Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Платим блогерам
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Платим блогерам
Редакция
Новости Hardware Роман Семёнов
Пылесосы Roborock в рамках распродажи 11.11 становятся доступными со скидкой
Roborock S8 и Roborock Dyad можно приобрести по сниженным ценам

Начинается период ежегодных ноябрьских распродаж 11.11. Среди прочих производителей бренд Roborock готовится снились цены на свои продукты, привлекая внимание покупателей. Среди его предложений можно отметить пылесосы Roborock S8 и Roborock Dyad pro, стоимость которых будет снижена по сравнению с обычными ценами.

Roborock S8: робот-пылесос, который выполнит уборку за вас

Модель Roborock S8 обладает высокой силой всасывания в 6000 Па. Это позволяет пылесосу без проблем устранять любую грязь и пыль, включая мельчайшие частицы. Также в этом помогает двойная щётка DuoRoller. Она эффективно справляется с грязью на полу и на неё не наматываются волосы.



Чтобы сделать ваши полы ещё чище, применяется система влажной уборки VibraRise. Звуковая вибрация оттирает от пола даже въевшуюся грязь. Частота вибраций составляет 3000 раз/мин. При необходимости салфетка прижимается к полу с усилием свыше 6H, а также она может подниматься на высоту 5 мм.

Roborock S8 способен лучше других справляться с очисткой ковров. При распознавании ковра устройство поднимает салфетку и увеличивает мощность всасывания, эффективно очищая ковёр при помощи своей двойной щётки.

Поддерживается система обхода препятствий Reactive 3D. Трёхмерная технология структурированного света и инфракрасная камера дают пылесосу возможность распознавать и обходить возможные препятствия, чтобы ничего не мешало продолжать уборку. Лидар PreciSense сканирует окружающее пространство для создания подробной карты помещения и выбора оптимального маршрута уборки. Это также способствует её эффективности. При обнаружении мест, где пылесос может застрять, он предлагает определить их как запретные зоны. В мобильном приложении можно задать невидимые стены, чтобы пылесос не заходил на определённые участки вашего дома. Поддерживается составление карт сразу для нескольких этажей.



Можно задать время работы пылесоса и участки, которые он будет убирать. Таким образом, пылесос может начинать уборку как по требованию, так и автоматически.

Став обладателем Roborock S8, вы обеспечите максимальную чистоту своего дома без всяких усилий со своей стороны.

Купить Roborock S8



Roborock Dyad pro: вертикальный пылесос с функцией самоочистки

Пылесос Roborock Dyad pro поддерживает как сухую уборку, так и влажную. Дизайн используемой роликовой щётки способен устранять грязь с полов до самого края на расстоянии 1 мм. Интеллектуальный датчик DirTec предназначен для автоматической регулировки мощности и потока воды в зависимости от степени загрязнения полов. Наличие светодиодного индикатора даёт понять, где находится грязь и на каких участках полов стоит сосредоточиться. Мощность всасывания в 17000 Па позволяет сделать полы чистыми, насколько это возможно для пылесоса.



При этом вам не придётся самостоятельно чистить ролик, поскольку это происходит автоматически. После влажной уборки ролики автоматически сушаться, что позволяет избежать появления плесени и неприятных запахов. Расписание можно задать в приложении Roborock.

Roborock Dyad pro поддерживает четыре режима уборки. При использовании чистящего раствора он автоматически распыляется его на ролики, что позволяет сделать полы ещё чище. Небольшого объёма чистящего средства хватает на 600 минут уборки.

Продолжительность работы Roborock Dyad pro между зарядками достигает 43 минуты и за это время он способен убрать площадь в 300 м². Вместимость бака для чистой воды равна 900 мл, ёмкости для грязной воды 770 мл.



Roborock Dyad pro предназначается для тех, кто хочет пылесосить самостоятельно, но делать это максимально качественно и без лишних усилий.

Купить Roborock Dyad pro

#roborock
+
Написать комментарий (0)
Универсальный робот-пылесос Roborock QRevo S предлагается приобрести по доступной цене
Роботы-пылесосы серии Roborock QRevo предлагаются в рамках распродажи 11.11 с внушительными скидками
Робот-пылесос Roborock Qrevo Pro доступен для приобретения со скидкой до 60%
Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные статьи

Оригинальный Geforce 3 Ti против игр 2004-2005 годов - мои тесты
+
Уютное средневековое приключение с фермерством - краткий обзор Mirthwood
+
Есть ли смысл в апгрейде ПК на DDR5, и почему дорогая ОЗУ не приносит никакой пользы в играх
+
О нижнем интернете, диванных экспертах и PlayStation 5 Pro Enhanced
+
Жизнь после радиации — почему японские города смогли возродиться, а Чернобыль стал зоной отчуждения
+
Почему тесты видеокарт и процессоров почти бесполезны, и можно ли собрать игровой ПК за 100 000р
+
Какой будет новая команда Трампа и как он планирует управлять страной во второй раз
+
11 новинок от Xiaomi, о которых вы могли не знать - умный привод окон и массажное кресло Сяоми
+
История ТОС-1А «Солнцепек» — разрушительная мощь и уникальные технологии
+
Биткоин добрался до $80 тыс, но через год может стоить и все $200 тыс, если аналитики окажутся правы
+

Сейчас обсуждают

Kaabar
07:35
Цукерберг: - ок, куплю мегаяхту..
За последние 5 лет самолёты миллионеров и политиков привели к увеличению выбросов СО2 на 46%
Ezdiumno_ru
07:34
Так округлые края (как в заголовке) или углы (как в тексте). Перемешали все в кашу. Да и размеры в дюймах криво смотрятся на русскоязычном ресурсе. Вы уж определитесь. :)
Galaxy S25 Ultra получит круглые края, четыре расцветки и основной 1-дюймовый 200 МП сенсор
Дима Черкаска
07:18
Из за 80к не обеднеют)
В ходе апгрейда, блогер неудачно снял крышку с клиентского Ryzen 9 9950X за 80 000 рублей
Roditch
07:04
DDR5 уже несколько лет как вышла...
Процессоры AMD Zen 6 сохранят совместимость с сокетом AM5 и выйдут до середины 2027 года
Roditch
07:00
Статья про то, как виртуально собрать комп для игр ориентируясь на всё самое дорогое из прайса.
«Как тебе такое, Илон Маск» — собираем мощнейший игровой компьютер за 650000 рублей
Alex Z
06:54
хохлы заплатят репорации
Удар ФАБ-3000 по позиции ВСУ в Курской области "зачистил" территорию площадью 1 квадратный километр
Феодосий Иванов
06:53
Майкрософт: Вы наконец то накопили деньги со столовки и собрали себе пк? Молодцы! А он поддерживает вин11? Нет?! Фуу! Просто выкеньте это дерьмо, и купите новое, и пофиг, что вы не можете.
Microsoft больше не приветствует установку Windows 10 и рекомендует перейти на Windows 11
Владимир Селезнёв
06:50
Какие чипсеты на ам4 не поддерживают 5800 3d скажем? Даже b350 у меня такой камень работает. Всё ограничение было связано с самой ёмкостью памяти Биос, куда на бюджетных матерях влезало ограниченное к...
Процессоры AMD на базе Zen 6 сохранят совместимость с AM5 и выйдут не ранее конца 2026 года
Эдуард Кузнецов
06:46
Чуют где прибыль.
Европейские ритейлеры распродали запасы процессоров AMD Ryzen 9800X3D за несколько часов
Эдуард Кузнецов
06:41
Они ниже по списку, не вместились просто.
В Tom's Hardware назвали 13 лучших процессоров для игр в ноябре 2024 года
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем