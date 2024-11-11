Redroad R10 предлагает сухую и влажную уборку по сниженной цене

11 ноября началась одна из главных распродаж года, которая продлится на протяжении недели. Многочисленные производители спешат заинтересовать своими продуктами потенциальных покупателей, надеясь увеличить объём продаж. В число производителей бытовой техники для дома, которые продают свои товары со скидками, входит бренд Redroad. Известная своими качественными пылесосами компания предлагает приобрести по выгодной цене модель Redroad R10.Этот пылесос способен на выполнение как сухой, так и влажной уборки. Это позволяет использовать его в разных сценариях применения, без проблема избавляя полы вашего дома от пыли и грязи. Бесщёточный двигатель обеспечивает мощность всасывания 4000 Па. Поддерживаются четыре уровня всасывания, благодаря чему можно выбирать режим для разной степени загрязнения полов.Резервуар для воды обладает электронным управлением и тремя уровнями регулировки объёма воды. Это также даёт возможность приспосабливаться к разным вариантам уборки.В случае с сухой уборкой пылесос способен увеличить мощность всасывания, если распознает перед собой ковёр. Это обеспечивает его максимально глубокую очистку. Очистка по краям стен позволяет избежать слепых зон и не оставлять за собой пыли и мусора.Точность навигации LDS, поддержка интеллектуального планирования маршрутов уборки, умение эффективно избегать преград также вносят свой вклад в качество уборки полов. Лазерная навигация даёт возможность за 10 минут создать карту помещений и выбирать параметры уборки разных этажей.Наличие мешка для сбора мусора большой вместимости на протяжении трёх месяцев избавляет от необходимости вытряхивать его. Мобильное приложение даёт возможность настроить программу уборки под свои потребности. Можно указать зоны для уборки и зоны, которые нужно обходить. Поддерживается уборка по расписанию. Для удобства работы имеется пульт дистанционного управления.Благодаря компактному размеру пылесос занимает минимум места, поэтому его можно незаметно хранить под кроватью, диваном или шкафом.Заказав Redroad R10 на этой неделе, вы получите стоящее на страже чистоты вашего дома устройство по умеренной стоимости.Промокод на скидку в размере 763 руб: