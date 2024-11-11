Roborock S8 и Roborock Dyad можно приобрести по сниженным ценам

Начинается период ежегодных ноябрьских распродаж 11.11. Среди прочих производителей бренд Roborock готовится снились цены на свои продукты, привлекая внимание покупателей. Среди его предложений можно отметить пылесосы Roborock S8 и Roborock Dyad pro, стоимость которых будет снижена по сравнению с обычными ценами.Модель Roborock S8 обладает высокой силой всасывания в 6000 Па. Это позволяет пылесосу без проблем устранять любую грязь и пыль, включая мельчайшие частицы. Также в этом помогает двойная щётка DuoRoller. Она эффективно справляется с грязью на полу и на неё не наматываются волосы.Чтобы сделать ваши полы ещё чище, применяется система влажной уборки VibraRise. Звуковая вибрация оттирает от пола даже въевшуюся грязь. Частота вибраций составляет 3000 раз/мин. При необходимости салфетка прижимается к полу с усилием свыше 6H, а также она может подниматься на высоту 5 мм.Roborock S8 способен лучше других справляться с очисткой ковров. При распознавании ковра устройство поднимает салфетку и увеличивает мощность всасывания, эффективно очищая ковёр при помощи своей двойной щётки.Поддерживается система обхода препятствий Reactive 3D. Трёхмерная технология структурированного света и инфракрасная камера дают пылесосу возможность распознавать и обходить возможные препятствия, чтобы ничего не мешало продолжать уборку. Лидар PreciSense сканирует окружающее пространство для создания подробной карты помещения и выбора оптимального маршрута уборки. Это также способствует её эффективности. При обнаружении мест, где пылесос может застрять, он предлагает определить их как запретные зоны. В мобильном приложении можно задать невидимые стены, чтобы пылесос не заходил на определённые участки вашего дома. Поддерживается составление карт сразу для нескольких этажей.Можно задать время работы пылесоса и участки, которые он будет убирать. Таким образом, пылесос может начинать уборку как по требованию, так и автоматически.Став обладателем Roborock S8, вы обеспечите максимальную чистоту своего дома без всяких усилий со своей стороны.Пылесос Roborock Dyad pro поддерживает как сухую уборку, так и влажную. Дизайн используемой роликовой щётки способен устранять грязь с полов до самого края на расстоянии 1 мм. Интеллектуальный датчик DirTec предназначен для автоматической регулировки мощности и потока воды в зависимости от степени загрязнения полов. Наличие светодиодного индикатора даёт понять, где находится грязь и на каких участках полов стоит сосредоточиться. Мощность всасывания в 17000 Па позволяет сделать полы чистыми, насколько это возможно для пылесоса.При этом вам не придётся самостоятельно чистить ролик, поскольку это происходит автоматически. После влажной уборки ролики автоматически сушаться, что позволяет избежать появления плесени и неприятных запахов. Расписание можно задать в приложении Roborock.Roborock Dyad pro поддерживает четыре режима уборки. При использовании чистящего раствора он автоматически распыляется его на ролики, что позволяет сделать полы ещё чище. Небольшого объёма чистящего средства хватает на 600 минут уборки.Продолжительность работы Roborock Dyad pro между зарядками достигает 43 минуты и за это время он способен убрать площадь в 300 м². Вместимость бака для чистой воды равна 900 мл, ёмкости для грязной воды 770 мл.Roborock Dyad pro предназначается для тех, кто хочет пылесосить самостоятельно, но делать это максимально качественно и без лишних усилий.