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Новости Hardware Роман Семёнов
Знакомимся с защищённым смартфоном Ulefone Armor Mini 20T Pro со встроенным тепловизором FLIR
Модель Ulefone Armor Mini 20T становится доступной в рамках распродажи

Известный производитель защищённых мобильных устройств, компания Ulefone, недавно порадовала любителей технологий передовым компактным устройством с поддержкой сетей 5G и тепловизионным датчиком Lepton 3.5 с максимальным разрешением от компании FLIR. Подобное инновационное устройство вызвало интерес покупателей во всех уголках мира. Теперь Ulefone объявляет о внушительной скидке на смартфон Armor Mini 20T в рамках распродажи Ulefone 11.11 Mega Sale на AliExpress. Размер этой скидки будет достигать 65%.



Высочайшее качество тепловидения в комфортном формате

Ulefone поднимает планку возможностей своих смартфонов благодаря включению в состав компактного 4,7-дюймового Armor Mini 20T Pro тепловизионного датчика. Многофункциональное устройство выдаёт тепловое разрешение уровня профессиональных тепловизоров вроде FLIR ONE Edge Pro, при этом предлагая преимущества интеграции в компактный корпус. Тепловидение в составе Armor Mini 20T Pro работает благодаря датчику Lepton 3.5 от FLIR. Вы получите удобства компактного устройства без необходимости приобретать отдельный тепловизор.



Видеопрезентация тепловизионной камеры Armor Mini 20T Pro:



Ulefone Armor Mini 20T Pro работает на уровне тепловизора FLIR ONE Edge Pro в главных аспектах, таких как тепловое разрешение (160 x 120) и максимальное измерение температуры (до 400 °C). При этом кое в чём у него имеются преимущества. Тепловая чувствительность <50 мК обеспечивает чуть более высокую точность измерения в сравнении с тепловизором FLIR ONE Edge Pro (<70 мК). Доступен чуть более широкий диапазон рабочих температур (от -30 °C до 55 °C) и водонепроницаемость уровня IP68 и IP69K. Это делает аппарат более долговечным в экстремальных условиях использования. Наличие нескольких режимов отображения и технологии VividIR Armor Mini 20T Pro также позволяет составить реальную конкуренцию профессиональным тепловизорам.



Универсальное светодиодное освещение и поддержка сети 5G

Помимо тепловизора, Armor Mini 20T Pro обладает массивом светодиодов на обратной стороне, что повышает привлекательность устройства и имеет практическую ценность. В частности, они могут использоваться как заполняющий свет при съёмке. Поддерживается управление освещением при помощи одной кнопки, которая позволяет выбирать четыре режима: освещение, яркий свет, SOS и постоянно включённый. Ещё есть аварийный предупреждающий свет для использования чрезвычайных ситуациях.



Armor Mini 20T Pro работает на процессоре MediaTek Dimensity 6300 5G, который отвечает за высокий уровень производительности и мобильной связи. Небольшой размер позволяет применять смартфон как нательную камеру благодаря специальному держателю. Это делает устройство интересным для правоохранительных органов и работающих на открытом воздухе работников других сфер деятельности.



Защищённость и мощь в компактном корпусе

Несмотря на небольшой размер, Armor Mini 20T Pro вмещает аккумулятор ёмкостью 6200 мАч, что является значением выше среднего среди современных смартфонов. Поддерживается беспроводная зарядка мощностью 15 Вт и проводная зарядка 33 Вт. Непревзойдённую степень защиты показывает наличие сертификатов IP68/IP69K и MIL-STD-810H. Аппарат способен пережить падения с высоты 2 м и погружение в воду на глубину 2 м на сутки.

Не пропустите предстоящую распродажу Ulefone 11.11 Mega Sale



Уже сейчас вы можете отметить в календаре мероприятие Ulefone 11.11 Mega Sale, в рамках которого Armor Mini 20T Pro станет вашим по наиболее низкой цене. Вы сможете оказаться обладателем наиболее современного, компактного и защищённого смартфона с передовой тепловизионной камерой за часть его обычной стоимости.

Видеопрезентация тепловизионной камеры Armor Mini 20T Pro:

Распродажа Ulefone 11.11 Mega Sale

Купить Armor Mini 20T Pro

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