Модель Ulefone Armor Mini 20T становится доступной в рамках распродажи

Известный производитель защищённых мобильных устройств, компания Ulefone, недавно порадовала любителей технологий передовым компактным устройством с поддержкой сетей 5G и тепловизионным датчиком Lepton 3.5 с максимальным разрешением от компании FLIR. Подобное инновационное устройство вызвало интерес покупателей во всех уголках мира. Теперь Ulefone объявляет о внушительной скидке на смартфон Armor Mini 20T в рамках распродажи Ulefone 11.11 Mega Sale на AliExpress. Размер этой скидки будет достигать 65%.Ulefone поднимает планку возможностей своих смартфонов благодаря включению в состав компактного 4,7-дюймового Armor Mini 20T Pro тепловизионного датчика. Многофункциональное устройство выдаёт тепловое разрешение уровня профессиональных тепловизоров вроде FLIR ONE Edge Pro, при этом предлагая преимущества интеграции в компактный корпус. Тепловидение в составе Armor Mini 20T Pro работает благодаря датчику Lepton 3.5 от FLIR. Вы получите удобства компактного устройства без необходимости приобретать отдельный тепловизор.Видеопрезентация тепловизионной камеры Armor Mini 20T Pro:Ulefone Armor Mini 20T Pro работает на уровне тепловизора FLIR ONE Edge Pro в главных аспектах, таких как тепловое разрешение (160 x 120) и максимальное измерение температуры (до 400 °C). При этом кое в чём у него имеются преимущества. Тепловая чувствительность <50 мК обеспечивает чуть более высокую точность измерения в сравнении с тепловизором FLIR ONE Edge Pro (<70 мК). Доступен чуть более широкий диапазон рабочих температур (от -30 °C до 55 °C) и водонепроницаемость уровня IP68 и IP69K. Это делает аппарат более долговечным в экстремальных условиях использования. Наличие нескольких режимов отображения и технологии VividIR Armor Mini 20T Pro также позволяет составить реальную конкуренцию профессиональным тепловизорам.Помимо тепловизора, Armor Mini 20T Pro обладает массивом светодиодов на обратной стороне, что повышает привлекательность устройства и имеет практическую ценность. В частности, они могут использоваться как заполняющий свет при съёмке. Поддерживается управление освещением при помощи одной кнопки, которая позволяет выбирать четыре режима: освещение, яркий свет, SOS и постоянно включённый. Ещё есть аварийный предупреждающий свет для использования чрезвычайных ситуациях.Armor Mini 20T Pro работает на процессоре MediaTek Dimensity 6300 5G, который отвечает за высокий уровень производительности и мобильной связи. Небольшой размер позволяет применять смартфон как нательную камеру благодаря специальному держателю. Это делает устройство интересным для правоохранительных органов и работающих на открытом воздухе работников других сфер деятельности.Несмотря на небольшой размер, Armor Mini 20T Pro вмещает аккумулятор ёмкостью 6200 мАч, что является значением выше среднего среди современных смартфонов. Поддерживается беспроводная зарядка мощностью 15 Вт и проводная зарядка 33 Вт. Непревзойдённую степень защиты показывает наличие сертификатов IP68/IP69K и MIL-STD-810H. Аппарат способен пережить падения с высоты 2 м и погружение в воду на глубину 2 м на сутки.Уже сейчас вы можете отметить в календаре мероприятие Ulefone 11.11 Mega Sale, в рамках которого Armor Mini 20T Pro станет вашим по наиболее низкой цене. Вы сможете оказаться обладателем наиболее современного, компактного и защищённого смартфона с передовой тепловизионной камерой за часть его обычной стоимости.Видеопрезентация тепловизионной камеры Armor Mini 20T Pro: