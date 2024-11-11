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Редакция
Новости Hardware Роман Семёнов
Стильный смартфон Blackview SHARK 9 5G призван стать законодателем моды среди молодёжи
Blackview представляет SHARK 9 5G с ИИ-камерами

Технологии искусственного интеллекта продолжают развиваться. На рынок благодаря этому выходит всё больше мобильных устройств с улучшенными камерами. Продвинутые алгоритмы позволяют снимать фотографии высокого качества без усилий и навыков. Для удовлетворения подобного спроса известная своими инновационными смартфонами компания Blackview представляет модель SHARK 9 5G. Она предназначается как для любителей мобильной фотографии, так и для опытных пользователей.



Продвинутые фотографии с улучшенными алгоритмами искусственного интеллекта, объединением пикселей и технологией Double Super PD

SHARK 9 обладает основной камерой с разрешением 50 Мп на сенсоре Samsung JN1. Она управляется алгоритмами ИИ, обладает поддержкой технологии Double Super PD для сверхбыстрой автофокусировки (менее 0,01 секунды) и умеет объединять четыре пикселя в один. После этого крупные пиксели размером 1,28 мкм позволяют получать яркие и чёткие снимки при любом освещении. Поддерживаются продвинутые инструменты редактирования, в том числе ИИ в приложении Google Фото. В их число входят AI Magic Eraser, Photo Unblur и Sky Replacement, с помощью которых можно получить желаемые результаты фотографирования всего парой нажатий.



Рядом с основной камерой имеется камера макро с разрешением 2 Мп и сенсор глубины с таким же разрешением. Разрешение передней камеры составляет 8 Мп. Будете ли вы снимать селфи, вести видеоблог или вам нравятся крупные планы, SHARK 9 справиться с любой из поставленных перед камерами задач.



Изящный и современный дизайн Superellips с волнообразной рельефной текстурой

Созданный для самых модных молодых пользователей, SHARK 9 5G оснащён плоским экраном с минимальным изгибом со всех четырёх сторон и волнообразной рельефной текстурой на обратной стороне. Это обеспечивает ощущение металла при взаимодействии с устройством. Предлагаются чёрный Starry Rock Black и синий Azure Wave Blue цветовые варианты, приносящие загадку морских глубин вам в руки.



Плавная работа благодаря основанной на Android 14 программной оболочке Doke OS 4.0

SHARK 9 работает с программной оболочкой DokeOS 4.0 на основе версии системы Android 14. Среди функциональных возможностей этой системы представлены «Большие папки», «Режим фокусировки», «Экранное внимание» и приложение «Здоровье». Проведя пальцем вверх по экрану, можно открыть список установленных приложений Drawer Layout. Жест вниз открывает центр управления, по жесту влево становится доступно плавающее окно Smart Floating Window, вправо — ассистент Intelligent Assistant. Жест тремя пальцами вниз позволяет делать скриншоты, такой же жест вверх запускает приложение камеры. Опции Atomized Memory 2.0, F2FS и Cold Room обеспечивают плавность работы устройства. Для усиления конфиденциальности предлагаются системный менеджер с белым списком, блокировка приложений App Lock и приложение Workspace App. Их цель состоит в том, чтобы дать пользователям полный контроль над собственными данными.



Сбалансированная скорость и быстрое подключение к сетям 5G

SHARK 9 5G работает на производительном восьмиядерном процессоре Unisoc T820, который выпускается на основе техпроцесса 6 нм. Предлагается объём оперативной памяти до 24 ГБ, хранилище 256 ГБ и поддержка карт памяти TF вместимостью до 2 ТБ. Это позволяет пользователям сохранять на устройстве огромное число файлов и получать быстрый доступ к ним. Аккумулятор ёмкостью 5000 мАч при поддержке зарядки мощностью 18 Вт позволяет устройству работать много часов подряд без необходимости искать розетку.



Визуальное пиршество для любителей мультимедийных развлечений

Большое внимание Blackview уделяет качеству звука и изображения. Панель IPS с диагональю 6,67 дюйма формата HD+ обладает частотой обновления 90 Гц и самоадаптирующейся яркостью 700 нит. Это означает плавность отображения и захватывающее качество картинки. Двойные динамики Smart-PA принесут динамичность и увлекательность видеороликам и музыке.

Также компания Blackview анонсирует модель смарт-часов W50 Pro с уровнем защиты IP68. Здесь есть поддержка отслеживания более 100 видов физической активности и комплексная функциональность отслеживания медицинских показателей. В их число входят круглосуточный мониторинг сердечного ритма, уровней стресса, кислорода в крови и умный мониторинг сна. Также доступен встроенный фонарик и компас, благодаря которому вы никогда не потеряетесь на природе. Ёмкость аккумулятора в 960 мАч позволяет работать с часами на протяжении длительного времени.

Цена и доступность в продаже

В рамках мировой премьеры модели Blackview SHARK 9 и W50 Pro станут доступны первым покупателям с 11 по 18 ноября по сниженным ценам. Смартфон будет предлагаться за стоимость в $112,99, а часы можно будет приобрести всего за $22,99.

Купить Blackview SHARK 9

Купить Blackview W50 Pro

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