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Новости Hardware Роман Семёнов
Наушники и колонки Tronsmart последнего поколения приносят прокачанный по максимуму звук
Компания Tronsmart хорошо подготовилась к крупнейшей распродаже года на AliExpress

В понедельник, 11 ноября, на AliExpress начинается главная распродажа года. Многочисленные производители различных товаров, в том числе из мира электроники, выбрали свои лучшие предложения, которые могут стать вашими по как никогда привлекательным ценам. В число этих производителей входит и компания Tronsmart. В её магазине на AliExpress с сегодняшнего дня по 18 ноября можно приобрести ряд интересных звуковых устройств по доступным ценам.



Портативная Bluetooth-колонка Tronsmart Mirtune S100: гулкие басы всегда с вами

Новинкой Tronsmart стала портативная Bluetooth-колонка Mirtune S100 мощностью 50 Вт. Подобное значение даёт возможность получить усиленные басы, которые активируются в одно касание при помощи технологии SoundPulse. Сабвуфер мощностью 30 Вт и два высокочастотных динамика 10 Вт каждый позволяют 2.1-канальной колонке воспроизводить высококачественный звук с высочайшим уровнем детализации.



Для удобной переноски здесь имеется выдвижная ручка. С её помощью вы можете взять музыку с собой куда угодно, будь то вечеринка на пляже или общение с друзьями на заднем дворе. Продолжительность автономной работы колонки достигает 20 часов, чего должно хватить даже для самых длительных развлечений. Колонку можно без опасения использовать на открытом воздухе благодаря защите от воды уровня IPX7. Если одно из ваших мобильных устройств разрядится вдали от розетки, функциональность Power Bank позволит зарядить его от колонки. Что касается настроек эквалайзера, их можно менять в мобильном приложении Tronsmart APP. Поддерживается объединение двух колонок, что позволит получить шикарный стереофонический звук.

Приобретя Tronsmart Mirtune S100 на этой неделе, вы сможете сэкономить 30% от обычной цены, заплатив 6406 руб в магазине AliExpress.

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Tronsmart Mirtune H1: компактная колонка на все случаи жизни

Если вы хотите стать обладателем другой колонки, которую можно брать с собой за пределы дома, такой является Tronsmart Mirtune H1. Наличие встроенного карабина с широким отверстием даёт возможность закреплять колонку на рюкзаке, ремне и где угодно ещё. Прочная тканевая передняя сторона и выполненная из не менее прочной резины обратная сторона обеспечивают корпусу защиту от воды уровня IPX7.



Данная колонка также способна работать на протяжении 20 часов, позволяя слушать музыку с утра до ночи. Вы сможете настроить звук по своему вкусу благодаря эквалайзеру. Здесь тоже поддерживается подключение двух колонок одновременно для получения стереозвука.

В настоящее время у вас есть возможность стать обладателем Tronsmart Mirtune H1 с экономией в 30% по цене 2265 руб в магазине AliExpress.

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Tronsmart Sounfii Q20: портативные наушники с активным шумоподавлением

У портативных наушников Tronsmart Sounfii Q20 имеется система активного шумоподавления, которая отсечёт от вашего слуха 85% посторонних шумов. Если вы находитесь на оживлённой улице, в метро, на вокзале, это не помешает вам насладиться музыкой без помех. Вы получите мощные басы благодаря 40-миллиметровым динамическим излучателям. Любимая музыка с ними заиграет новыми красками.



Наушники удобно носить благодаря возможности поворачивать амбушюры на 90°. При их изготовлении применялась пена с эффектом памяти, благодаря чему они плотно прилегают к ушам. Автоматическая регулировка поворотных шарниров оголовья позволяет наушникам удобно сидеть на любой голове. Продолжительность автономной работы этой модели достигает 60 часов. Встроенный микрофон даёт возможность не только слушать, но и говорить, чтобы вас слышали максимально чётко. Настроить эквалайзер и выбрать уровень шумоподавления можно в приложении APP.

В настоящее время обладателем Tronsmart Sounfii Q20 можно стать со скидкой в 30% за сумму в 2318 руб в магазине AliExpress.

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Tronsmart T7: объёмный звук в изящном корпусе



Предпочитающие пространственный звук любители музыки могут отдать предпочтение портативной уличной колонке Tronsmart T7. Низкочастотный динамик и двойной Twitter обеспечивают максимально сбалансированный звук без искажений. Чтобы усилить басы, нажмите на кнопку SoundPulse. Для просмотра любимых или новых фильмов с полным эффектом погружения можно объединить две колонки T7 для получения качественного стереозвука.

Наличие подсветки даёт возможность создавать настроение не только при помощи звука, но и при помощи света. Для регулировки громкости имеется вращающееся колёсико. Можно не бояться брать с собой эту колонку в бассейн или на пляж благодаря защите от воды уровня IPX7.

Сейчас Tronsmart T7 может стать вашей со скидкой 30% за сумму в 3441 руб в магазине AliExpress.

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Tronsmart T7 Lite: мощность басов в компактном формате



Наличие двух полнодиапазонных динамиков и трёх пассивных радиаторов позволяет колонке Tronsmart T7 Lite выдавать напористый звук, который будет очень кстати на вечеринке. Если вы отправитесь на природу, музыка может быть с вами на протяжении 24 часов, которые данная колонка работает без зарядки. Поддерживается подсветка разных цветов и есть съёмный шнурок, благодаря которому T7 Lite удобно носить с собой. Работать она может как в горизонтальном, так и в вертикальном положении. В приложении можно настраивать эквалайзер и подсветку.

Сейчас Tronsmart T7 Lite на 30% дешевле обычного и стоит 2642 руб в магазине AliExpress.

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В период с 11 по 18 ноября вы имеете возможность стать обладателем качественных звуковых продуктов Tronsmart по самым выгодным ценам в магазине AliExpress. Также вы можете рассказать об этой акции друзьям, позволив им сделать выгодную покупку.
#tronsmart
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Летняя Распродажа 618 на AliExpress подарит вам высококачественный звук устройств Tronsmart
Распродажа Tronsmart 828 на AliExpress откроет двери перед высококачественным звуком
Представлены колонка Mirtune S100 и наушники Sounfii Q20/Q20S компании Tronsmart
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