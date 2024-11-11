Blackview представляет SHARK 9 5G с ИИ-камерами

Технологии искусственного интеллекта продолжают развиваться. На рынок благодаря этому выходит всё больше мобильных устройств с улучшенными камерами. Продвинутые алгоритмы позволяют снимать фотографии высокого качества без усилий и навыков. Для удовлетворения подобного спроса известная своими инновационными смартфонами компания Blackview представляет модель SHARK 9 5G. Она предназначается как для любителей мобильной фотографии, так и для опытных пользователей.SHARK 9 обладает основной камерой с разрешением 50 Мп на сенсоре Samsung JN1. Она управляется алгоритмами ИИ, обладает поддержкой технологии Double Super PD для сверхбыстрой автофокусировки (менее 0,01 секунды) и умеет объединять четыре пикселя в один. После этого крупные пиксели размером 1,28 мкм позволяют получать яркие и чёткие снимки при любом освещении. Поддерживаются продвинутые инструменты редактирования, в том числе ИИ в приложении Google Фото. В их число входят AI Magic Eraser, Photo Unblur и Sky Replacement, с помощью которых можно получить желаемые результаты фотографирования всего парой нажатий.Рядом с основной камерой имеется камера макро с разрешением 2 Мп и сенсор глубины с таким же разрешением. Разрешение передней камеры составляет 8 Мп. Будете ли вы снимать селфи, вести видеоблог или вам нравятся крупные планы, SHARK 9 справиться с любой из поставленных перед камерами задач.Созданный для самых модных молодых пользователей, SHARK 9 5G оснащён плоским экраном с минимальным изгибом со всех четырёх сторон и волнообразной рельефной текстурой на обратной стороне. Это обеспечивает ощущение металла при взаимодействии с устройством. Предлагаются чёрный Starry Rock Black и синий Azure Wave Blue цветовые варианты, приносящие загадку морских глубин вам в руки.SHARK 9 работает с программной оболочкой DokeOS 4.0 на основе версии системы Android 14. Среди функциональных возможностей этой системы представлены «Большие папки», «Режим фокусировки», «Экранное внимание» и приложение «Здоровье». Проведя пальцем вверх по экрану, можно открыть список установленных приложений Drawer Layout. Жест вниз открывает центр управления, по жесту влево становится доступно плавающее окно Smart Floating Window, вправо — ассистент Intelligent Assistant. Жест тремя пальцами вниз позволяет делать скриншоты, такой же жест вверх запускает приложение камеры. Опции Atomized Memory 2.0, F2FS и Cold Room обеспечивают плавность работы устройства. Для усиления конфиденциальности предлагаются системный менеджер с белым списком, блокировка приложений App Lock и приложение Workspace App. Их цель состоит в том, чтобы дать пользователям полный контроль над собственными данными.SHARK 9 5G работает на производительном восьмиядерном процессоре Unisoc T820, который выпускается на основе техпроцесса 6 нм. Предлагается объём оперативной памяти до 24 ГБ, хранилище 256 ГБ и поддержка карт памяти TF вместимостью до 2 ТБ. Это позволяет пользователям сохранять на устройстве огромное число файлов и получать быстрый доступ к ним. Аккумулятор ёмкостью 5000 мАч при поддержке зарядки мощностью 18 Вт позволяет устройству работать много часов подряд без необходимости искать розетку.Большое внимание Blackview уделяет качеству звука и изображения. Панель IPS с диагональю 6,67 дюйма формата HD+ обладает частотой обновления 90 Гц и самоадаптирующейся яркостью 700 нит. Это означает плавность отображения и захватывающее качество картинки. Двойные динамики Smart-PA принесут динамичность и увлекательность видеороликам и музыке.Также компания Blackview анонсирует модель смарт-часов W50 Pro с уровнем защиты IP68. Здесь есть поддержка отслеживания более 100 видов физической активности и комплексная функциональность отслеживания медицинских показателей. В их число входят круглосуточный мониторинг сердечного ритма, уровней стресса, кислорода в крови и умный мониторинг сна. Также доступен встроенный фонарик и компас, благодаря которому вы никогда не потеряетесь на природе. Ёмкость аккумулятора в 960 мАч позволяет работать с часами на протяжении длительного времени.В рамках мировой премьеры модели Blackview SHARK 9 и W50 Pro станут доступны первым покупателям с 11 по 18 ноября по сниженным ценам. Смартфон будет предлагаться за стоимость в $112,99, а часы можно будет приобрести всего за $22,99.