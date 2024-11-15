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Редакция
Новости Hardware Роман Семёнов
Пылесосы ECOVACS T30S PRO и T30S COMBO становятся доступными со скидками
Обеспечить чистоту своего дома вместе с продуктам ECOVACS

Наступает период главных распродаж в году и многочисленные производители стараются привлечь внимание покупателей скидками на свои продукты. В мире бытовой техники к числу таких производителей относится компания ECOVACS. Среди прочих предложений у неё есть роботы-пылесосы T30S PRO и T30S COMBO с точным русским голосовым управлением, которые смогут сделать дом максимально чистым без лишних усилий с вашей стороны.

ECOVACS T30S PRO: универсальный робот-пылесос с максимальной эффективностью уборки

Модель T30S PRO обладает мощностью всасывания 11000 Па, которая достигается за счёт применения улучшенного двигателя и инновационного воздуховода. При подобной силе всасывания можно без проблем устранять пыль и мусор даже с самых глубоких ковров. Специально для ковров имеется три режима очистки. При обнаружении ковра пылесос автоматически поднимает тряпку на высоту 9 мм, чтобы не испачкать и не намочить его. Мощность всасывания увеличивается до максимального значения для лучшего устранения скопившейся на коврах грязи.



Благодаря технологии Truemapping 2.0 пылесос сможет составить подробную карту помещения площадью 100 кв. м за 6 минут. В результате он способен объезжать все препятствия, чтобы не застрять во время уборки. Также поддерживаются многоэтажные карты.

T30S PRO способен без проблем перемещаться по самым сложным участкам дома, пробираясь между ножками столов, стульев, тщательно очищая углы и края. В этом помогает выдвижная салфетка, благодаря которой при уборке не остаётся слепых зон в углах. Также он хорошо справляется с уборкой волос, которые не наматываются на щётку-насадку.



Роторная швабра OZMO Turbo 2.0 с двумя салфетками избавит ваши полы от самых трудновыводимых пятен. Скорость вращения составляет 180 об/мин, что гарантирует тщательную очистку пола.

Робот поддерживает взаимодействие с часами Apple Watch, голосовой помощник YIKO, ассистенты Алекса и Google, виджеты рабочего стола и динамические острова на мобильных устройствах. Благодаря этому вы сможете максимально удобно для себя взаимодействовать с ним и отдавать команды.



Став обладателем T30S PRO во время распродажи, вы сделаете выгодное вложение в поддержание чистоты своего жилища.

Промокод на скидку 8000 руб: TPSRS9F2F8E0

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ECOVACS T30S COMBO: вертикальный пылесос для разных сценариев применения

Многофункциональный ручной пылесос T30S COMBO обладает многочисленными аксессуарами для разных вариантов уборки. У него есть моторизированная мини-щётка, щётка для щелей, щётка для устранения пыли, моторизированная щётка ZeroTangle. Четырёхслойная система фильтрации позволит максимально эффективно устранять загрязнение. Также имеется три режима очистки ковров.



Базовая станция с контейнером объёмом 3 л автоматически собирает пыль и избавляет от необходимости очищать его на протяжении 60 дней. Система интеллектуального обнаружения загрязнений позволяет пылесосу автоматически устранять их.

Запускать уборку можно одним касанием ноги без необходимости наклоняться к пылесосу благодаря поддержке функции Foot Touch. Таким образом, можно обходиться даже без нажатия кнопок и голосовых команд.



Благодаря вертикальному дизайну можно удобно чистить шторы, потолки, матрасы, мягкую мебель. Также пылесос способен устранять грязь из щелей в стенах, полах, под стульями и столами. Швабра с телескопическим механизмом выдвижения делает уборку разных поверхностей ещё более тщательной. T30S COMBO способен отлично справляться с волосами, шерстью, волокнами, которые не наматываются на щётку.



Купив T30S COMBO по сниженной цене во время распродажи, в дальнейшем вы не пожалеете о своём выборе.

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#ecovacs
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ECOVACS DEEBOT T30 PRO совершенствует процесс уборки простой и удобной функциональностью и универсальной станцией OMNI
Роботы-пылесосы ECOVACS доступны для приобретения по сниженным ценам
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