корпусом, что не мешает ему быть прочным, также обладает тепловизором и ночным зрением. Он может стать вашим за сумму в $294,99 со скидкой 41%.



Ulefone напоминает, что распродажа 11.11 Mega Sale является крупнейшей в году в магазине AliExpress. Объединив скидки от производителя с купонами магазина, можно приобрести товары по ещё более низким ценам, нежели указанные. Для получения дополнительной информации можно посетить официальный магазин Ulefone на AliExpress.

Распродажа Ulefone 11.11 Mega Sale

Купить Armor Mini 20T Pro

Купить Armor Mini 20 Pro

Купить Armor 27T Pro

Купить Armor 25T Pro

#ulefone
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Знакомимся с защищённым смартфоном Ulefone Armor Mini 20T Pro со встроенным тепловизором FLIR
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Ulefone начинает продажи трёх стильных новых смартфонов: Note 20 Pro, Note 21 и Note 19
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